نتائج أعمال لجنة التشجيع على الإنتاج السينمائي بعنوان سنة 2016

وأفاد نص البلاغ أنه بمقتضى الأمر عدد 717 المؤرخ في 19 مارس 2001 المتعلق بضبط طرق إسناد منح التشجيع على الإنتاج السينمائي، عملا بما جاء في البلاغ الصادر بالصحف التونسية يوم 21 جوان 2016 حول آجال إيداع مطالب منح التشجيع على مشاريع الأفلام السينمائية في الإنتاج والكتابة والإنهاء، تلقت مصالح الوزارة مجموع سبع وتسعين (97) مشروعا موزعة كالآتي :
ـ طلب دعم إنتاج للأفلام الطويلة : 42 مشروعا
ـ طلب دعم إنتاج للأفلام القصيرة : 39 مشروعا
ـ طلب المساعدة على الإنهاء : 06 أفلام
ـ طلب المساعدة على الكتابة : 10 مشاريع
وقد تم عرض هذه المطالب على أنظار لجنة التشجيع على الإنتاج السينمائي، التي نظرت في كل الأعمال، وتدارست محتويات الملفات، وأفرزت أعمالها النتائج التالية:
1/ التشجيع على إنتاج الأفلام الطويلة:
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أ/ أفلام روائية
ـ نوار عشية - إنتاج شركة cercina إخراج خديجة لمكشر
تسند منحة قدرها أربعمائة (400.000) ألف دينار
- أسرار عائلة السلطاني - إنتاج شركة polimovie للمخرج مجدي لخضر
تسند منحة قدرها أربعمائة (400.000) ألف دينار
ـ رحلة الشتاء والصيف - إنتاج شركة West Side Movies
إخراج مراد بالشيخ
تسند منحة قدرها أربعمائة وخمسون (450.000) ألف دينار
- Un Fils - إنتاج شركة ciné téléfilm إخراج مهدي البرصاوي
تسند منحة قدرها أربعمائة وخمسون (450.000) ألف دينار
- نورة في بلاد العجائب - إنتاج شركة Propaganda إخراج هند بوجمعة
تسند منحة قدرها أربعمائة (400.000) ألف دينار
ـ "ولدي" - إنتاج شركة Nomadis images إخراج محمد بن عطية
تسند منحة قدرها أربعمائة (400.000) ألف دينار
- المشهور الدغباجي - إنتاج شركة Tunisia Films إخراج محمد علي ميهوب
تسند منحة قدرها أربعمائة (400.000) ألف دينار
ب/ أفلام وثائقية
- علويون .. قرن وثلاثون - إنتاج العقاد للإنتاج - إخراج محمد جمال النفزي
تسند منحة قدرها مائة (100.000) ألف دينار
ـ كسار الحجارة - إنتاج شركة Amilcar Films إخراج محمد السفسافي
تسند منحة قدرها ستون (60.000) ألف دينار
ـ ذاكرة تشكيلية - إنتاج شركة قنطاوي فيلم إخراج مروان طرابلسي
تسند منحة قدرها خمسة وثلاثون (35.000) ألف دينار
ـ مفردة في صيغة الجمع - إنتاج شركة Artus إخراج فوزي شلبي
تسند منحة قدرها ستون (60.000) ألف دينار
2/ التشجيع على إنتاج الأفلام القصيرة :
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ـ Il était une fois - (تحريك) إنتاج شركة AZA إخراج زهير محجوب
تسند منحة قدرها خمسة وثمانون (85.000) ألف دينار
ـ خالتي بهيجة - ( تحريك ) إنتاج شركة Mad Box studio إخراج فوزي الجمل
تسند منحة قدرها خمسة وخمسون (55.000) ألف دينار
- جنازات ... جنازات - إنتاج شركة Nopassaran إخراج خميس حميد
تسند منحة قدرها خمسة وخمسون (55.000) ألف دينار
- Le cadeau - إنتاج شركة Machmoum إخراج لطيفة الدغري
تسند منحة قدرها (60.000) ألف دينار
- J'ai vu quelqu'un au cinéma إنتاج شركة "إنتاج" للمخرج سليم قريبع
تسند منحة قدرها خمسون (50.000) ألف دينار
- تموت عليه - إنتاج شركة Godolphin إخراج حمزة محجوب
تسند منحة قدرها ثمانون (80.000) ألف دينار
3/ المساعدة على الإنهاء :
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- سوبيا - إنتاج شركة دينوزوس، إخراج نصر الدين السهيلي
منحة قدرها سبعة (70.000) ألف دينار
4/ المساعدة على الكتابة :
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- Le premier pêché إنتاج شركة PlayProd تأليف منى سلطاني
منحة قدرها عشرون (20.000) ألف دينار
- Cristal - إنتاج شركة ZETA تأليف (اقتباس) محمد منير بعزيز
منحة قدرها عشرون (20.000) ألف دينار
وأشار بلاغ وزارة الشؤون الثقافية إلى أن كل الأعمال المقبولة مبدئيا، ستبرم مع أصحابها اتفاقيات إنتاج تنفذ مرحليا، وذلك بعد استيفاء كل الشروط، بما في ذلك الإيفاء بكل التعهدات السابقة تجاه الوزارة والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر من الاختصاص (المركز الوطني للسينما والصورة).
Publié le:2017-01-25 21:39:31
Par:portugal (Maldives ) Par Mobile
Sur: مجمع ''ويند فيجيون'' البلجيكي الهولندي للطاقات المتجددة يستثمر في إنتاج الكهرباء بمعتمديات ماطر وسجنان وجومين من ولاية ببنزرت