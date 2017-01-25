Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelwahab - Dahait-Ghrami  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Monde

غضب في كوريا الجنوبية بسبب ''الرئيسة العارية''

Mercredi 25 Janvier 2017
وكالات - أصبحت رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي طرفا في أزمة أخرى، بعد أزمتها السياسية الكبرى التي سلبت منها صلاحياتها انتظارا لقرار بشأن مساءلتها، على خلفية قضية فساد.

فقد أثارت لوحة فنية تنتمي للمدرسة الانطباعية في الرسم، وتصور باك عارية ومستلقية، غضبا جديدا حتى في أوساط المعارضة، وقالت وسائل إعلام إن مؤيدين لباك أزالوا اللوحة الثلاثاء من معرض لأعمال فنية عن الرئيسة وألقوا بها على الأرض.

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء أن الشرطة جاءت للسيطرة على الموقف واعتقلت أنصار باك لاتهامات بتخريب ممتلكات.

ودافع الرسام لي كو يونغ عن لوحته التي تحمل عنوان "ديرتي سليب" أو "نوم قذر"، وتظهر فيها باك مستلقية إلى جوار صديقتها تشوي سون سيل، التي تدور حولها فضيحة الفساد.


واستلهم العمل الفني لوحة "أولمبيا" للفنان الشهير مانيه التي تعود لعام 1863.

وقال لي في مقابلة إذاعية، الأربعاء: "رئيس أي دولة هدف واضح للتهكم"، مشيرا إلى أن المعرض من تنظيم 20 فنانا وردت أسماؤهم على قائمة سوداء للفنانين بسبب معارضتهم للحكومة.

وانتقد مشرعون عن المعارضة والحزب الحاكم اللوحة، وقالت نائبات معارضات إن اللوحة "تجسيد جنسي" غير مقبول للمرأة.

وتعيش كوريا الجنوبية أزمة منذ أن صوت المشرعون في ديسمبر لمساءلة باك بهدف عزلها، وإذا جرى تأييد المساءلة فإنها ستصبح أول رئيس منتخب بطريقة ديمقراطية في البلاد يطاح من المنصب.

Publié le:2017-01-25 11:07:53

festival-54d9dc8528d16fd655dafb07a3eba11a-2017-01-25 11:07:53
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 137410

Mandhouj  (France)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 12h 42m |           
كل شعب في همه ... نحن نقاسي الموازي الذي لا يطيق النقد ، و شعب كوريا الجنوبية يقاسي في الرئيسة العارية (لوحة فنية ) ! تخيل في تونس لو !!!!!!!!!!!!!
ربي يستر



Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12266,0

  • (24/01)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 2,47520 DT        1$ =2,30377 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/01)   194,5 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137410 21607|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires