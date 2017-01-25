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Monde

مصرع 13 شخصا، في هجوم على فندق في مقديشو

Mercredi 25 Janvier 2017
وكالات - قالت الشرطة في العاصمة الصومالية مقديشو إن 13 شخصا، على الأقل، لقوا مصرعهم في هجوم بسيارتين مفخختين على أحد الفنادق تبعه اقتحام مسلحين للفندق، صباح الأربعاء، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
ونقلت الوكالة عن الرائد محمد أحمد، من الشرطة الصومالية، القول "قُتل 13 شخصا على الأقل، بينهم رجال أمن ومدنيون في انفجارين في الفندق، كما جُرح 12 آخرون.
وقال أحمد إن الحصيلة النهائية للقتلى قد ترتفع.

وكان مسلحون قد اقتحموا فندق ناسا هابلود في يونيو/ حزيران مما أسفر عن مقتل 14 شخصا.
وقبل ذلك بأسبوعين، قتل مسلح 15 شخصا بينهم عضوان في البرلمان في فندق امبسادور.
وعلى الرغم من طرد التنظيم من معظم مواقعه القوية، لايزال التنظيم يشن هجمات قاتله عبر أجزاء واسعة من جنوب ووسط الصومال.

وفي وقت مبكر من الشهر الحالي أسفر انفجار قنبلة في أحد فنادق مقديشو إلى مقتل 3 أشخاص.
كما فجر انتحاري مركبة محملة بالمتفجرات عند نقطة تفتيش بالقرب من مطار مقديشو الدولي، مما أسفر عن مقتل 3 على الأقل. ووقع ذلك الانفجار على بعد مئات الأمتار من مقر بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.
وتأجلت الانتخابات الرئاسية في البلاد عدة مرات بسبب المخاوف الأمنية.

Publié le:2017-01-25 10:34:53

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
egypte 7 3 2 1 0 2
Ghana 6 3 2 0 1 1
Mali 2 3 0 2 1 -1
Ouganda 1 3 0 1 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - Ghana Ghana
Egypte egypte - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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