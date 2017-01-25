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Sport

مونديال 2017- فرنسا -سلوفينيا وكرواتيا - النرويج في نصف النهائي

Mercredi 25 Janvier 2017
بــاب نــات - يتبارى المنتخب الفرنسي لكرة اليد غدا الخميس مع نظيره السلوفيني في الدور نصف النهائي للمونديال المقام حاليا بفرنسا.
وستجمع المباراة الثانية للدور نصف النهائي بين المنتخب الكرواتي ونظيره النرويج بعد غد الجمعة.

نتائج مقابلات الدور ربع النهائي:
النرويج - المجر 31-28
فرنسا - السويد 33-30
سلوفينيا - قطر 32-30

اسبانيا - كرواتيا 29-30

Publié le:2017-01-25 10:56:25

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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