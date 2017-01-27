Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Sabah Fakhri - Wihyat Inayya  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Monde

السيسي يركب الحنطور برفقة زوجته في شوارع أسوان

Vendredi 27 Janvier 2017
وكالات - فوجئ سائقو عربات الحنطور الواقفة أمام فندق تابع للجيش في مدينة أسوان جنوب مصر باستدعائهم من قبل أفراد أمن الفندق.

واعتقد السائقون أن هنالك وفدا سياحيا أجنبيا يرغب القيام بجولة على نهر النيل، حيث اختير اثنان منهم لمرافقة ضيوف يرغبون بالفعل بالتنزه على الكورنيش، وكانت المفاجأة أن الضيوف هم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار عامر.

اقلّ سائق الحنطور، سيد عبد الناصر محمد البغدادي، الرئيس المصري وقرينته، بينما ركب باقي أفراد الحراسة الحنطور الآخر وراءهما لمرافقتهما طول الرحلة التي استغرقت 20 دقيقة من ميدان المحطة على الكورنيش وحتى العودة إلى الفندق.

وكان عبد الفتاح السيسي يحيي السياح والمصريين الذين فوجئوا بالرئيس يتنزه بينهم راكبا الحنطور.



Publié le:2017-01-27 12:52:21

festival-b3e83d7770141ba1e132a61dfeb858c3-2017-01-27 12:52:21
    
    
    
    
    





5 de 5 commentaires pour l'article 137525

Kamelwww  (France)  |Vendredi 27 Janvier 2017 à 18h 44m |           
حمار راكب حصان ... 😂😂😂

Raisonnable  (Saudi Arabia)  |Vendredi 27 Janvier 2017 à 18h 34m | Par           
حكاية أم السيسي. الخسيسي لم يجرأ أن يخطب مباشرة أمام الجيش المصري إلا خلف زجاج بلوري و بحراسة أشخاص من خارج مصر يتبعون لشركات خاصة لعدم ثقته في الجيش. ثم يريدوننا أن نصدق أنه يتجول في الشارع و و يحيي السياح؟؟ القرط رخص يلسر هالنهارين مع شويه مطر. الأمر لا يعدو أن يكون إما عملية بيضاء و كل الموجودون هم من الدائرة المقربه من ابن مليكة تيتانأو أنها تجربة لشبيه جديد له و مدى تقبل الناس لتطابقه مع العميل

Langdevip  (France)  |Vendredi 27 Janvier 2017 à 16h 58m |           
Un coup de pub


Abid_Tounsi  (United States)  |Vendredi 27 Janvier 2017 à 14h 34m |           
خسيسي لا ضمير و لا أخلاق، قاتل الأرواح و المجرم الحقير يتجول في استفزاز لشعبه الذي بلغ ما لم يبلغه مع الفراعنة من التفقير و التجويع.

و كل من يقول كلمة حق......... يصير "إرهابي".

Rinos Fasoulia  (Germany)  |Vendredi 27 Janvier 2017 à 13h 18m | Par           
لعنة الله عليه و عليها ، قتلة الشعب ، خائن يتجول مع خائنة . يومه سوف يأتي ، الله يمهل ولا يهمل لكل بداية نهاية ، يوم يتمنى السيسي الموت ولن يظفر بها، سوف ينتقم الله منه ، من أجل الشعب البريء



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12256,2

  • (25/01)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 2,47410 DT        1$ =2,30415 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25/01)   208,9 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137525 13479|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires