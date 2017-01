Babnet

Journaux Monde قرار ترامب بشأن اللاجئين يثير غضب الديمقراطيين Samedi 28 Janvier 2017 وكالات - أثار مرسوم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن وقف قبول اللاجئين من الدول المسلمة إدانة الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي، حسبما نقلته وكالة "نوفوستي"، السبت 28 يناير.

ووصف تشارلز شومر زعيم الأقلية الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي مرسوم ترامب بـ"المقرف" وأنه "يدفعنا إلى الوراء".



وكتب شومر في صفحته الشخصية على موقع تويتر: "تنهمر دموع تمثال الحرية الذي يمثل التقليد الأمريكي في استقبال المهاجرين، القائم منذ أيام دخول أول المؤسسين إلى هذه الأراضي".

There are tears running down the cheeks of the Statue of Liberty tonight. pic.twitter.com/X6q40dMCsN — Chuck Schumer (@SenSchumer) 27 janvier 2017



من جهتها، دعت إليزابيت أورن، السيناتور الديموقراطية عن ولاية ماساتشوستس، ترامب إلى إلغاء مرسومه بشكل عاجل.





وبحسب أورن، فإن "تقييد دخول المهاجرين من الدول المسلمة، ووقف استقبال اللاجئين يمثل خيانة للقيم الأمريكية".

I urge @realDonaldTrump: embrace policies that reflect America’s core values & protect our ntl security. Rescind this executive order now. — Elizabeth Warren (@SenWarren) 28 janvier 2017



وفي سياق متصل، أعلن كريس ميرفي، السيناتور الديموقراطي عن ولاية كونيتيكت، أن "مرسوم الرئيس يتيح فرصة لتنظيم "داعش" الإرهابي للانبعاث"، ويضع الأمريكيين تحت تهديد أكبر، حيث قال: "سيستخدمون التقييدات المعلنة اليوم بمثابة إثبات أن أمريكيا تحارب المسلمين".



من الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقع، يوم 27 يناير/كانون الثاني، على مرسوم يعلق استقبال اللاجئين في الولايات المتحدة لمدة 120 يوما، ويحظر استقبال اللاجئين السوريين لفترة غير محددة، ويمنع دخول الأشخاص من بعض الدول، التي تقطنها الأغلبية المسلمة لمدة 90 يوما، إلى الأراضي الأمريكية.





Publié le:2017-01-28 09:51:28

Slimene (France) | Samedi 28 Janvier 2017 à 13h 48m |