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Journaux Monde السيسي يركب الحنطور برفقة زوجته في شوارع أسوان Vendredi 27 Janvier 2017 وكالات - فوجئ سائقو عربات الحنطور الواقفة أمام فندق تابع للجيش في مدينة أسوان جنوب مصر باستدعائهم من قبل أفراد أمن الفندق.



واعتقد السائقون أن هنالك وفدا سياحيا أجنبيا يرغب القيام بجولة على نهر النيل، حيث اختير اثنان منهم لمرافقة ضيوف يرغبون بالفعل بالتنزه على الكورنيش، وكانت المفاجأة أن الضيوف هم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار عامر.



اقلّ سائق الحنطور، سيد عبد الناصر محمد البغدادي، الرئيس المصري وقرينته، بينما ركب باقي أفراد الحراسة الحنطور الآخر وراءهما لمرافقتهما طول الرحلة التي استغرقت 20 دقيقة من ميدان المحطة على الكورنيش وحتى العودة إلى الفندق.



وكان عبد الفتاح السيسي يحيي السياح والمصريين الذين فوجئوا بالرئيس يتنزه بينهم راكبا الحنطور.







Publié le:2017-01-27 12:52:21

- فوجئ سائقو عربات الحنطور الواقفة أمام فندق تابع للجيش في مدينة أسوان جنوب مصر باستدعائهم من قبل أفراد أمن الفندق.واعتقد السائقون أن هنالك وفدا سياحيا أجنبيا يرغب القيام بجولة على نهر النيل، حيث اختير اثنان منهم لمرافقة ضيوف يرغبون بالفعل بالتنزه على الكورنيش، وكانت المفاجأة أن الضيوف هم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار عامر.اقلّ سائق الحنطور، سيد عبد الناصر محمد البغدادي، الرئيس المصري وقرينته، بينما ركب باقي أفراد الحراسة الحنطور الآخر وراءهما لمرافقتهما طول الرحلة التي استغرقت 20 دقيقة من ميدان المحطة على الكورنيش وحتى العودة إلى الفندق.وكان عبد الفتاح السيسي يحيي السياح والمصريين الذين فوجئوا بالرئيس يتنزه بينهم راكبا الحنطور.

festival-b3e83d7770141ba1e132a61dfeb858c3-2017-01-27 12:52:21

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Kamelwww (France) | Vendredi 27 Janvier 2017 à 18h 44m |