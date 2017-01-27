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Monde

ترامب يبحث تصنيف الإخوان منظمة إرهابية

Vendredi 27 Janvier 2017
وكالات - قال مسؤولون أميركيون وأشخاص مقربون لفريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن نقاشا جاريا في إدارة ترامب حول ما إذا كانت الولايات المتحدة يجب أن تعلن جماعة الإخوان منظمة إرهابية وإخضاعها للعقوبات الأميركية.
وقالت المصادر إن فصيلا يقوده مايكل فلين مستشار الأمن القومي لترامب يرغب في إدراج جماعة الإخوان إلى قائمتي وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
وقال مستشار لترامب رفض نشر إسمه بسبب حساسية الموضوع "أعرف أن الأمر يخضع للنقاش. أنا أؤيد ذلك."

وأضاف المستشار أن فريق فلين بحث إدراج الجماعة على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية لكنه قال إنه لم يتضح في نهاية المطاف متى أو ما إذا كانت الإدارة ستمضي قدما في نهاية الأمر في اتخاذ هذه الخطوة.

ويقول مسؤولون وأشخاص مقربون من فريق ترامب إن مستشارين آخرين لترامب وكثيرين من المسؤولين المخضرمين بالأمن القومي ودبلوماسيين ومسؤولين بوكالات إنفاذ القانون والمخابرات يقولون بأن جماعة الإخوان تطورت - بحسب تعبيرهم- بشكل سلمي في بعض الدول.


ويشعر هؤلاء المسؤولون بالقلق من أن يؤدي أي إجراء أميركي لتصنيف الإخوان بالكامل كمنظمة إرهابية إلى تعقيد العلاقات مع تركيا وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة في الحرب على تنظيم داعش، على حد زعمهم.

ويتولى السلطة في تركيا حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية والذي يهيمن على حكومة الرئيس التركي طيب إردوغان.

ولم يتضح أي فصيل داخل الإدارة الأميركية ستكون له اليد العليا وطرح السناتور تيد كروز وعضو مجلس النواب ماريو دياز بالارت هذا الشهر تشريعا لإضافة الإخوان إلى قائمة الإرهابيين.

ولم يصدر أي تعليق فوري من البيت الأبيض.

Publié le:2017-01-27 07:47:41

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8 de 8 commentaires pour l'article 137509

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 27 Janvier 2017 à 10h 28m |           
Abid_Tounsi (United States) أخي الكريم عبيد .ترمب يعتمد عقلية رعاة البقر وارغام من لديه المال على دفع الجزية كبناء الجدار على الحدود أو احداث منطقة آمنة على الحدود السورية وحمل المصاريف على المكسيك ودول الخليج ويعتمد لغة الارهاب الاسلامي لنفس الغاية للابتزاز ويبدو أنه تعلم على السبسي الذي استغل موت نقض لابتزازه السياسي .

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Vendredi 27 Janvier 2017 à 10h 18m |           
ترامب يبحث تصنيف كل المسلمين إرهابيــــــيــــــــــن ولن يكون أكثر شرا من أمراء وملوك ورؤساء الشعوب الإسلامية......استووا يرحمكم الله

ترامب يبحث تصنيف كل المسلمين إرهابيــــــيــــــــــن ولن يكون أكثر شرا من أمراء وملوك ورؤساء الشعوب الإسلامية......استووا يرحمكم الله

ترامب يبحث تصنيف كل المسلمين إرهابيــــــيــــــــــن ولن يكون أكثر شرا من أمراء وملوك ورؤساء الشعوب الإسلامية......استووا يرحمكم الله

ترامب يبحث تصنيف كل المسلمين إرهابيــــــيــــــــــن ولن يكون أكثر شرا من أمراء وملوك ورؤساء الشعوب الإسلامية......استووا يرحمكم الله


Srettop  (France)  |Vendredi 27 Janvier 2017 à 09h 53m |           
هناك فرق شاسع بين الدين الإسلامي والإسلام السياسي بكل تياراته، من "المعتدلة" إلى المتطرفة، وكلها تمارس الإكراه في الدين بطرق وأساليب مختلفة. وما يهدف ترمب الا ثانيهما، ولو كلنا يعلم أنه لا يحب المسلمين عامة في صميم فؤاده. لكن الدستور الأمريكي يشكل جداراً منيعاً للمؤمنين بضمانه لحرية الدين والمعتقد.

Nouri  (Switzerland)  |Vendredi 27 Janvier 2017 à 09h 36m |           
ترامب يذكرني كثيرا ببرنار تابي الفرنسي نفس الؤسلوب في الاعتزاز بالنفس وتسويق الصورة مثل «الوان مان شو» مع العلم ان ليس لهم نفس الفكر الإيديولوجي ولا نفس الخطورة فترانب هو رئيس أقوى بلد في العالم إقتصاديا وعسكريا فخطورته ليست على المسلمين ولا على المكسيك فقط بل حتى على بلده والسلم العالمي.

Abid_Tounsi  (United States)  |Vendredi 27 Janvier 2017 à 09h 06m |           
@MOUSALIM

أخي الكريم : هي مجرد ألفاظ تقنية يتطلبها التدرج الإداري لاتخاذ إجراء ات معلنة لمعاداتهم للإسلام.

الإرهاب مثلا : هل هنالك تعريف صحيح لهذه الكلمة السحرية، التي بواسطتها تستعمر دول و تخرب أخرى، و يتعدى بها على الحرمات و تنتهك بها الحريات...؟؟؟ هي فقط حركة : يصنفك إرهابيا، و من ثمة تسقط كل حقوقك مهما كنت.

هذا ليس بغريب عن الساسة الصهاينة، و هكذا هي حقيقة الكون. أما المخزي في الأمر هو أن تجد من بني جلدتنا من يضع نفسه بلاطا تحت أقدامهم ليدوسوا عليه و يهاجموا بني أوطاننا، و من خلالهم ينتهكون حرماتنا و يتعدون على حقوقنا.

لكن الحمد لله، الأشراف على اختلاف اديولوجياتهم لا يرضون ذلك، و لو كره أعداء الدين.

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 27 Janvier 2017 à 08h 39m |           
ترمب يقشعر جسده من كلمة الاسلام وعليه أن يخضع لدورات تأهيلية للعلاج .وبعدها عليه تحديد حربه هل هي على الارهاب أم على الاسلام فحرب على الارهاب بمثابة الفسحة أم الحرب على الاسلام فقطعا هي خاسرة لأسباب لا يعلمها الا الخالق سبحانه تعالى .

Raisonnable  (Saudi Arabia)  |Vendredi 27 Janvier 2017 à 08h 10m | Par           
عندما تبتلع الصهيونية العالمية الدول الكبرى واحدة تلوى الأخرى. ترامب هو أكبر دليل على تحكم الصهيونية في العالم. لأول مرة في التاريخ رئيس أمريكا انسان مغمور لم يمارس السياسة و لم يدخل مجلس الشيوخ و لم يشارك في حرب و ليس بمفكر ولا متسيس أصلا يفرض على كل كبار الساية و على كل الامريكين ليفعل أشياء لا يمكن لأي مبتدئفي السياسة أن يفعلها و كل زلاته تغتفر مقابل ان يفعل الكثير للصهيونية ما لن يستطيع أحد فعله، و لكن سيكون هذا معول هلاكهم جميعا. سيهلكون انفسهم بأيديهم، نسأل الله أن يرد كيد المعتدين. و الله المسألة ليست اخوان او اي شيئ ولنهم يستهدفون الاسلام لا غير، فسيصنف كل شخص بأنه اخواني على أساس انه مسلم يؤدي شعائره في المسجد و يتبع رسول الله محمد حتى وان كان يعادي الاخوان.

Ahmed Beyoub  (France)  |Vendredi 27 Janvier 2017 à 08h 05m |           
Un bulldozer en action




Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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