فرنسا تفوز على سلوفينيا وتصعد إلى نهائي مونديال كرة اليد

Vendredi 27 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-27 00:27:53

- واصل المنتخب الفرنسي حملته للاحتفاظ بلقب بطولة العالم لكرة اليد للمرة الثانية على التوالي، بعدما تأهل إلى المباراة النهائية للمسابقة التي تقام حاليا على ملاعبه، اثر فوزه على نظيره السلوفيني بنتيجة 31 - 25 مساء امس الخميس في الدور قبل النهائي للبطولة.وبذلك يواجه منتخب فرنسا في المباراة النهائية الفائز في مواجهة الدور نصف النهائي الثاني بين منتخبي كرواتيا والنرويج التي ستقام اليوم الجمعة.