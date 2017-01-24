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Journaux Tribune تونس، لكل حادث ''حديث''...وينتهي التكليف Mardi 24 Janvier 2017 بقلم محفوظ البلدي



حتّى لا تغيب او تُغيّبَ قضايا المجتمع الحقيقية والحيوية وسط سيل من قضايا متراكمة ومختلطة، منها ما هو فعلي ومنها ماهر مصطنع. ولعل قضية التجسس والاغتيالات قصّة ضمير ومصير، وكي لا يظل مصيرها ومعالجة اثارها حكرا على القضاء، وأحكامُها تُدَسُّ في الرفوف وتبقى في حكم المنسيّ والمتروك فقط للذاكرة والتاريخ، لا بدَّ ان يكون للمجتمع المدني ضمير حيي يستنهض الهمم ويُحْيِي هذه القضايا في نفوس الناس ...حتى تلقى الحلول!.

وحتى لا يبقى الحديث عن الاغتيالات وقفا بعد كل اغتيال واستباحة ارضنا وعرضنا من خلال التجسس والإضرار ببلادنا وأهلنا، امرا هيّينا يمرُّ دون حساب، نذكرّ الحاكمين ...و"المحكومين" بانّه من الطبيعي جدا ان يكون لكل دولة جهاز يعنى بجمع الملومات ويحللها ويضعها على ذمة رجال الدولة القائمين على تنفيد سياستها وحفظ امنها وامن مواطنيها ومؤسساتها المدنية والعسكرية، وهذا ليس بدعة ولا فكرة خلاقة مستحدثة.



لمزيد النّجاعة والفعالية، عادة ما تكون مؤسسة الاستخبارات منها ما يعنى بتهديد الدولة من الداخل كالإجرام التقليدي من قتل وسرقة واعتداء على الاملاك الخاصة والعامة والفساد المنظم كترويج المخدرات والسطو المسلح والمتاجرة بالممنوعات من سلاح و اثار ومعادن وتخريب الاقتصاد عبر التهريب والتجارة الموازية، ومنها ما يعنى بجمع المعلومات عن الدول والتنطيمات الاجنبية قصد حماية الدولة من الاختراقات وحماية البلاد من الاستضعاف والاستهداف عبر انشطة سرية قد تكون بالعنف المباشر وقتل رموز الدولة ونبغائها وتعطيل وتخريب برامجها العلمية والتنموية وقد تكون بطابع سياسي للتاثير في مجريات الاحداث وهذا يحتاج الى نخب فائقة الذكاء ...وحسنة الاداء.

تحديات بالجملة تتطلب امكانيات وموارد ضخمة في العتاد والتنطيم والتدريب والتمكن من الادوات الحديثة مصنوعة ومتحكم فيها بايادي وطنية مستقلّة بعيدة عن استجلاب تقنيّات اجنبية متحكم فيها عن بعد!!



درجة الكفاءة و النضج العلمي والفكري، الرسمي ان كان مَرْعيّا من الدولة، او غير الرسمي ان كان اجتهاد افراد او جماعات، هو الذي يرفع او يخفض مستوى التأهب و التهديدات لدى الخصوم وإحداث خطط لاستباق هذه "التهديدات" وإنهائها في مهدها.

النضج والتطور التقني لدولة الفرس "ايران" مثلا، رغم امكانياتها وخطورة التعامل معها في ملف التجسس بالذات لم يضعها في مأمن من تصفية بعض رموز برامجها العلمية وفي عقر بيتهم، لا سيما في المجال النّووي، لكن تعاطي هذه الدولة مع هذا الملف كان حازما وحاسما من حيث الاصرار على ملاحقة الجاني والإضرار به ولو عن طريق حلفاءها هنا اوهناك.

كانت الحركات الثورية في الستينات والسبعينات تنشط دون غطاء وكانت رموزها عارية الظهر عند انجاز مهامها والدفاع عن اوطانها او ما بقي منها، لذا كانت اهدافا سهلة في مرمى اعدائها ورغم ذلك تطور اداءها عبر التّجارب والخسائر، ولنا في حرب لبنان سابقا والمقاومة الفلسطينية المتمثلة في منظمة التحرير بجميع فصائلها انذاك خير شاهد على تطوير اشكال نضالها وكفاءاتها وحتى قدراتها على اختراق المنظومات المعلوماتية للدول المحاربة، ثم تلتها حقبة الثمانينات والتسعينات ببروز مقاومة من طراز اخر تتفاعل مع الواقع بادواته وتقنيّاته.

الملفت للنظر ان "دولة" من بين هذه الدول المحاربة والمقصود بها الحديث، كيان حريص دائما على اعادة تطوير اجهزته وتقييم ادائها والاستفادة من التجارب وإعطاء مجال التخابر والاستخبارات مساحة لم تعطها اي دولة من دولنا لأجهزتها مع المحافظة على انطباع من يراقب عن بعد بانها "امّ ديمقراطية عتيدة"

دولنا وان حقّت تسميتها كذلك، احترفت التجسس فقط على مواطنيها وأحزابها السياسية وتنظيماتها الدينية والجمعيّاتية وعلى بعضها ألبعض، وبيع ما جنته من معلومات ومعطيات لبعض الدول وإعطاء الكثير منها مجّانا تَقَرُّبّا وتَمَلُّقا، مقابل فوائد أنية تخصّ المال او المنصب او كلاهما معا.

سيظل العمل ألاستخباراتي حامل لجدلية الشرف والقذارة، شرف لمّا يجعله القائمون عليه خدمة للمجتمع وحماية للدولة في اطار الحق والعدل والدفاع المشروع عن النفس، او عمل قذر اذا ارتبطت اجهزته بمد يدها وراء الحدود للغدر وإلحاق الضرر بالآمنين و"العُزُّلِ" ومصادرة حقّ المعرفة والعيش ...واغتصاب ما ليس لها فيه حق!!

فهل يصحا حكامنا للاضطلاع بدورهم و افتكاك هذا الحق، حقّ المعرفة والعيش...حقّ الكرامة والأمن؟





Publié le:2017-01-24 23:47:43

حتّى لا تغيب او تُغيّبَ قضايا المجتمع الحقيقية والحيوية وسط سيل من قضايا متراكمة ومختلطة، منها ما هو فعلي ومنها ماهر مصطنع. ولعل قضية التجسس والاغتيالات قصّة ضمير ومصير، وكي لا يظل مصيرها ومعالجة اثارها حكرا على القضاء، وأحكامُها تُدَسُّ في الرفوف وتبقى في حكم المنسيّ والمتروك فقط للذاكرة والتاريخ، لا بدَّ ان يكون للمجتمع المدني ضمير حيي يستنهض الهمم ويُحْيِي هذه القضايا في نفوس الناس ...حتى تلقى الحلول!.وحتى لا يبقى الحديث عن الاغتيالات وقفا بعد كل اغتيال واستباحة ارضنا وعرضنا من خلال التجسس والإضرار ببلادنا وأهلنا، امرا هيّينا يمرُّ دون حساب، نذكرّ الحاكمين ...و"المحكومين" بانّه من الطبيعي جدا ان يكون لكل دولة جهاز يعنى بجمع الملومات ويحللها ويضعها على ذمة رجال الدولة القائمين على تنفيد سياستها وحفظ امنها وامن مواطنيها ومؤسساتها المدنية والعسكرية، وهذا ليس بدعة ولا فكرة خلاقة مستحدثة.لمزيد النّجاعة والفعالية، عادة ما تكون مؤسسة الاستخبارات منها ما يعنى بتهديد الدولة من الداخل كالإجرام التقليدي من قتل وسرقة واعتداء على الاملاك الخاصة والعامة والفساد المنظم كترويج المخدرات والسطو المسلح والمتاجرة بالممنوعات من سلاح و اثار ومعادن وتخريب الاقتصاد عبر التهريب والتجارة الموازية، ومنها ما يعنى بجمع المعلومات عن الدول والتنطيمات الاجنبية قصد حماية الدولة من الاختراقات وحماية البلاد من الاستضعاف والاستهداف عبر انشطة سرية قد تكون بالعنف المباشر وقتل رموز الدولة ونبغائها وتعطيل وتخريب برامجها العلمية والتنموية وقد تكون بطابع سياسي للتاثير في مجريات الاحداث وهذا يحتاج الى نخب فائقة الذكاء ...وحسنة الاداء.تحديات بالجملة تتطلب امكانيات وموارد ضخمة في العتاد والتنطيم والتدريب والتمكن من الادوات الحديثة مصنوعة ومتحكم فيها بايادي وطنية مستقلّة بعيدة عن استجلاب تقنيّات اجنبية متحكم فيها عن بعد!!درجة الكفاءة و النضج العلمي والفكري، الرسمي ان كان مَرْعيّا من الدولة، او غير الرسمي ان كان اجتهاد افراد او جماعات، هو الذي يرفع او يخفض مستوى التأهب و التهديدات لدى الخصوم وإحداث خطط لاستباق هذه "التهديدات" وإنهائها في مهدها.النضج والتطور التقني لدولة الفرس "ايران" مثلا، رغم امكانياتها وخطورة التعامل معها في ملف التجسس بالذات لم يضعها في مأمن من تصفية بعض رموز برامجها العلمية وفي عقر بيتهم، لا سيما في المجال النّووي، لكن تعاطي هذه الدولة مع هذا الملف كان حازما وحاسما من حيث الاصرار على ملاحقة الجاني والإضرار به ولو عن طريق حلفاءها هنا اوهناك.كانت الحركات الثورية في الستينات والسبعينات تنشط دون غطاء وكانت رموزها عارية الظهر عند انجاز مهامها والدفاع عن اوطانها او ما بقي منها، لذا كانت اهدافا سهلة في مرمى اعدائها ورغم ذلك تطور اداءها عبر التّجارب والخسائر، ولنا في حرب لبنان سابقا والمقاومة الفلسطينية المتمثلة في منظمة التحرير بجميع فصائلها انذاك خير شاهد على تطوير اشكال نضالها وكفاءاتها وحتى قدراتها على اختراق المنظومات المعلوماتية للدول المحاربة، ثم تلتها حقبة الثمانينات والتسعينات ببروز مقاومة من طراز اخر تتفاعل مع الواقع بادواته وتقنيّاته.الملفت للنظر ان "دولة" من بين هذه الدول المحاربة والمقصود بها الحديث، كيان حريص دائما على اعادة تطوير اجهزته وتقييم ادائها والاستفادة من التجارب وإعطاء مجال التخابر والاستخبارات مساحة لم تعطها اي دولة من دولنا لأجهزتها مع المحافظة على انطباع من يراقب عن بعد بانها "امّ ديمقراطية عتيدة"دولنا وان حقّت تسميتها كذلك، احترفت التجسس فقط على مواطنيها وأحزابها السياسية وتنظيماتها الدينية والجمعيّاتية وعلى بعضها ألبعض، وبيع ما جنته من معلومات ومعطيات لبعض الدول وإعطاء الكثير منها مجّانا تَقَرُّبّا وتَمَلُّقا، مقابل فوائد أنية تخصّ المال او المنصب او كلاهما معا.سيظل العمل ألاستخباراتي حامل لجدلية الشرف والقذارة، شرف لمّا يجعله القائمون عليه خدمة للمجتمع وحماية للدولة في اطار الحق والعدل والدفاع المشروع عن النفس، او عمل قذر اذا ارتبطت اجهزته بمد يدها وراء الحدود للغدر وإلحاق الضرر بالآمنين و"العُزُّلِ" ومصادرة حقّ المعرفة والعيش ...واغتصاب ما ليس لها فيه حق!!فهل يصحا حكامنا للاضطلاع بدورهم و افتكاك هذا الحق، حقّ المعرفة والعيش...حقّ الكرامة والأمن؟

festival-c53834016972623edc1069dbd957881a-2017-01-24 23:47:43

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