بعد جلسة البارحة.. هل عرفتم ابليس السياسة ؟

Vendredi 27 Janvier 2017





Publié le:2017-01-27 10:39:01

قالوا وقلنا ربما يكون مناضلو النهضة وحزب العمال قد بالغوا في الحديث عن سطوة الديكتاتورية في تونس والتعذيب والتهم الكيدية و ظروف الاستنطاق وغيرها مما أبكى التوانسة في أولى جلسات الاستماع لهيئة الحقيقة و الكرامة فبعثرت لديهم صور الماضي التليد و تذكروا حينها ثمن القمّل الذي غادر أجسادهم بكم بيع من حريتهم و مواطنتهم التي تدهورت طيلة عقود من الزمن؟ كان لوقع جلسات الاستماع في قلوب المنظومة الاستبدادية ألم عسير و هلع كبير مما دعاهم للاستنجاد ببغاوات النخبة من الفنانين والمثقفين لتنطلق ألسنتهم بالتشكيك و التكذيب و تعيد السؤال المكرر: بكم بيع كيلو النضال.قالت احداهن قبل أن تعتذر" شاهدنا على قناة الوطنية مسرحية سيئة الاخراج" وقال ثان " ما دامت الجزيرة ستنقل الجلسة على المباشر فهو تشويه مغرض للماكينة القديمة التي بنت الجولة التونسية ابان الاستقلال". لا يهمّ، اقتنع من اقتنع بصدق القول و نظافة يد الهيئة وشكّك من شكّك في ما قيل و سيقال مدعيا أنّ طرفا سياسيا بعينه يغذي الفرقة و يجدد آلام الماضي ليستفيد منها انتخابيا.البارحة كشف المستور وعرف الناس ان الاستبداد صناعة ثقيلة موروثة منذ عقود ولكنها لا تستنكف على تطويرها كلما مرّ بها سياسي مريض نفسيا. انّ شهادات أحداث السادس والعشرين من جانفي والتي قدّمها مناضلو الاتحاد آنذاك لم تختلف كثيرا على ما قيل في الجلسات المخصصة لاستبداد المخلوع و لأحداث الثورة المجيدة اذ جمعت بين العنف المبالغ فيه الى حد القتل وتلفيق التهم وتصفية الخصوم و اصدار الاحكام القضائية مباشرة من القصر. تحدثوا عن الروتي وقلع الاظافر و الضرب المبرح و المداهمات وكأن ادرة الشأن العام لا تكون الا بهذه الاساليب و تحدثوا أيضا عن نواة الميليشيا الحزبية التي كادت أن تحرق البلاد وتشرد الأطفال.كان للحزب الحاكم بالأمس و ربما في الماضي القريب، ميليشيا تستعمل العصي والسكاكين و الأسلحة النارية أغلبها من المرتزقة و "الباندية" و تمارس التنصت و القوادة بكل شغف و امتهان. كان في الحزب الحاكم شقوق كالتي نشهدها اليوم تتصارع و تتقاتل من أجل النفوذ الى دواليب السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية و كان الشعب الكريم هو الخاسر الأكبر بعد أن خسر قمّله لو تُرك لاشتغل بالتقاطه على ضوء الشمس. كان في الحزب الحاكم شرفاء لم تحملهم المناصب الى الزج بالشعب في دوامة الاستعباد بل فضلوا الانسحاب والاستقالة لمّا تيقنوا بفساد سدة الحكم و فساد البطانة التي تشرّع للتصفية الجسدية للمعارضين.ابليس لا زال بيننا اذن، ابليس هو ذلك المتنطع للحاكم القواد الذي يبحث عن المصالحة اليوم. ابليس السياسية هو ذاك الممجد لحقبة من تاريخ تونس التي اعدمت فيها قامات من الفلاقة والمناضلين لتنفرد بطانة الحكم بالشعب المسكين وتزرع فيه الخوف والذل والمهانة و تطور مهارته في التصفيق والتلحيس و الشعر والغناء في ذكرى الثالث من أوت. لقد عرفنا أن تونس قصفت في شبابها و أن الديمقراطية والحرية اغتيلتا في مهد الاستقلال في ساعة غاب فيها الاعلام ونشطت خلايا الحزب في تمجيد "فخامة المجاهد الاكبر" وغيره من الألقاب حتى اقتنع الناس وصدقوا انّ تونس بخير.انّ ابليس السياسة التونسية هو ثقافة الاستكانة والتخويف الذي زرعها بورقيبة واعضاده و اظافره الجارحة المنتشرة في عمق المجتمع التونسي التي تقدر على أن تلبد صفاء حياة أي تونسي بغيوم داكنة لا قبل له بها فتضربه بعصا من حديد وتقسمه نصفين ثم تشرد عائلته وتمنع عنها القوت و الفرحة والتعليم كما حدث لعائلة الشهيد قاقي. ما رواه شيوخنا المناضلين لم يختلف البتة عما قاله مناضلو التسعينات و الثورة بل كان صادرا من نبع واحد وبطريقة واحدة جاءت لتؤكد فساد النظام القديم و الأوسط و تنبه من بقاياه في الحاضر. لعل القدر منحنا فرصة تاريخية للاستماع لمناضلي السبعينات فنعرف تاريخ تونس قبل التحريف ولكنه من الصعب ان نجد من ينبئنا عن حقبة الستينات و اعداماتها و محاكماتها الباطلة وحقبة تصفية زعماء الحركة الوطنية الذين تساقطوا قبل موعد الاستقلال الواحد تلو الآخر وحتى الباقي بن يوسف فقد طالته يد الغدر في منفاه وأردته شهيدا للوطن الفتي في أولى محاولات التركيع للفكر الواحد والرأي المستبد.