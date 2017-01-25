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Sport

أنيس بن حتيرة: لا يسعني أن أقول الا الحمد الله

Mercredi 25 Janvier 2017
بــاب نــات - قرر فريق " درمشتات" الألماني اليوم الأربعاء 25 جانفي 2017 رسميا فسخ عقد اللاعب الدولي التونسي أنيس بن حتيرة.

وبحسب مجلة "فرانس فوتبول "فان نادي "درمشتات" خضع إلى ضغوطات سياسية لإلغاء التعاقد مع بن حتيرة وذلك بسبب تعامله مع مؤسسة "أنصار" الخيرية ذات التوجه السلفي.

جدير بالذكر أن بن حتيرة يرسل بانتظام المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر كما يعمل بصفة دورية على توفير الماء الصالح للشراب إلى البلدان الإفريقية المحرومة.

وقال أنيس بن حتيرة في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك باللغة الألمانية " لا يسعني أن أقول الا الحمد الله".

وفي ما يلي ما كتب أنيس بن حتيرة:
" هناك عدد قليل من الناس الذين يملكون الإحساس بالمسؤولية و يمكنهم النظر إلى أنفسهم في المرآة وهم يشعرون بالفخر.. لا يسعني أن أقول إلا "الحمد لله






Publié le:2017-01-25 21:28:33

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2 de 2 commentaires pour l'article 137436

Jamel Eddine Chakroun  (Tunisia)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 22h 03m |           
لسان الأفعى ...لم ينج من لسانك ومن سمك الزعاف أي كان و كل من لا يتفق مع هواك فهو شر ...كف لسانك عن أذى خلق الله - و خاصة الاسىميين منهم - و تب الىبارئك و قل كلاما طيبا بدلا من القدح المتواصل لأن هذا لا يليق.....

Langdevip  (France)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 21h 11m |           
مقال تحريض من انتاج باب النات , ربي يسطر لا إرجعوه شهيد

الكورة لعب وجهد

و خانها ذراعها قالت سحروني , نتذكر لاعب تونسي لعب في مرسيليا إبات هامل فالملاهي الليلية

و يصبح مثمون سحتوه

باب النات رجعوه شرب ماء صافية لكل افريقيا ; مع العلم في تونس ثمة برشة عطاشة و يشربوا

من ماء لغدير

ما تخرج الصدقة كان ما يتززوا امالي لمحل

كفاء بروباقند propagande

باب النات والله حرام اعليكم



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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