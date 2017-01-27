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Journaux Sport صورة اليوم من الغابون: لاعبو المنتخب يؤدون صلاة الجمعة Vendredi 27 Janvier 2017 بــاب نــات - أدى عدد من لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم يتقدمهم يوسف المساكني و نعيم السليتي صلاة الجمعة بالغابون حيث تدور مباريات كأس أمم إفريقيا.



وتوافدت عدد من وسائل الاعلام لالتقاط مشاهد للاعبين داجل المسجد و خارجه.

جدير بالذكر أن المنتخب التونسي يخوض السبت 28 جانفي مباراة ضد نظيره البوركيني لحساب الدور الربع النهائي وذلك في حدود الساعة الخامسة بعد الزوال.









Publié le:2017-01-27 23:05:40

- أدى عدد من لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم يتقدمهم يوسف المساكني و نعيم السليتي صلاة الجمعة بالغابون حيث تدور مباريات كأس أمم إفريقيا.وتوافدت عدد من وسائل الاعلام لالتقاط مشاهد للاعبين داجل المسجد و خارجه.جدير بالذكر أن المنتخب التونسي يخوض السبت 28 جانفي مباراة ضد نظيره البوركيني لحساب الدور الربع النهائي وذلك في حدود الساعة الخامسة بعد الزوال.

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Aboufyras Belhoula (Tunisia) | Samedi 28 Janvier 2017 à 03h 45m |