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Médias

الهاشمي الحامدي للتونسيين : ''ماكسح'' قلوبكم الكورة أنستكم في رانية

Mardi 24 Janvier 2017
بــاب نــات - هاجم رئيس حزب تيار المحبة الهاشمي الحامدي في صفحته الرسمية التونسيين الذين يهتمون بالمنتخب الوطني وانجازاته في كاس افريقيا وينسون ألام الفقراء.

وذكر الهاشمي الحامدي بما حصل للطفلة " رانية" صاحبة التسع سنوات والتي توفيت بسبب البرد والفقر.
وقال الحامدي " نسيتم رانية في 10 أيام وشغلتكم الكورة؟ ما أكسح قلوبكم. ألم تقولوا كلنا رانية يوم وصلكم خبر موتها من البرد والفقر ولأن عائلتها لا تملك دفتر علاج؟ كم رانية أخرى يجب أن تموت حتى تقبل الحكومة والناس في تونس أن التغطية الصحية المجانية للفقراء على حساب دافعي الضرائب حق من حقوق الإنسان وواجب قانوني وأخلاقي وأن من يعارضه من فصيلة الحجر لا من فصيلة البشر؟؟ آسف لإزعاجكم. لكنني سأواصل إزعاجكم حتى تعطوا حقوق الفقراء من غير مزية ليكم. كل من يرغب مشاركتي في معركة التغطية الصحية المجانية يعمل جام من فضلكم.




Publié le:2017-01-24 23:54:56

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2 de 2 commentaires pour l'article 137397

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 10h 06m |           
FairPlay Mr. Hamdi Bolitik

It's better for you

You better for the final withdrawal from the political arena

فلنأخذ العبر من إنجازات فريـــــــــــــــــقنا الوطني الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب ولنطمح إلى العلى اقتصاديا وسياسيا خلافاتنا تحد من طموحنا فلنتحد ونتعاون ونبني طموحنا نحو الأفضل مشروع والطريق الموصل لايكون إلا بالعمل نحن أبنـــــــــــــــــــــــاء شعب واحد أمة واحدة فلننجز ونعمل ونجتهد ونتفاءل الغد المشرق هدفنا وغايتنا

Matouchi  (Tunisia)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 10h 00m |           
و أنت ماكسح قلبك....ترشح وليدات المنتخب...ما خالاكش تسكت شوي ...وما تنكدش عليهم؟



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h : Egypte - Ghana
  20h : Ouganda - Mali
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - * -
- * - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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