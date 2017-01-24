الهاشمي الحامدي للتونسيين : ''ماكسح'' قلوبكم الكورة أنستكم في رانية

وذكر الهاشمي الحامدي بما حصل للطفلة " رانية" صاحبة التسع سنوات والتي توفيت بسبب البرد والفقر.
وقال الحامدي " نسيتم رانية في 10 أيام وشغلتكم الكورة؟ ما أكسح قلوبكم. ألم تقولوا كلنا رانية يوم وصلكم خبر موتها من البرد والفقر ولأن عائلتها لا تملك دفتر علاج؟ كم رانية أخرى يجب أن تموت حتى تقبل الحكومة والناس في تونس أن التغطية الصحية المجانية للفقراء على حساب دافعي الضرائب حق من حقوق الإنسان وواجب قانوني وأخلاقي وأن من يعارضه من فصيلة الحجر لا من فصيلة البشر؟؟ آسف لإزعاجكم. لكنني سأواصل إزعاجكم حتى تعطوا حقوق الفقراء من غير مزية ليكم. كل من يرغب مشاركتي في معركة التغطية الصحية المجانية يعمل جام من فضلكم.
Publié le:2017-01-24 23:54:56
Par:Mostapha Sg (Tunisia )
Sur:ما لم يقله بوجمعة الرميلي عن جبهة الانقاذ والصراع داخل النداء ..