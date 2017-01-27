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Culture

جندوبة: لقاء مع الأدباء الشبان

Vendredi 27 Janvier 2017
بــاب نــات - يواصل نادي عشاق القراءة بالمركب الشبابي بجندوبة أنشطته الأسبوعية, فبعد عديد الاستضافات لكتاب الجهة هاهو ينظم لقاء تشاركي مع صالون الفردوس للثقافة والإبداع وفرع اتحاد الكتاب التونسيين بجندوبة و منظمة مجلس الشباب التونسي لسماع المحاولات الشعرية والنثرية لرواد النادي أين نشطت اللقاء الشاعرة سنية مدوري بحضور الشاعر فيصل البدوي والكاتب طارق العمراوي ومصاحبة موسيقية للشاب جهاد معروفي فكانت المشاركات بنصوص شعرية ونثرية ومسرحية لامست الذات في حيرتها والتاريخ في رموزه والحزن في تجلياته ليناقش الحضور النصوص المسموعة مبديا رأيه ومنفتحا على النقد البناء الذي سيساهم في تقدم التجربة الإبداعية للشبان رواد النادي مع ملاحظات في اللغة وتعقيداتها وتقنيات الكاتبة الشعرية وأصولها مع المطالبة بمطالعة النصوص في شتى فنون الأدب والانفتاح على مذاهب قول الشعر كالقصيدة النثرية والشعر الحر والشعر العمودي وغيرها من الإشكاليات التي طرحت للنقاش والتحاور ليقع بعد ذلك تكريم كل المشاركين بحضور مدير المركب الشبابي السيد خالد المازني والسيد جلال الطويهري عن منظمة مجلس الشباب التونسي وللنادي العديد من المشاريع الطموحة والهادفة إلى التقدم برواده نحو أفق يحلق باحلامهم عاليا وهم مشاريع كتاب وشعراء .






Publié le:2017-01-27 22:59:32

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Burkina Faso - Tunisie
  20h : Sénéga - Cameroun
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
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Finale
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