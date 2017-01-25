Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Warda - Yama Laialy  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Monde

ترامب يوقع اليوم قرارا بشأن دخول المسلمين أميركا

Mercredi 25 Janvier 2017
وكالات - وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سوف يعتمد، اليوم الأربعاء، قرارات هامة بشأن الأمن القومي، بما في ذلك بناء الجدار الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وكتب ترامب على "توتير": "غداً يوم مهم، بالنسبة للأمن القومي، ومن بينها أمور أخرى كثيرة، نحن نبني الجدار".


هذا وقالت وكالة "رويترز"، إن عدة مساعدين في الكونغرس وخبراء في الهجرة، أعلنوا أنه من المنتظر أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة أوامر تنفيذية، اليوم، بشأن تقيد الهجرة من سوريا و6 دول أخرى بالشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدين أنه سوف يتم تعليق أمر آخر وهو إصدار تأشيرات للمواطنين من العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

وتجدر الإشارة إلى أن دونالد ترامب وعد خلال حملته الانتخابية ببناء جدار على الحدود مع المكسيك لحماية الولايات المتحدة من الهجرة غير الشرعية عبر الحدود، وإرغام المكسيك على دفع ثمن بناء الجدار، الأمر الذي رفضته المكسيك بشكل قاطع.


كما وعد ترامب خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات الرئاسة العام الماضي، باتخاذ إجراءات خاصة تجاه المهاجرين والمسلمين.

Publié le:2017-01-25 08:30:10

festival-5c25c1a727b65362b4d88744ace29c0b-2017-01-25 08:30:10
    
    
    
    
    





2 de 2 commentaires pour l'article 137401

Mandhouj  (France)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 09h 25m |           
Un mur de la honte en plus !

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 09h 20m |           
لا يمكن تحويل أمريكا المنفتحة لدولة منغلقة على نفسها شبيهة بكوريا الشمالية .



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h : Egypte - Ghana
  20h : Ouganda - Mali
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - * -
- * - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12247,6

  • (23/01)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 2,47596 DT        1$ =2,29648 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23/01)   300,9 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137401 4640|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires