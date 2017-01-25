مونديال 2017- فرنسا -سلوفينيا وكرواتيا - النرويج في نصف النهائي

Mercredi 25 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-25 10:56:25

- يتبارى المنتخب الفرنسي لكرة اليد غدا الخميس مع نظيره السلوفيني في الدور نصف النهائي للمونديال المقام حاليا بفرنسا.وستجمع المباراة الثانية للدور نصف النهائي بين المنتخب الكرواتي ونظيره النرويج بعد غد الجمعة.نتائج مقابلات الدور ربع النهائي:النرويج - المجر 31-28فرنسا - السويد 33-30سلوفينيا - قطر 32-30اسبانيا - كرواتيا 29-30