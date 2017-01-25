وفاة زوجة وابن الداعية السعودي سلمان العودة بحادث مروري

Mercredi 25 Janvier 2017

وكالات





Publié le:2017-01-25 22:56:07

- أدى حادث مروري مروع إلى وفاة زوجة الداعية السعودي سلمان العودة وابنه.وتوجه الإعلامي السعودي عبدالله المديفر بخالص تعازيه عبر تغريدة على "تويتر"، قال فيها: "أحر التعازي للشيخ سلمان العودة في وفاة زوجته وابنه في حادث مروري.. إنا لله وإنا إليه راجعون".