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Journaux Tribune حمة الهمامي يتهم المرزوقي بــ"التبلعيط" ويؤكد ان الي كيفو معادش عندهم علاقة بالثورة! Mercredi 25 Janvier 2017 نصرالدين السويلمي



استغلت قناة نسمة العبارة التي سقطت من مقال المرزوقي



اذا هي عملية تركيز متعمدة تعود عليها الراي العام التونسي في كل الهفوات الذي صدرت عن قيادات انخرطت في الترويكا كل جريرتها ان الشهب التونسي اختارها للحكم خلال اول فرصة اختيار حر منحت له طوال تاريخه الحديث والقديم ، تلك عادة لم تنقطع عنها وسائل الاعلام المفجوعة بالثورة والمعادية لكل من يباركها ويسعى الى تثبيت اهدافها ، أما الغريب في الامر هو عودة ريما الى عادتها القديمة ، فقد اعتمد سفيان بن فرحات على حمة الهمامي لتثبيت التشويه وتقعيده والتسويق له ، الهمامي استغل الفرصة ليؤكد انه لم يتعظ من فضيحة قطع الطريق التي اصبحت تلاحقه كظله ، ومازال يراهن على النيل من كل الشرفاء الذين رفضوا السقوط في مستنقع الثورة المضادة كما رفضوا التعامل مع سفاح الشام احد اكبر مجرمي العصر الحديث الى جانب هتلر ، وايضا رفضوا ممارسة ابشع واشنع مكيافيلية.



تفتحت شهية الهمامي لتشويه الرموز الوطنية واسترجع "الشيوــجوازي" صولاته حين كان يمارس قطع الطريق ، لينزل بثقله في عملية استغلال ماجنة لمجرد سقوط عبارة من موضعها اخلت بالسياق ، بدأ بالهرسة والاستنقاص فوصف المرزوقي بــ"التبلعيط" ثم ختمها بقرار حرم بموجبه الرئيس السابق من أي علاقة بالثورة ! "السياسيين الي يقولوا في الكلام هذايا ماعادش عندهم علاقة بالثورة هذيّ" .





تخلى حمة الهمامي عن البروليتاريا وتخلى عن الفقراء وعن خالتي مباركة وعن رفاق الدرب وعن خصوم بن علي ، تخلى عن المناجل والمطارق والحقول والمصانع ، فقط لم يتخلى عن ...رحم الله المتنبي .









Publié le:2017-01-25 22:05:54

استغلت قناة نسمة العبارة التي سقطت من مقال المرزوقي المنشور على صحيفة لوموند لتشن حملة على الرئيس السابق ، واختارت لذلك الاعلامي سفيان بن فرحات الذي تفنن في ايجاد المدخل للطعن في شخصية قد تكون عليها مآخذ سياسية مثل جميع الساسة لكن من النادر ان يرتقي أي من الرؤساء الى مستوى كتابات وانتاج المرزوقي ، ولما كان العامة في جزر القمر وقرى مقديشو وادغال ماديا براديش بالهند ، لما كان جميع هؤلاء يعلمون ان عدد الذين نفذوا اعتداءات 11 سبتمبر 19 كلهم من دول عربية ، منهم 15 سعودي ولبناني واحد ومصري، وان الطائرة الاولى التي ضربت البرج الشمالي لمركز التجارة العالمي قادها محمد عطا ويكنى محمد الامير مصري الجنسية ، اما قائد الطائرة الثانية التي ضربت البرج الجنوبي لمركز التجارة العالمي فكانت تحت قيادة مروان الشيحي من الامارات العربية المتحدة ، فيما قاد الطائرة الثالثة التي استهدفت البنتاغون السعودي هاني حنجور وعادت قيادة الطائرة الرابعة التي سقطت او أُسقطت في غابات بنسلفانيا الى اللبناني زياد الجراح ، تلك معلومات بديهية في متناول كل من غادر مربع الامية واصبح "يحل الخط " ، اما اذا قيل ان المرزوقي كان يقصد مشاركة التونسيين في الاعداد اللوجستي ، فالأغلب ان عنصري الاعداد اكثر معرفة وشهرة من غيرهم بحكم وقوعهم في قبضة السلطات الامريكية وتناول سيرتهم ومخططاتهم على نطاق واسع ، وان كان العامة في ربوع المعمورة يعلمون كل كبيرة وصغيرة عن العناصر التي نفذت الاعتداء فمن باب اولى ان تكون لديهم معرفة ادق باليمني رمزي بن الشيبة والكويتي خالد شيخ محمد .اذا هي عملية تركيز متعمدة تعود عليها الراي العام التونسي في كل الهفوات الذي صدرت عن قيادات انخرطت في الترويكا كل جريرتها ان الشهب التونسي اختارها للحكم خلال اول فرصة اختيار حر منحت له طوال تاريخه الحديث والقديم ، تلك عادة لم تنقطع عنها وسائل الاعلام المفجوعة بالثورة والمعادية لكل من يباركها ويسعى الى تثبيت اهدافها ، أما الغريب في الامر هو عودة ريما الى عادتها القديمة ، فقد اعتمد سفيان بن فرحات على حمة الهمامي لتثبيت التشويه وتقعيده والتسويق له ، الهمامي استغل الفرصة ليؤكد انه لم يتعظ من فضيحة قطع الطريق التي اصبحت تلاحقه كظله ، ومازال يراهن على النيل من كل الشرفاء الذين رفضوا السقوط في مستنقع الثورة المضادة كما رفضوا التعامل مع سفاح الشام احد اكبر مجرمي العصر الحديث الى جانب هتلر ، وايضا رفضوا ممارسة ابشع واشنع مكيافيلية.تفتحت شهية الهمامي لتشويه الرموز الوطنية واسترجع "الشيوــجوازي" صولاته حين كان يمارس قطع الطريق ، لينزل بثقله في عملية استغلال ماجنة لمجرد سقوط عبارة من موضعها اخلت بالسياق ، بدأ بالهرسة والاستنقاص فوصف المرزوقي بــ"التبلعيط" ثم ختمها بقرار حرم بموجبه الرئيس السابق من أي علاقة بالثورة ! "السياسيين الي يقولوا في الكلام هذايا ماعادش عندهم علاقة بالثورة هذيّ" .تخلى حمة الهمامي عن البروليتاريا وتخلى عن الفقراء وعن خالتي مباركة وعن رفاق الدرب وعن خصوم بن علي ، تخلى عن المناجل والمطارق والحقول والمصانع ، فقط لم يتخلى عن ...رحم الله المتنبي .

festival-62c949565ba8f06653d32cecf71fb8a0-2017-01-25 22:05:54

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Jamel Eddine Chakroun (Tunisia) | Mercredi 25 Janvier 2017 à 22h 34m |