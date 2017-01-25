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سمير الوافي لمنذر الجريدي: ''لمن يجرؤ فقط'' لا يستقبل البايت

Mercredi 25 Janvier 2017
بــاب نــات - علق الاعلامي بقناة الحوار التونسي سمير الوافي على تصريح منذر الجريدي الذي أعلن فيه أنه سيكون ضيفا في برنامج لمن يجرىء فقط ...
وكتب سمير التدوينة التالية :

'' قال أنه مستدعي لبرنامج سمير الوافي لمن يجرؤ فقط...أقول له سمير الوافي لا يتشرف بدعوة أمثالك وبرنامج لمن يجرؤ فقط لا يستقبل البايت...لا تحلم بالحضور فيه بعد أن لفظوك وأطردوك...ولا أتصور أنهم ظلموك...لمن يجرؤ فقط ليس لمن يكذب فقط...فلا تدع أن البرامج تتنافس على استضافتك يا توم كروز...
السلعة مضروبة فعلا... ''

وكان المنشط نوفل الورتاني قام بالرد على الكلمات المسيئة التي توجه بها الفنان منذر الجريدي لفريق برنامج أمور جدية معبرا عن رفضه لوصف هذا الأخير المجموعة بالعصابة.


من هو منذر الجريدي؟؟
هو فكاهي وكاتب وملحن الاغاني الشعبية
وهو والد المشاركة في ستار اكاديمي غادة الجريدي

وهو صاحب كلمات البعض من الأغاني التونسية التي لاقت صيتا واسعا على غرار «يا نجوم الليل» و«جواباتي كثرت يا اميمة» و«يا عمّ علي» و«ام السفساري» و«عالم غريب» و«ننو يا ننو» و«شوفيلي يامّا بنت حلال» و«زغرط العروسة جات» وغيرها من الأغاني المحفورة في ذاكرة التراث الشعبي...

يوم 8 ديسمبر الفارط أحيل على محكمة منوبة وحكم بعام سجن من أجل تهمة
استهلاك الزطلة وأودع بسجن المرناقية. وبعد أن قضى شهر و27 يوما تمتع بعفو رئاسي يوم 13 جانفي الجاري وأطلق سراحه.





Publié le:2017-01-25 13:52:05

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5 de 5 commentaires pour l'article 137412

Amor2  (Switzerland)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 18h 31m |           
فعلا هم شرذمة من عصابة لا مستوى لهم بقياد نوفل الفرطاس المفلس، يبحثون عن الشهرة في برنامج تافه و هزيل لا قيمة له، في قناة أصبحت تتهم بالإرهاب الأخلاقي و الإجتماعي والسياسي...
أما المتحيل سمير الوافي فقد أثبت أن غروره بلا حدود...

Langdevip  (France)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 17h 07m |           
برنامج سمير الوافي حنوت حلاق في رابخ , و تعليم لحجامة في روس ليتامة

سمير غالط في روحو يحساب روحو يخدم في قناة س ن ن CNN او CBS

إلي يمشي عند سمير كان طايح السعد والمفلسين سياسيا و ما عندهمش زدر حنين

المنذر فظحهم لكل مع العلم فنان ممتاز يستحق كل التقدير

بن قمر فنان فاشل و صبح بارك في قناة بودورو و غالط في روحو و يحسب في روحو

القرضاوي 2

الفالسين لكل يمشوا عند نوفل و الحلاق سمير

تحية كبيرة للفنان منذر الجريدي

Mongi  (Tunisia)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 16h 07m |           
العظمة لله
هاو نوفل طلع أرحم من سمير الوافي.
سمير طلع يجري على الجديد وما يحبّش البايت. كيف انت ما تحبّش البايت استر ما استر الله. لازم تنبز الرّاجل ولازم تشلكو ؟ ياخي شنوّة ما سالم منّك حتّى واحد ؟ شنوّة تحب تعمل كيف بن علي إللّي عادى الناس الكل ؟ راهو إللّي يشد في الثنيّة هاذي لازم يجيه نهار ويقولولو دقاج وما ينفعو حتّى حد. ومن تواضع لله رفعه.

Lotfi Lounissi  (Tunisia)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 13h 48m |           
من انت يا سمبر الوافي فيق على روحك ....اصبحت من المتكبرين والمتعجرفين ....انت لا تستضيف الا الذي يدفع اكثر

Tuttifrutti  (Singapore)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 11h 54m |           
Very nice Capella of fawzi BG
Thanks



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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