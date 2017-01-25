إسرائيل تقصف موقعا لحركة حماس في جنوب غزة

وأعلن جيش الإحتلال في بيان إنه ردا على إطلاق نار باتجاه دورية « روتينية » إسرائيلية على طول الحدود « استهدفت الدبابات موقعا لحماس في جنوب قطاع غزة ».
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس أن ثلاث قذائف مدفعية إسرائيلية أطلقت باتجاه « نقطة رصد » قرب مخيم المغازي للاجئين، من دون سقوط ضحايا.
وشهد قطاع غزة المحاصر ثلاث حروب مدمرة بين العامين 2008 و2014 بين الجيش الاسرائيلي والفصائل الفلسطينية منذ سيطرة حماس على القطاع العام 2007.
Publié le:2017-01-25 08:40:34
Par:Mostapha Sg (Tunisia )
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