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Sport

كان 2017 : اصداء من ليبروفيل

Mercredi 25 Janvier 2017
بــاب نــات - (من مبعوث وات حسني الغربي)- اغتنم لاعبو المنتخب الوطني التونسي يوم الراحة الذين تمتعوا به امس للخروج من نزل الاقامة بعد تناول وجبة الغذاء حيث اختار البعض القيام بجولة بحرية فيما حبذ عدد من اللاعبين التنزه في المساحات التجارية ومجموعة اخرى فضلت تناول بعض المشروبات في مختلف الفضاءات السياحية بالعاصمة ليبروفيل في حين بقي عدد اخر من اللاعبين في النزل لاخذ نصيب من الراحة.

- عمدت بعض الجماهير الغابونية الغاضبة من خروج منتخب بلادها من الدور الاول لنهائيات كاس امم افريقيا 2017 الى تهشيم بعض السيارات التي تعود ملكيتها لافراد من الجالية الكامرونية المقيمة في الغابون وذلك بعدد من الاحياء الشعبية في العاصمة ليبروفيل وفق ما افادنا به عدد من أصحاب سيارات الأجرة ذوي الجنسية الكامرونية.

- شهد المركز الاعلامي التابع لملعب الصداقة بليبروفيل اعمل صيانة لتجهيزات التكييف والانترنات وهو ما حدا بالقائمين على المركز اتخاذ قرار غلقه بصفة مؤقتة خلال الحصة الصباحية ليوم امس الثلاثاء ليفتح ابوابه من جديد اليوم - حاولت الصحف الغابونية الصادرة بعد انسحاب منتخب بلادها من الدور الاول التركيز على اهمية تنظيم الغابون للنسخة 31 للنهائيات القارية مشددة على ان الحدث سيكون مصيره النجاح بفضل المجهودات المبذولة رغم توديع الفهود الغابونية للسباق بصفة مبكرة.

- اكد الدولي الكامروني السابق جوزيف انطون بال في الذي يتابع فعاليات نهائيات كاس امم افريقيا الغابون 2017 بصفته محللا في احدى القنوات الاوروبية ان "الكان" ستنطلق الان أي بداية من الدور ربع النهائي الذي لا مكان فيه للخطا في ظل مباريات كاس اما الفوز ومواصلة المشوار او الهزيمة والمغادرة مشددا على ان افضل منتخبات القارة حاليا هي التي تاهلت الى ربع النهائي.


- غادر ابرز نجوم كرة القدم الإفريقية النهائيات منذ الدور الاول شان لاعب المنتخب الجزائري رياض محرز الفائز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في افريقيا بالإضافة بيار ايمريك اوباميانغ نجم بوروسيا دورتموند الألماني الذي غادر "الكان" بعد خروج منتخب البلد المنظم الغابون وكذلك نجم سان دوانز الجنوب افريقي الفائز بقلب كاس رابطة أبطال إفريقيا الأوغندي دونيس اونيانغو مما يؤكد ان اللاعبين النجوم لا يصنعون اليا منتخبا ناجحا.

Publié le:2017-01-25 14:53:09

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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