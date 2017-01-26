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Monde

صحيفة أمريكية تشن هجومًا حادًا على ترامب بسبب أبو تريكة

Jeudi 26 Janvier 2017
وكالات - انتقدت صحيفة أمريكية، إعلان الرئيس الجديد، دونالد ترامب، مساندته ودعمه لمصر، وتجاهله لملف حقوق الإنسان، متخذة إدراج اسم لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة على قائمة الإرهاب كمثال.

وقالت صحيفة "انترناشونال بوليسي ديجيست " الأمريكية، في تقرير لها خصصتها لمهاجمة سياسية ترامب الخارجية، اليوم الخميس، "إن حكومة ترامب تضع هدف مكافحة الإرهاب فوق الاهتمام بتطبيق حقوق الإنسان في الدول الحليفة لها وهو ما اتضح في تأكيد ترامب دعمه لمصر في مواجهة العنف السياسي".

وانتقدت وصف أبو تركية بالإرهابي والقبض على 20 من مشجعي الزمالك بعد محاولتهم حضور أحد تدريبات فريقهم وأيضا القبض على 13 من مشجعي الأهلي للسبب ذاته.

وعارضت قرار منع الجماهير من حضور مباريات كرة القدم والسماح لعدد قليل منهم بحضور المباريات الدولية منذ نحو 6 أعوام.



Publié le:2017-01-26 21:04:45

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1 de 1 commentaires pour l'article 137498

Incuore  (Tunisia)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 21h 15m | Par           
بالنسبة للجماهير نفس وضعية تونس متى ينتهي هذا الامر و يتم تطبيع الأوضاع؟



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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