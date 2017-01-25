مسودة أمر لترمب تطلب إنشاء مناطق آمنة بسوريا وتعليق تأشيرات الدخول لمواطني 7 دول لـ30 يوما

Mercredi 25 Janvier 2017

وكالات

المكسيك ستتحمل نفقات بناء الجدار على حدودها





Publié le:2017-01-25 23:01:00

- أظهرت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" أن أمراً تنفيذياً أعد ليوقع عليه الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيوجه وزارتي الدفاع والخارجية بوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة للاجئين المدنيين داخل سوريا وغيرها من الدول القريبة.وتقول المسودة: "توجه وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الدفاع في غضون 90 يوماً من تاريخ هذا الأمر بوضع خطة لتوفير مناطق آمنة في سوريا وفي المنطقة المحيطة يمكن فيها للمواطنين السوريين الذين نزحوا من وطنهم انتظار توطين دائم مثل إعادتهم لبلادهم أو إعادة توطينهم في بلد ثالث".من جهة أخرى، أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلاً عن مسودة قرار تنفيذي للرئيس ترمب، بأن الرئيس الأميركي يعتزم وقف برنامج استقبال اللاجئين السوريين لمدة 120 يوماً، كما سيعطي أوامره بوقف إعطاء تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة الأميركية لمواطني 7 دول إسلامية لمدة 30 يوماً.علن المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع على مراسيم حول بناء جدار على الحدود مع المكسيك، مشيرا إلى أن المكسيك ستتحمل نفقات البناء.وقال سبايسر للصحفيين: "الرئيس يعتزم التوقيع على مرسومين…"مشيرا إلى أن المرسوم الأول سيكون بشأن حماية الحدود، بما في ذلك بناء جدار على الحدود الجنوبية.وأردف المتحدث: "وقال الرئيس أيضا، إن المكسيك ستتحمل هذه التكاليف (بناء الجدار)".