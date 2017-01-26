كأس امم افريقيا :2017 - برنامج ربع النهائي

Jeudi 26 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-26 13:48:02

28 جانفي ربع النهائي الاول : (00ر17س) بوركينافاسو- تونس, بليبروفيلربع النهائي الثاني: ( 00ر20س) السينغال- الكاميرون, بفرانسفيل29 جانفي: ربع النهائي الثالث : (00ر17س) الكونغو. الديمقراطية - غانا, بأيومربع النهائي الرابع : (00ر20س) مصر- المغرب, بورت جونتيليشارك الفائز بكأس افريقيا كأس ما بين القارات هذا الصيف بروسيا ( 17 جوان-2 جويلية جويلية), ضمن المجموعة الثانية الى جانب المانيا, الشيلي واستراليا.وتتكون المجموعة الاولى من البرتغال, روسيا, المكسيك زيلاندا الجديدة.