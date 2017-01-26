صحيفة أمريكية تشن هجومًا حادًا على ترامب بسبب أبو تريكة

وقالت صحيفة "انترناشونال بوليسي ديجيست " الأمريكية، في تقرير لها خصصتها لمهاجمة سياسية ترامب الخارجية، اليوم الخميس، "إن حكومة ترامب تضع هدف مكافحة الإرهاب فوق الاهتمام بتطبيق حقوق الإنسان في الدول الحليفة لها وهو ما اتضح في تأكيد ترامب دعمه لمصر في مواجهة العنف السياسي".
وانتقدت وصف أبو تركية بالإرهابي والقبض على 20 من مشجعي الزمالك بعد محاولتهم حضور أحد تدريبات فريقهم وأيضا القبض على 13 من مشجعي الأهلي للسبب ذاته.
وعارضت قرار منع الجماهير من حضور مباريات كرة القدم والسماح لعدد قليل منهم بحضور المباريات الدولية منذ نحو 6 أعوام.
Publié le:2017-01-26 21:04:45
Par:sinbad (Qatar )
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