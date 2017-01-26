وقالت أولبرايت المنتمية للحزب الديمقراطي في تغريدة الأربعاء: "تربيت تربية كاثوليكية، وبعدها أصبحت "أنتمي للكنيسة الأسقفية، وفي وقت لاحق اكتشف أن عائلتي ذات جذور يهودية، وها أنا اليوم مستعدة لأن أسجل نفسي كمسلمة تضامناً" مع اللاجئين.
I was raised Catholic, became Episcopalian & found out later my family was Jewish. I stand ready to register as Muslim in #solidarity.— Madeleine Albright (@madeleine) 25 janvier 2017
Publié le:2017-01-26 20:59:17
Par:sinbad (Qatar )
Sur:مادلين أولبرايت تتحدى ترمب.. سأعلن إسلامي