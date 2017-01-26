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Journaux Monde صحيفة أمريكية تشن هجومًا حادًا على ترامب بسبب أبو تريكة Jeudi 26 Janvier 2017 وكالات - انتقدت صحيفة أمريكية، إعلان الرئيس الجديد، دونالد ترامب، مساندته ودعمه لمصر، وتجاهله لملف حقوق الإنسان، متخذة إدراج اسم لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة على قائمة الإرهاب كمثال.



وقالت صحيفة "



وانتقدت وصف أبو تركية بالإرهابي والقبض على 20 من مشجعي الزمالك بعد محاولتهم حضور أحد تدريبات فريقهم وأيضا القبض على 13 من مشجعي الأهلي للسبب ذاته.



وعارضت قرار منع الجماهير من حضور مباريات كرة القدم والسماح لعدد قليل منهم بحضور المباريات الدولية منذ نحو 6 أعوام.







Publié le:2017-01-26 21:04:45

- انتقدت صحيفة أمريكية، إعلان الرئيس الجديد، دونالد ترامب، مساندته ودعمه لمصر، وتجاهله لملف حقوق الإنسان، متخذة إدراج اسم لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة على قائمة الإرهاب كمثال.وقالت صحيفة " انترناشونال بوليسي ديجيست " الأمريكية، في تقرير لها خصصتها لمهاجمة سياسية ترامب الخارجية، اليوم الخميس، "إن حكومة ترامب تضع هدف مكافحة الإرهاب فوق الاهتمام بتطبيق حقوق الإنسان في الدول الحليفة لها وهو ما اتضح في تأكيد ترامب دعمه لمصر في مواجهة العنف السياسي".وانتقدت وصف أبو تركية بالإرهابي والقبض على 20 من مشجعي الزمالك بعد محاولتهم حضور أحد تدريبات فريقهم وأيضا القبض على 13 من مشجعي الأهلي للسبب ذاته.وعارضت قرار منع الجماهير من حضور مباريات كرة القدم والسماح لعدد قليل منهم بحضور المباريات الدولية منذ نحو 6 أعوام.

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Incuore (Tunisia) | Jeudi 26 Janvier 2017 à 21h 15m | Par