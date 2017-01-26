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Journaux Monde مادلين أولبرايت تتحدى ترمب.. سأعلن إسلامي Jeudi 26 Janvier 2017 وكالات - في رد "جريء" على خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بوقف تدفق اللاجئين من عدد من البلدان العربية، وإيقاف العمل ببرنامج استقبال اللاجئين السوريين تحديداً لمدة 120 يوماً، أعلنت مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية السابقة في عهد بيل كلينتون، بتغريدة على تويتر أنها مستعدة لأن تسجل نفسها على أنها مسلمة.



وقالت أولبرايت المنتمية للحزب الديمقراطي في تغريدة الأربعاء: "تربيت تربية كاثوليكية، وبعدها أصبحت "أنتمي للكنيسة الأسقفية، وفي وقت لاحق اكتشف أن عائلتي ذات جذور يهودية، وها أنا اليوم مستعدة لأن أسجل نفسي كمسلمة تضامناً" مع اللاجئين.

I was raised Catholic, became Episcopalian & found out later my family was Jewish. I stand ready to register as Muslim in #solidarity. — Madeleine Albright (@madeleine) 25 janvier 2017









Publié le:2017-01-26 20:59:17

- في رد "جريء" على خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بوقف تدفق اللاجئين من عدد من البلدان العربية، وإيقاف العمل ببرنامج استقبال اللاجئين السوريين تحديداً لمدة 120 يوماً، أعلنت مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية السابقة في عهد بيل كلينتون، بتغريدة على تويتر أنها مستعدة لأن تسجل نفسها على أنها مسلمة.وقالت أولبرايت المنتمية للحزب الديمقراطي في تغريدة الأربعاء: "تربيت تربية كاثوليكية، وبعدها أصبحت "أنتمي للكنيسة الأسقفية، وفي وقت لاحق اكتشف أن عائلتي ذات جذور يهودية، وها أنا اليوم مستعدة لأن أسجل نفسي كمسلمة تضامناً" مع اللاجئين.

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