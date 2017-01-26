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Monde

مادلين أولبرايت تتحدى ترمب.. سأعلن إسلامي

Jeudi 26 Janvier 2017
وكالات - في رد "جريء" على خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بوقف تدفق اللاجئين من عدد من البلدان العربية، وإيقاف العمل ببرنامج استقبال اللاجئين السوريين تحديداً لمدة 120 يوماً، أعلنت مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية السابقة في عهد بيل كلينتون، بتغريدة على تويتر أنها مستعدة لأن تسجل نفسها على أنها مسلمة.

وقالت أولبرايت المنتمية للحزب الديمقراطي في تغريدة الأربعاء: "تربيت تربية كاثوليكية، وبعدها أصبحت "أنتمي للكنيسة الأسقفية، وفي وقت لاحق اكتشف أن عائلتي ذات جذور يهودية، وها أنا اليوم مستعدة لأن أسجل نفسي كمسلمة تضامناً" مع اللاجئين.





Publié le:2017-01-26 20:59:17

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1 de 1 commentaires pour l'article 137497

Sinbad  (Qatar)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 21h 48m |           
موقف تضامني يحسب لها وهو يخدم المسلمين في أمريكا أكثر من المواقف العبثية لبعض المعلقين الذين يسئون للإسلام وهم يظنون أنفسهم يدافعون عنه
مسلمي أمريكا محتاجين لمن يتضامن معهم هناك ومن الشخصيات المؤثرة حقا في المجتمع الأمريكي وهذع واحدة منهم أما مواقف المتشددين في تونس فلن تزيدهم إلا وبالا



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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