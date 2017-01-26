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Sport

الفاف تنفي نسيان لاعبين جزائريين في الغابون

Jeudi 26 Janvier 2017
بــاب نــات - نفى المكلف بالإعلام لدى الإتحادية الجزائرية لكرة القدم الأخبار المتداولة عبر وسائل الإعلام و المتعلقة بنسيان اللاعبين بن سبعيني و بلخيثر في الغابون، و عدم قدومهما مع وفد المنتخب الذي وصل إلى الجزائر.

و قال نفس المتحدث في تصريح اعلامي أن الفاف حجزت للاعبين مباشرة بعد الوصول للسفر إلى كل من وهران بالنسبة لبلخيثر و إلى قسنطينة بالنسبة إلى بن سبعيني.




Publié le:2017-01-26 08:18:17

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
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Finale
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