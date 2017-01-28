كاس امم افريقيا 2017 - اصداء من ليبروفيل

Samedi 28 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-28 11:45:52

- (من مبعوث "وات" حسني الغربي) - تقرر خلال الاجتماع الفني الخاص بمباراة الدور ربع النهائي الذي سيجمع المنتخب التونسي بنظيره البوركيني مساء يوم السبت بداية من الساعة الخامسة مساء ان يرتدي منتخب "نسور قرطاج" الازياء البيضاء التي لعب بها في مباراتي الجزائر وزيمبابوي في حين سيرتدي المنافس البوركيني ازياءه العادية الخضراء والحمراء.- قررت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم تعيين حكم مساعد احتياطي انطلاقا من مباريات الدور ربع النهائي وذلك تحسبا لاي طارئ قد يتعرض له احد المساعدين.- واكبت قنوات اجنبية فرنسية وانقليزية الحصة التدريبية الاخيرة التي اجراها مساء الجمعة المنتخب التونسي استعدادا للقاء بوركينافاسو.وقد اقتصر دورها على التصوير والبث المباشر من ارضية التمارين خلال الربع ساعة الاول دون اجراء التصريحات باعتبار ان الحصة كانت مغلقة.- ضمت التشكيلة الاساسية لمنتخب الدور الاول لنهائيات كاس امم افريقيا (الغابون 2017) الثلاثي التونسي يوسف المساكني ونعيم السليتي ومحمد امين بن عمر في حين جاء الظهير الايسر علي معلول على دكة الاحتياطيين.- عرفت نهائيات الغابون مجموعة من الاعمال الخيرية من ذلك الزيارة التي اداها المنتخب المغربي لمدرسة بضاحية مونغمو التي تم خلالها تقديم مساعدات للتلاميذ. كما قام نجم الكرة الايفوارية المتغيب عن النهائيات جيرفينو بزيارة جمعية تعنى بالاحاطة بمرضى السيدا مع تقديم الدعم لها.- خروج منتخب البلد المنظم من النهائيات مبكرا لم يؤثر على سير اجراء المسابقة اذ تواصلت الاجراءات الامنية المشددة لتامين سلامة الوفود المشاركة من خلال دوريات امنية على مستوى مقرات الاقامة وفي مختلف الطرقات.- عرف الدور الاول لنهائيات الغابون تسجيل 32 هدفا في 24 مباراة. وعاد افضل خط هجوم للمنتخب التونسي ب6 اهداف لكنه جاء كاسوأ ثالث خط دفاع بقبوله 5 اهداف كاملة في حين كان اقوى خط دفاع للمنتخب المصري الذي حافظ في الدور الاول على عذارة شباكه.- سجل ملعب "بورت جونتي" تسجيل اعلى نسبة من الحضور الجماهيري خلال الدور الاول للنهائيات القارية وذلك بمعدل 18000 متفرج للمباراة الواحدة في حين لم يعرف ملعب الصداقة بليبروفيل مواكبة جماهيرية كبيرة رغم احتضانه لقاءات منتخب البلد المنظم بعد المقاطعة التي تم اقرارها لهذا الحدث لدواعي سياسية.ر-حسني-امين