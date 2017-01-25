Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelhalim Hafed - Baini Oo Bainak  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Sport

هنري كسبرجاك: حققنا اولى اهدافنا في النهائيات ورسالتي للاعبين في لقاء بوركينا فاسو هي الانتصار و لاشئ غير ذلك

Mercredi 25 Janvier 2017
بــاب نــات - (من مبعوث وات حسني الغربي) - اكد هنري كسبرجاك مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ان بلوغ الدور ربع النهائي يعد اولى الاهداف المنشودة في نهائيات كاس امم افريقيا الغابون 2017 "ولن يكون ذلك نهاية المطاف حيث ان رسالتي للعناصر الوطنية بمناسبة اللقاء المرتقب ضد بوركينا فاسو يوم السبت القادم انطلاقا من الساعة الخامسة مساء هي الانتصار ولا شيء غير ذلك".
وافاد كسبرجاك في تصريح لمبعوث "وات" الى ليبروفيل في مستهل الحصة التدريبية لمساء اليوم الاربعاء ان "نجاح المنتخب التونسي في التاهل الى الدور ربع النهائي في مجموعة صعبة يعد امرا ايجابيا للغاية لاسيما وان المباريات التي خضناها اثبتت قوة شخصية المنتخب ومكنتنا من تجاوز الهزيمة الاولى ضد السنيغال والظهور بوجه مشرف ومرضي للغاية في لقائي الجزائر وزمبابوي وهو ما جلب استحسان كل الملاحظين والمتابعين للنهائيات القارية".

وتابع الفني البولوني الفرنسي ان "مباراة الدور ربع النهائي ستكون مختلفة شكلا و مضمونا عن مباريات الدور الأول فهي لا تخضع للحسابات ولا تقبل القسمة و لهذا فان التحضيرات لها تكون مختلفة ونحن حريصون لنكون في أوج جاهزيتنا يوم المباراة وسنضع كل إمكانياتنا في الميزان من اجل التأهل الى المربع الذهبي".

وحول طبيعة المنافس اشار كسبرجاك "اعرف جيدا خصال منتخب بوركينا فاسو الذي يتميز بالسرعة والمهارات الفنية العالية بالاضافة الى حيوية لاعبيه فهو جيل جديد طموح متجانس ويحدوه عزم على التالق وصنع الحدث في هذه النهائيات".


وشدد مدرب المنتخب التونسي ان "بناء منتخب متكامل يتطلب الكثير من الوقت حتى يتمكن من التطور باطراد اذ ان أي مدرب لا يمتلك عصا سحرية بل يجب ايجاد التاليفة المناسبة للظهور بوجه مشرف وهذا حال المنتخب التونسي حاليا ولهذا يجب تفهم وضعية المدرب وعدم اشتراط كل الاشياء دفعة واحدة أي النجاعة والاقناع والانتصار في نفس الوقت".
ومن جانبه اشار المدافع محمد علي اليعقوبي ان "المهمة الدفاعية لا يتحملها الخط الخلفي فقط بل ان اول مدافع هو الهجوم ومع ذلك فنحن واعون بطبيعة الأخطاء التي ارتكبناها ونتمنى عدم تكرارها في مباراة السبت القادم اذ هناك ارادة صادقة من العناصر الوطنية لمواصلة التالق والذهاب ابعد ما يمكن في هذه النهائيات".

وافاد حمزة لحمر متوسط ميدان المنتخب التونسي ان "لقاء بوركينا فاسو سيكون حماسيا الى ابعد الحدود و قد يتجاوز التسعين الدقيقة ونرجو ان نكون جاهزين بدنيا حتى تؤول الكلمة الأخيرة لنا وتحقيق الترشح الى نصف النهائي" مبينا ان "التركيز على لقاء ربع النهائي انطلق اليوم بعد راحة الامس وسنعمل على الظهور بوجه مرضي مثلما الذي قدمناه في لقائي الجزائر وزمبابوي وحسن التعامل مع هذه المباراة الحساسة".
وقال لحمر "نحن مطالبون بتجنب الاخطاء الدفاعية التي ارتكبناها وعدم تكرارها ونحن واعون بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقنا ومقرون العزم على التالق والذهاب بعيدا في هذه النهائيات اذ ان بلوغ الدور نصف النهائي سيفتح ابواب التتويج القاري على مصرعيها".
ونبه طه ياسين الخنيسي الى ضرورة التعامل الحذر مع المنتخب البوركيني الذي يتميز بسرعة لاعبيه لاسيما في الهجومات المعاكسة واغتنام اخطاء المنافس من اجل التهديف والمحافظة على النتيجة وهي مهمة ستكون صعبة ولن ندخر جهدا في سبيل الترشح الى المربع الذهبي".

ويذكر ان المنتخب التونسي يجري غدا الخميس حصة تدريبية مغلقة دون حضور اعلامي بنفس ملعب المعهد العالي للشباب والرياضة بليبروفيل على ان يختتم تحضيراته مساء الجمعة بحصة مغلقة كذلك بنفس الملعب.
ويعقد المدرب هنري كسبرجاك يوم الجمعة 27 جانفي ندوة صحفية بمناسبة مباراة الدور ربع النهائي بقاعة المؤتمرات الصحفية بملعب ليبروفيل في حدود الساعة الواحدة ظهرا وسيكون مرفوقا باحد اللاعبين.

Publié le:2017-01-25 19:57:54

festival-6850c64b6a8399087136a807c03f566f-2017-01-25 19:57:54
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 137442



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12266,0

  • (24/01)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 2,47520 DT        1$ =2,30377 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/01)   194,5 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137442 4656|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires