أنيس بن حتيرة: لا يسعني أن أقول الا الحمد الله

وبحسب مجلة "فرانس فوتبول "فان نادي "درمشتات" خضع إلى ضغوطات سياسية لإلغاء التعاقد مع بن حتيرة وذلك بسبب تعامله مع مؤسسة "أنصار" الخيرية ذات التوجه السلفي.
جدير بالذكر أن بن حتيرة يرسل بانتظام المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر كما يعمل بصفة دورية على توفير الماء الصالح للشراب إلى البلدان الإفريقية المحرومة.
وقال أنيس بن حتيرة في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك باللغة الألمانية " لا يسعني أن أقول الا الحمد الله".
وفي ما يلي ما كتب أنيس بن حتيرة:
" هناك عدد قليل من الناس الذين يملكون الإحساس بالمسؤولية و يمكنهم النظر إلى أنفسهم في المرآة وهم يشعرون بالفخر.. لا يسعني أن أقول إلا "الحمد لله
Publié le:2017-01-25 21:28:33
Par:portugal (Maldives ) Par Mobile
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