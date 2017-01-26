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Monde

فرنسا: Le Canard enchainé تفجر فضيحة فساد في وجه فيون

Jeudi 26 Janvier 2017
وكالات - جرت صحيفة "لوكانار أونشيني " الفرنسية، في وجه المرشح الرئاسي اليميني المحافظ رئيس الحكومة السابق فرانسوا فيون (62 عاماً)، فضيحة مالية تتعلق بتعيين زوجته في منصب مساعد له عندما كان نائبا في البرلمان عام 1990.

وذكرت الصحيفة الأسبوعية الساخرة أن بينيلوب فيون، زوجة المرشح الأوفر حظاً للفوز بالرئاسة الذي ينتمي الى حزب الجمهوريين، شغلت مساعدة لفيون، وبعد ذلك لمن حل محله كنائب بالجمعية الوطنية، وتقاضت راتباً بلغ خمسة آلاف يورو شهريا أي أنها حصلت طوال تلك السنوات على ما يقارب 600 ألف يورو دون أن تقوم بأي مهام وظيفية.


وإلى جانب راتبها البرلماني، كشفت الصحيفة أيضاً حصول زوجة فيون بعد مغادرة الأخير الحكومة، وعودته إلى البرلمان نائباً من جديد، على راتب شهري وهمي آخر من شركة إعلامية متخصصة تابعة لأحد أقطاب المال والأعمال الفرنسيين والصديق المقرب من فيون، مارك لادريت، ب 5 آلاف يورو، رغم أنها "لم تضع يوماً قدماً في مكاتب الشركة" حسب مديرها العام ميشيل كريبو الذي تحدث إلى الصحيفة.
وتأتي الفضيحة المدوية في الوقت الذي فاز فيه فرانسوا فيون بترشيح اليمين المحافظ على أساس برنامج يشدد على محورية "النزاهة والشفافية" والسيطرة على النفقات العمومية، بما فيها نفقات الصحة والتعليم، ومراجعة امتيازات اجتماعية كثيرة، ما تسبب في اتهام فيون من قبل اليسار وقطاعات سياسية ونقابية واسعة بالعمل على هدم مقومات النموذج الاجتماعي في فرنسا، وهو الرجل الثري وصاحب الأملاك العقارات الفاخرة الذي لا يعرف معاناة الطبقات الدنيا والمحرومة في بلاده.



Publié le:2017-01-26 11:18:51

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3 de 3 commentaires pour l'article 137464

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 15h 02m |           


لا يغُرّنَّكم حلْوُ الكلام عنْ الشفافية والنزاهة ووو …. والوطنية

كمْ من مسؤول سياسي مباشر أو غير مباشر صرّح بمداخيله وممتلكاته ؟
ماذا ينتظرون ؟

كمْ مِنْذ مسؤول في مُنظمة أو جمْعية مدنِية أو نقابية أو حزْبية صرّح بأنه خالص مع مصلحة الجباية واﻷداءات
منْ يراقب هذه اﻷمور ؟
أليْس هذا ضحكٌ على ذُقون المواطنين ؟

وخِتامًا
لماذا السيد الرئيس لا ينْشر تقريرا طبيا على صحته بصفة دورية ؟
ويطمئن المواطنين بأن البلاد في أيدِ أمينة وسليمة؟

ألا نتّعظ بما جرى لنا في التاريخ القريب ؟
هل أصْبح لنا ذاكرة سمكة ؟

نحن مثل بقية الشعوب فينا الصالحْ وفينا الطالحْ

ولكن جلُّنا إن لم نقل كلّنا متّفقون على أنّ
يجب نُوَلّيَ أُمُورَنا خِيارَنا وأفْضلَ مَنْ فِينَا
و
الحسابْ يطَوَّلْ العِشْرَة

Mhg_BN  (Tunisia)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 12h 27m |           
Quelle différence entre nos corrompus et ceux des pays développés???
Leur corruption est plus insidieuse et plus difficile à percer.
Il fallait un grand journal d'investigation tel que le Canard Enchaîné pour dévoiler cet abus de pouvoir.
A quand un tel journal chez nous???

MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 26 Janvier 2017 à 12h 14m |           
الطبقة السياسية في العالم تفرز الفاسدين لاعتلاء المناصب الحساسة لذلك تطيح بكل من لا يشبههم من الصالحين .صراع أزلي بين فريق هابيل وقابيل .وهذا درس لشعبنا التونسي ليتعرف على ملامح من ينتمي لفريق هابيل ومن ينتمي لفريق قابيل في قادم الانتخابات .



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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