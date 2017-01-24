كان 2017 : منتخب الكونغو الديمقراطية يتأهل لدور ربع النهائي

وسجل أهداف منتخب الكونغو الديمقراطية كل من جونيور كبنانغا (د29)، وندومبي موبيلي (د54)، وباول خوسي مبوكو (د80)، فيما وقع هدف المنتخب الطوغولي فو دو لابا كودجو (د69).
وعقب هذه الجولة رفع منتخب الكونغو الديمقراطية رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، ليضمن تأهله لدور ربع النهائي، متبوعا بالمنتخب بالمغربي (6 نقاط) الذي تفوق في المباراة الأخرى في اطار نفس المجموعة بهدف للاشيء على المنتخب الايفواري ويحجز بدوره بطاقة التأهل لدور الربع حارما منتخب الفيلة من مواصلة حملة الدفاع عن لقبه.
أما منتخب الطوغو فتذيل المجموعة الثالثة بنقطة واحدة بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي، بعد الأولى أمام "أسود الأطلس"، وتعادله أمام منتخب كوت ديفوار، ليغادر بدوره المنافسات من الدور الأول.
Publié le:2017-01-24 23:18:52
Par:Mostapha Sg (Tunisia )
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