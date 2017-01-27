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Sport

صورة اليوم من الغابون: لاعبو المنتخب يؤدون صلاة الجمعة

Vendredi 27 Janvier 2017
بــاب نــات - أدى عدد من لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم يتقدمهم يوسف المساكني و نعيم السليتي صلاة الجمعة بالغابون حيث تدور مباريات كأس أمم إفريقيا.

وتوافدت عدد من وسائل الاعلام لالتقاط مشاهد للاعبين داجل المسجد و خارجه.
جدير بالذكر أن المنتخب التونسي يخوض السبت 28 جانفي مباراة ضد نظيره البوركيني لحساب الدور الربع النهائي وذلك في حدود الساعة الخامسة بعد الزوال.




Publié le:2017-01-27 23:05:40

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1 de 1 commentaires pour l'article 137552

Aboufyras Belhoula  (Tunisia)  |Samedi 28 Janvier 2017 à 03h 45m |           
ربي يستر لا يشوفهم طاهر بلحسين أو لطفي لعماري لوصفهم بالارهابيين ويقومو بحمله ضدهم ويطالبو بأن يكون مصيرهم مثل مصير أبو تريكه



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Burkina Faso - Tunisie
  20h : Sénéga - Cameroun
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
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