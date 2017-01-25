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Journaux Monde ترامب يوقع اليوم قرارا بشأن دخول المسلمين أميركا Mercredi 25 Janvier 2017 وكالات - وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سوف يعتمد، اليوم الأربعاء، قرارات هامة بشأن الأمن القومي، بما في ذلك بناء الجدار الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وكتب ترامب على "توتير": "غداً يوم مهم، بالنسبة للأمن القومي، ومن بينها أمور أخرى كثيرة، نحن نبني الجدار".

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 janvier 2017



هذا وقالت وكالة "رويترز"، إن عدة مساعدين في الكونغرس وخبراء في الهجرة، أعلنوا أنه من المنتظر أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة أوامر تنفيذية، اليوم، بشأن تقيد الهجرة من سوريا و6 دول أخرى بالشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدين أنه سوف يتم تعليق أمر آخر وهو إصدار تأشيرات للمواطنين من العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.



وتجدر الإشارة إلى أن دونالد ترامب وعد خلال حملته الانتخابية ببناء جدار على الحدود مع المكسيك لحماية الولايات المتحدة من الهجرة غير الشرعية عبر الحدود، وإرغام المكسيك على دفع ثمن بناء الجدار، الأمر الذي رفضته المكسيك بشكل قاطع.





كما وعد ترامب خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات الرئاسة العام الماضي، باتخاذ إجراءات خاصة تجاه المهاجرين والمسلمين.



Publié le:2017-01-25 08:30:10

- وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سوف يعتمد، اليوم الأربعاء، قرارات هامة بشأن الأمن القومي، بما في ذلك بناء الجدار الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك.وكتب ترامب على "توتير": "غداً يوم مهم، بالنسبة للأمن القومي، ومن بينها أمور أخرى كثيرة، نحن نبني الجدار".هذا وقالت وكالة "رويترز"، إن عدة مساعدين في الكونغرس وخبراء في الهجرة، أعلنوا أنه من المنتظر أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة أوامر تنفيذية، اليوم، بشأن تقيد الهجرة من سوريا و6 دول أخرى بالشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدين أنه سوف يتم تعليق أمر آخر وهو إصدار تأشيرات للمواطنين من العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.وتجدر الإشارة إلى أن دونالد ترامب وعد خلال حملته الانتخابية ببناء جدار على الحدود مع المكسيك لحماية الولايات المتحدة من الهجرة غير الشرعية عبر الحدود، وإرغام المكسيك على دفع ثمن بناء الجدار، الأمر الذي رفضته المكسيك بشكل قاطع.كما وعد ترامب خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات الرئاسة العام الماضي، باتخاذ إجراءات خاصة تجاه المهاجرين والمسلمين.

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