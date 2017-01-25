هنري كسبرجاك: حققنا اولى اهدافنا في النهائيات ورسالتي للاعبين في لقاء بوركينا فاسو هي الانتصار و لاشئ غير ذلك

Mercredi 25 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-25 19:57:54

اكد هنري كسبرجاك مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ان بلوغ الدور ربع النهائي يعد اولى الاهداف المنشودة في نهائيات كاس امم افريقيا الغابون 2017 "ولن يكون ذلك نهاية المطاف حيث ان رسالتي للعناصر الوطنية بمناسبة اللقاء المرتقب ضد بوركينا فاسو يوم السبت القادم انطلاقا من الساعة الخامسة مساء هي الانتصار ولا شيء غير ذلك".وافاد كسبرجاك في تصريح لمبعوث "وات" الى ليبروفيل في مستهل الحصة التدريبية لمساء اليوم الاربعاء ان "نجاح المنتخب التونسي في التاهل الى الدور ربع النهائي في مجموعة صعبة يعد امرا ايجابيا للغاية لاسيما وان المباريات التي خضناها اثبتت قوة شخصية المنتخب ومكنتنا من تجاوز الهزيمة الاولى ضد السنيغال والظهور بوجه مشرف ومرضي للغاية في لقائي الجزائر وزمبابوي وهو ما جلب استحسان كل الملاحظين والمتابعين للنهائيات القارية".وتابع الفني البولوني الفرنسي ان "مباراة الدور ربع النهائي ستكون مختلفة شكلا و مضمونا عن مباريات الدور الأول فهي لا تخضع للحسابات ولا تقبل القسمة و لهذا فان التحضيرات لها تكون مختلفة ونحن حريصون لنكون في أوج جاهزيتنا يوم المباراة وسنضع كل إمكانياتنا في الميزان من اجل التأهل الى المربع الذهبي".وحول طبيعة المنافس اشار كسبرجاك "اعرف جيدا خصال منتخب بوركينا فاسو الذي يتميز بالسرعة والمهارات الفنية العالية بالاضافة الى حيوية لاعبيه فهو جيل جديد طموح متجانس ويحدوه عزم على التالق وصنع الحدث في هذه النهائيات".وشدد مدرب المنتخب التونسي ان "بناء منتخب متكامل يتطلب الكثير من الوقت حتى يتمكن من التطور باطراد اذ ان أي مدرب لا يمتلك عصا سحرية بل يجب ايجاد التاليفة المناسبة للظهور بوجه مشرف وهذا حال المنتخب التونسي حاليا ولهذا يجب تفهم وضعية المدرب وعدم اشتراط كل الاشياء دفعة واحدة أي النجاعة والاقناع والانتصار في نفس الوقت".ومن جانبه اشار المدافع محمد علي اليعقوبي ان "المهمة الدفاعية لا يتحملها الخط الخلفي فقط بل ان اول مدافع هو الهجوم ومع ذلك فنحن واعون بطبيعة الأخطاء التي ارتكبناها ونتمنى عدم تكرارها في مباراة السبت القادم اذ هناك ارادة صادقة من العناصر الوطنية لمواصلة التالق والذهاب ابعد ما يمكن في هذه النهائيات".وافاد حمزة لحمر متوسط ميدان المنتخب التونسي ان "لقاء بوركينا فاسو سيكون حماسيا الى ابعد الحدود و قد يتجاوز التسعين الدقيقة ونرجو ان نكون جاهزين بدنيا حتى تؤول الكلمة الأخيرة لنا وتحقيق الترشح الى نصف النهائي" مبينا ان "التركيز على لقاء ربع النهائي انطلق اليوم بعد راحة الامس وسنعمل على الظهور بوجه مرضي مثلما الذي قدمناه في لقائي الجزائر وزمبابوي وحسن التعامل مع هذه المباراة الحساسة".وقال لحمر "نحن مطالبون بتجنب الاخطاء الدفاعية التي ارتكبناها وعدم تكرارها ونحن واعون بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقنا ومقرون العزم على التالق والذهاب بعيدا في هذه النهائيات اذ ان بلوغ الدور نصف النهائي سيفتح ابواب التتويج القاري على مصرعيها".ونبه طه ياسين الخنيسي الى ضرورة التعامل الحذر مع المنتخب البوركيني الذي يتميز بسرعة لاعبيه لاسيما في الهجومات المعاكسة واغتنام اخطاء المنافس من اجل التهديف والمحافظة على النتيجة وهي مهمة ستكون صعبة ولن ندخر جهدا في سبيل الترشح الى المربع الذهبي".ويذكر ان المنتخب التونسي يجري غدا الخميس حصة تدريبية مغلقة دون حضور اعلامي بنفس ملعب المعهد العالي للشباب والرياضة بليبروفيل على ان يختتم تحضيراته مساء الجمعة بحصة مغلقة كذلك بنفس الملعب.ويعقد المدرب هنري كسبرجاك يوم الجمعة 27 جانفي ندوة صحفية بمناسبة مباراة الدور ربع النهائي بقاعة المؤتمرات الصحفية بملعب ليبروفيل في حدود الساعة الواحدة ظهرا وسيكون مرفوقا باحد اللاعبين.