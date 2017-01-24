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Sport

كان 2017 : منتخب الكونغو الديمقراطية يتأهل لدور ربع النهائي

Mardi 24 Janvier 2017
بــاب نــات - تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية لدور ربع نهايئ الدورة ال31 لكأس إفريقيا للأمم 2017 في كرة القدم ، التي تحتضنها الغابون إلى غاية يوم خامس فيفري القادم ، عقب تفوقه على نظيره الطوغولي بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم الثلاثاء، على أرضية ملعب بور جونتي، برسم منافسات الجولة الثالثة والأخيرة ضمن الدور الأول للمجموعة الثالثة.

وسجل أهداف منتخب الكونغو الديمقراطية كل من جونيور كبنانغا (د29)، وندومبي موبيلي (د54)، وباول خوسي مبوكو (د80)، فيما وقع هدف المنتخب الطوغولي فو دو لابا كودجو (د69).
وعقب هذه الجولة رفع منتخب الكونغو الديمقراطية رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، ليضمن تأهله لدور ربع النهائي، متبوعا بالمنتخب بالمغربي (6 نقاط) الذي تفوق في المباراة الأخرى في اطار نفس المجموعة بهدف للاشيء على المنتخب الايفواري ويحجز بدوره بطاقة التأهل لدور الربع حارما منتخب الفيلة من مواصلة حملة الدفاع عن لقبه.
أما منتخب الطوغو فتذيل المجموعة الثالثة بنقطة واحدة بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي، بعد الأولى أمام "أسود الأطلس"، وتعادله أمام منتخب كوت ديفوار، ليغادر بدوره المنافسات من الدور الأول.



Publié le:2017-01-24 23:18:52

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h : Egypte - Ghana
  20h : Ouganda - Mali
Babnet Tunisie Special CAN 2017
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  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - * -
- * - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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