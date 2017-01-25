Mercredi 25 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-25 21:39:31

- أعلنت وزارة الشؤون الثقافية، في بلاغ لها مساء الاربعاء، عن نتائج أعمال لجنة التشجيع على الإنتاج السينمائي بعنوان سنة 2016، والتي شملت إسناد منح تشجيعية في أبواب "الأفلام الطويلة" من أفلام روائية وأفلام وثائقية، و"الأفلام القصيرة"، وكذلك منح "المساعدة على الإنهاء" و"المساعدة على الكتابة".وأفاد نص البلاغ أنه بمقتضى الأمر عدد 717 المؤرخ في 19 مارس 2001 المتعلق بضبط طرق إسناد منح التشجيع على الإنتاج السينمائي، عملا بما جاء في البلاغ الصادر بالصحف التونسية يوم 21 جوان 2016 حول آجال إيداع مطالب منح التشجيع على مشاريع الأفلام السينمائية في الإنتاج والكتابة والإنهاء، تلقت مصالح الوزارة مجموع سبع وتسعين (97) مشروعا موزعة كالآتي :ـ طلب دعم إنتاج للأفلام الطويلة : 42 مشروعاـ طلب دعم إنتاج للأفلام القصيرة : 39 مشروعاـ طلب المساعدة على الإنهاء : 06 أفلامـ طلب المساعدة على الكتابة : 10 مشاريعوقد تم عرض هذه المطالب على أنظار لجنة التشجيع على الإنتاج السينمائي، التي نظرت في كل الأعمال، وتدارست محتويات الملفات، وأفرزت أعمالها النتائج التالية:1/ التشجيع على إنتاج الأفلام الطويلة:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ/ أفلام روائيةـ نوار عشية - إنتاج شركة cercina إخراج خديجة لمكشرتسند منحة قدرها أربعمائة (400.000) ألف دينار- أسرار عائلة السلطاني - إنتاج شركة polimovie للمخرج مجدي لخضرتسند منحة قدرها أربعمائة (400.000) ألف دينارـ رحلة الشتاء والصيف - إنتاج شركة West Side Moviesإخراج مراد بالشيختسند منحة قدرها أربعمائة وخمسون (450.000) ألف دينار- Un Fils - إنتاج شركة ciné téléfilm إخراج مهدي البرصاويتسند منحة قدرها أربعمائة وخمسون (450.000) ألف دينار- نورة في بلاد العجائب - إنتاج شركة Propaganda إخراج هند بوجمعةتسند منحة قدرها أربعمائة (400.000) ألف دينارـ "ولدي" - إنتاج شركة Nomadis images إخراج محمد بن عطيةتسند منحة قدرها أربعمائة (400.000) ألف دينار- المشهور الدغباجي - إنتاج شركة Tunisia Films إخراج محمد علي ميهوبتسند منحة قدرها أربعمائة (400.000) ألف دينارب/ أفلام وثائقية- علويون .. قرن وثلاثون - إنتاج العقاد للإنتاج - إخراج محمد جمال النفزيتسند منحة قدرها مائة (100.000) ألف دينارـ كسار الحجارة - إنتاج شركة Amilcar Films إخراج محمد السفسافيتسند منحة قدرها ستون (60.000) ألف دينارـ ذاكرة تشكيلية - إنتاج شركة قنطاوي فيلم إخراج مروان طرابلسيتسند منحة قدرها خمسة وثلاثون (35.000) ألف دينارـ مفردة في صيغة الجمع - إنتاج شركة Artus إخراج فوزي شلبيتسند منحة قدرها ستون (60.000) ألف دينار2/ التشجيع على إنتاج الأفلام القصيرة :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Il était une fois - (تحريك) إنتاج شركة AZA إخراج زهير محجوبتسند منحة قدرها خمسة وثمانون (85.000) ألف دينارـ خالتي بهيجة - ( تحريك ) إنتاج شركة Mad Box studio إخراج فوزي الجملتسند منحة قدرها خمسة وخمسون (55.000) ألف دينار- جنازات ... جنازات - إنتاج شركة Nopassaran إخراج خميس حميدتسند منحة قدرها خمسة وخمسون (55.000) ألف دينار- Le cadeau - إنتاج شركة Machmoum إخراج لطيفة الدغريتسند منحة قدرها (60.000) ألف دينار- J'ai vu quelqu'un au cinéma إنتاج شركة "إنتاج" للمخرج سليم قريبعتسند منحة قدرها خمسون (50.000) ألف دينار- تموت عليه - إنتاج شركة Godolphin إخراج حمزة محجوبتسند منحة قدرها ثمانون (80.000) ألف دينار3/ المساعدة على الإنهاء :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- سوبيا - إنتاج شركة دينوزوس، إخراج نصر الدين السهيليمنحة قدرها سبعة (70.000) ألف دينار4/ المساعدة على الكتابة :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- Le premier pêché إنتاج شركة PlayProd تأليف منى سلطانيمنحة قدرها عشرون (20.000) ألف دينار- Cristal - إنتاج شركة ZETA تأليف (اقتباس) محمد منير بعزيزمنحة قدرها عشرون (20.000) ألف ديناروأشار بلاغ وزارة الشؤون الثقافية إلى أن كل الأعمال المقبولة مبدئيا، ستبرم مع أصحابها اتفاقيات إنتاج تنفذ مرحليا، وذلك بعد استيفاء كل الشروط، بما في ذلك الإيفاء بكل التعهدات السابقة تجاه الوزارة والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر من الاختصاص (المركز الوطني للسينما والصورة).