الفاف تنفي نسيان لاعبين جزائريين في الغابون

Jeudi 26 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-26 08:18:17

- نفى المكلف بالإعلام لدى الإتحادية الجزائرية لكرة القدم الأخبار المتداولة عبر وسائل الإعلام و المتعلقة بنسيان اللاعبين بن سبعيني و بلخيثر في الغابون، و عدم قدومهما مع وفد المنتخب الذي وصل إلى الجزائر.و قال نفس المتحدث في تصريح اعلامي أن الفاف حجزت للاعبين مباشرة بعد الوصول للسفر إلى كل من وهران بالنسبة لبلخيثر و إلى قسنطينة بالنسبة إلى بن سبعيني.