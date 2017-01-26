كأس امم افريقيا :2017 - برنامج ربع النهائي

28 جانفي ربع النهائي الاول : (00ر17س) بوركينافاسو- تونس, بليبروفيل
ربع النهائي الثاني: ( 00ر20س) السينغال- الكاميرون, بفرانسفيل
29 جانفي: ربع النهائي الثالث : (00ر17س) الكونغو. الديمقراطية - غانا, بأيوم
ربع النهائي الرابع : (00ر20س) مصر- المغرب, بورت جونتيل
يشارك الفائز بكأس افريقيا كأس ما بين القارات هذا الصيف بروسيا ( 17 جوان-2 جويلية جويلية), ضمن المجموعة الثانية الى جانب المانيا, الشيلي واستراليا.
وتتكون المجموعة الاولى من البرتغال, روسيا, المكسيك زيلاندا الجديدة.
Publié le:2017-01-26 13:48:02
Par:sinbad (Qatar )
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