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Monde

قرار ترامب بشأن اللاجئين يثير غضب الديمقراطيين

Samedi 28 Janvier 2017
وكالات - أثار مرسوم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن وقف قبول اللاجئين من الدول المسلمة إدانة الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي، حسبما نقلته وكالة "نوفوستي"، السبت 28 يناير.
ووصف تشارلز شومر زعيم الأقلية الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي مرسوم ترامب بـ"المقرف" وأنه "يدفعنا إلى الوراء".

وكتب شومر في صفحته الشخصية على موقع تويتر: "تنهمر دموع تمثال الحرية الذي يمثل التقليد الأمريكي في استقبال المهاجرين، القائم منذ أيام دخول أول المؤسسين إلى هذه الأراضي".


من جهتها، دعت إليزابيت أورن، السيناتور الديموقراطية عن ولاية ماساتشوستس، ترامب إلى إلغاء مرسومه بشكل عاجل.


وبحسب أورن، فإن "تقييد دخول المهاجرين من الدول المسلمة، ووقف استقبال اللاجئين يمثل خيانة للقيم الأمريكية".


وفي سياق متصل، أعلن كريس ميرفي، السيناتور الديموقراطي عن ولاية كونيتيكت، أن "مرسوم الرئيس يتيح فرصة لتنظيم "داعش" الإرهابي للانبعاث"، ويضع الأمريكيين تحت تهديد أكبر، حيث قال: "سيستخدمون التقييدات المعلنة اليوم بمثابة إثبات أن أمريكيا تحارب المسلمين".

من الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقع، يوم 27 يناير/كانون الثاني، على مرسوم يعلق استقبال اللاجئين في الولايات المتحدة لمدة 120 يوما، ويحظر استقبال اللاجئين السوريين لفترة غير محددة، ويمنع دخول الأشخاص من بعض الدول، التي تقطنها الأغلبية المسلمة لمدة 90 يوما، إلى الأراضي الأمريكية.


Publié le:2017-01-28 09:51:28

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5 de 5 commentaires pour l'article 137558

Slimene  (France)  |Samedi 28 Janvier 2017 à 13h 48m |           
@ahmed beyoub.Tu penses que les terroristes du Bataclan,de Nice,de Berlin,de Sousse,du Bardo,d'Istamboul,ceux qui attaquent quotidiennement l'armée tunisienne,ceux qui avaient commis l'attentat du marathon de Boston,l'étudiant algérien qui projetait un attentat contre l'église de Créteil et qui,en attendant avait tué une française innocente,les deux frères tchétchènesqui avaient provoqué la mort de plusieurs Américains à Boston,celui qui
avait egorgé un prêtre en France,celui qui avait tué le couple de policiers en France,tous ceux qui coupent des têtes sur internet....la liste est infinie...tu crois que tous ces terroristes avaient été payés pour tous ces crimes?Y a t il dans la liste de ceux qu'on avait achetés pour ces crimes abominables un seul non musulman ou pourquoi pas un seul arabe copte,maronite,chrétien ou tout autre?

Ahmed Beyoub  (France)  |Samedi 28 Janvier 2017 à 11h 51m |           
@Manoura (Tunisia)

Vous généralisez et vous mélangez tout
Que des mercenaires utilisent une religion ne devraient étonner personne et ceci a toujours existé.
Bush a utilisé la religion et l'église s'est désolidarisée de lui et les victimes n'ont jamais pris la religion pour responsable des crimes de Bush
les premiers à condamner avec Daesh sont les occidentaux et certains de leurs amis du moyen orient mais certainement pas les musulmans qui sont les victimes...

Manoura  (Tunisia)  |Samedi 28 Janvier 2017 à 09h 56m |           
ان ما قام به ترامب يتوافق مع ما اكده في حملته الانتخابية و هذا يحسب للرجل فهو كان شفافا و لم يغالط ناخبيه ...و لكن اللوم و كل اللوم لا يتحمله الرجل بل المسلمين فهم من قاموا بتشويه صورة الاسلام ...هل جاء في الكتاب العزيز ان نقتل الناس كما تفعل داعش و انصارها باسم الاسلام ؟ فالجواب بلا ...ان المسلمين هم اول من وضعوا قانونا لاخلاقيات القتال ..و التي لم يحترمها من يدعون و انهم يقاتلون من اجل اعلاء كلمة الاسلام ...ان الله توعد كل من بعمله و بقوله يسئ
لصورة الاسلام و ينفر الناس منه ...فلاحول و لا قوة الا بالله العظيم

Mandhouj  (France)  |Samedi 28 Janvier 2017 à 08h 18m |           
ترامب إنسان عربيد ، عنصري ، لا يصلح لا للدنيا و لا للدين .. و أكثر الشعب الأمريكي يعلم ذلك .. تزوير الإنتخابات معلوم للجميع .. و لا أعتقد أن هذا العربيد الجاهل سينهي ولايته ...

Mandhouj  (France)  |Samedi 28 Janvier 2017 à 08h 14m |           
يكفي أمريكا أنها دولة استعمارية و إمبريالية ، أما أن تصبح دولة عنصرية ! هذا قد يقسم الشعب الأمريكي و يعصف باستقراره الإجتماعي و الأهلي .. ثم نعلم كلما حكم العنصريون دولة إلا و أهلكوها ... ترامب ليس له مستقبل .. ثم حتى أنه لا ينهي ولايته إن إسترمر في تطبيق ما يصرح به ..



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Burkina Faso - Tunisie
  20h : Sénéga - Cameroun
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
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