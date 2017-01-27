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Sport

فرنسا تفوز على سلوفينيا وتصعد إلى نهائي مونديال كرة اليد

Vendredi 27 Janvier 2017
بــاب نــات - واصل المنتخب الفرنسي حملته للاحتفاظ بلقب بطولة العالم لكرة اليد للمرة الثانية على التوالي، بعدما تأهل إلى المباراة النهائية للمسابقة التي تقام حاليا على ملاعبه، اثر فوزه على نظيره السلوفيني بنتيجة 31 - 25 مساء امس الخميس في الدور قبل النهائي للبطولة.

وبذلك يواجه منتخب فرنسا في المباراة النهائية الفائز في مواجهة الدور نصف النهائي الثاني بين منتخبي كرواتيا والنرويج التي ستقام اليوم الجمعة.



Publié le:2017-01-27 00:27:53

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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