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Journaux Médias سمير الوافي لمنذر الجريدي: ''لمن يجرؤ فقط'' لا يستقبل البايت Mercredi 25 Janvier 2017 بــاب نــات - علق الاعلامي بقناة الحوار التونسي سمير الوافي على تصريح منذر الجريدي الذي أعلن فيه أنه سيكون ضيفا في برنامج لمن يجرىء فقط ...

وكتب سمير التدوينة التالية :



'' قال أنه مستدعي لبرنامج سمير الوافي لمن يجرؤ فقط...أقول له سمير الوافي لا يتشرف بدعوة أمثالك وبرنامج لمن يجرؤ فقط لا يستقبل البايت...لا تحلم بالحضور فيه بعد أن لفظوك وأطردوك...ولا أتصور أنهم ظلموك...لمن يجرؤ فقط ليس لمن يكذب فقط...فلا تدع أن البرامج تتنافس على استضافتك يا توم كروز...

السلعة مضروبة فعلا... ''



وكان المنشط نوفل الورتاني قام بالرد على الكلمات المسيئة التي توجه بها الفنان منذر الجريدي لفريق برنامج أمور جدية معبرا عن رفضه لوصف هذا الأخير المجموعة بالعصابة.





من هو منذر الجريدي؟؟

هو فكاهي وكاتب وملحن الاغاني الشعبية

وهو والد المشاركة في



وهو صاحب كلمات البعض من الأغاني التونسية التي لاقت صيتا واسعا على غرار «يا نجوم الليل» و«جواباتي كثرت يا اميمة» و«يا عمّ علي» و«ام السفساري» و«عالم غريب» و«ننو يا ننو» و«شوفيلي يامّا بنت حلال» و«زغرط العروسة جات» وغيرها من الأغاني المحفورة في ذاكرة التراث الشعبي...



يوم 8 ديسمبر الفارط أحيل على محكمة منوبة وحكم بعام سجن من أجل تهمة

استهلاك الزطلة وأودع بسجن المرناقية. وبعد أن قضى شهر و27 يوما تمتع بعفو رئاسي يوم 13 جانفي الجاري وأطلق سراحه.











Publié le:2017-01-25 13:52:05

- علق الاعلامي بقناة الحوار التونسي سمير الوافي على تصريح منذر الجريدي الذي أعلن فيه أنه سيكون ضيفا في برنامج لمن يجرىء فقط ...'' قال أنه مستدعي لبرنامج سمير الوافي لمن يجرؤ فقط...أقول له سمير الوافي لا يتشرف بدعوة أمثالك وبرنامج لمن يجرؤ فقط لا يستقبل البايت...لا تحلم بالحضور فيه بعد أن لفظوك وأطردوك...ولا أتصور أنهم ظلموك...لمن يجرؤ فقط ليس لمن يكذب فقط...فلا تدع أن البرامج تتنافس على استضافتك يا توم كروز...السلعة مضروبة فعلا... ''وكان المنشط نوفل الورتاني قام بالرد على الكلمات المسيئة التي توجه بها الفنان منذر الجريدي لفريق برنامج أمور جدية معبرا عن رفضه لوصف هذا الأخير المجموعة بالعصابة.هو فكاهي وكاتب وملحن الاغاني الشعبيةوهو والد المشاركة في ستار اكاديمي غادة الجريدي وهو صاحب كلمات البعض من الأغاني التونسية التي لاقت صيتا واسعا على غرار «يا نجوم الليل» و«جواباتي كثرت يا اميمة» و«يا عمّ علي» و«ام السفساري» و«عالم غريب» و«ننو يا ننو» و«شوفيلي يامّا بنت حلال» و«زغرط العروسة جات» وغيرها من الأغاني المحفورة في ذاكرة التراث الشعبي...يوم 8 ديسمبر الفارط أحيل على محكمة منوبة وحكم بعام سجن من أجل تهمةاستهلاك الزطلة وأودع بسجن المرناقية. وبعد أن قضى شهر و27 يوما تمتع بعفو رئاسي يوم 13 جانفي الجاري وأطلق سراحه.

festival-1863b80e33ff52ac4cf810c566e7fced-2017-01-25 13:52:05

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Amor2 (Switzerland) | Mercredi 25 Janvier 2017 à 18h 31m |