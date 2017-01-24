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Tribune

تونس، لكل حادث ''حديث''...وينتهي التكليف

Mardi 24 Janvier 2017
بقلم محفوظ البلدي

حتّى لا تغيب او تُغيّبَ قضايا المجتمع الحقيقية والحيوية وسط سيل من قضايا متراكمة ومختلطة، منها ما هو فعلي ومنها ماهر مصطنع. ولعل قضية التجسس والاغتيالات قصّة ضمير ومصير، وكي لا يظل مصيرها ومعالجة اثارها حكرا على القضاء، وأحكامُها تُدَسُّ في الرفوف وتبقى في حكم المنسيّ والمتروك فقط للذاكرة والتاريخ، لا بدَّ ان يكون للمجتمع المدني ضمير حيي يستنهض الهمم ويُحْيِي هذه القضايا في نفوس الناس ...حتى تلقى الحلول!.
وحتى لا يبقى الحديث عن الاغتيالات وقفا بعد كل اغتيال واستباحة ارضنا وعرضنا من خلال التجسس والإضرار ببلادنا وأهلنا، امرا هيّينا يمرُّ دون حساب، نذكرّ الحاكمين ...و"المحكومين" بانّه من الطبيعي جدا ان يكون لكل دولة جهاز يعنى بجمع الملومات ويحللها ويضعها على ذمة رجال الدولة القائمين على تنفيد سياستها وحفظ امنها وامن مواطنيها ومؤسساتها المدنية والعسكرية، وهذا ليس بدعة ولا فكرة خلاقة مستحدثة.

لمزيد النّجاعة والفعالية، عادة ما تكون مؤسسة الاستخبارات منها ما يعنى بتهديد الدولة من الداخل كالإجرام التقليدي من قتل وسرقة واعتداء على الاملاك الخاصة والعامة والفساد المنظم كترويج المخدرات والسطو المسلح والمتاجرة بالممنوعات من سلاح و اثار ومعادن وتخريب الاقتصاد عبر التهريب والتجارة الموازية، ومنها ما يعنى بجمع المعلومات عن الدول والتنطيمات الاجنبية قصد حماية الدولة من الاختراقات وحماية البلاد من الاستضعاف والاستهداف عبر انشطة سرية قد تكون بالعنف المباشر وقتل رموز الدولة ونبغائها وتعطيل وتخريب برامجها العلمية والتنموية وقد تكون بطابع سياسي للتاثير في مجريات الاحداث وهذا يحتاج الى نخب فائقة الذكاء ...وحسنة الاداء.
تحديات بالجملة تتطلب امكانيات وموارد ضخمة في العتاد والتنطيم والتدريب والتمكن من الادوات الحديثة مصنوعة ومتحكم فيها بايادي وطنية مستقلّة بعيدة عن استجلاب تقنيّات اجنبية متحكم فيها عن بعد!!

درجة الكفاءة و النضج العلمي والفكري، الرسمي ان كان مَرْعيّا من الدولة، او غير الرسمي ان كان اجتهاد افراد او جماعات، هو الذي يرفع او يخفض مستوى التأهب و التهديدات لدى الخصوم وإحداث خطط لاستباق هذه "التهديدات" وإنهائها في مهدها.
النضج والتطور التقني لدولة الفرس "ايران" مثلا، رغم امكانياتها وخطورة التعامل معها في ملف التجسس بالذات لم يضعها في مأمن من تصفية بعض رموز برامجها العلمية وفي عقر بيتهم، لا سيما في المجال النّووي، لكن تعاطي هذه الدولة مع هذا الملف كان حازما وحاسما من حيث الاصرار على ملاحقة الجاني والإضرار به ولو عن طريق حلفاءها هنا اوهناك.
كانت الحركات الثورية في الستينات والسبعينات تنشط دون غطاء وكانت رموزها عارية الظهر عند انجاز مهامها والدفاع عن اوطانها او ما بقي منها، لذا كانت اهدافا سهلة في مرمى اعدائها ورغم ذلك تطور اداءها عبر التّجارب والخسائر، ولنا في حرب لبنان سابقا والمقاومة الفلسطينية المتمثلة في منظمة التحرير بجميع فصائلها انذاك خير شاهد على تطوير اشكال نضالها وكفاءاتها وحتى قدراتها على اختراق المنظومات المعلوماتية للدول المحاربة، ثم تلتها حقبة الثمانينات والتسعينات ببروز مقاومة من طراز اخر تتفاعل مع الواقع بادواته وتقنيّاته.
الملفت للنظر ان "دولة" من بين هذه الدول المحاربة والمقصود بها الحديث، كيان حريص دائما على اعادة تطوير اجهزته وتقييم ادائها والاستفادة من التجارب وإعطاء مجال التخابر والاستخبارات مساحة لم تعطها اي دولة من دولنا لأجهزتها مع المحافظة على انطباع من يراقب عن بعد بانها "امّ ديمقراطية عتيدة"
دولنا وان حقّت تسميتها كذلك، احترفت التجسس فقط على مواطنيها وأحزابها السياسية وتنظيماتها الدينية والجمعيّاتية وعلى بعضها ألبعض، وبيع ما جنته من معلومات ومعطيات لبعض الدول وإعطاء الكثير منها مجّانا تَقَرُّبّا وتَمَلُّقا، مقابل فوائد أنية تخصّ المال او المنصب او كلاهما معا.
سيظل العمل ألاستخباراتي حامل لجدلية الشرف والقذارة، شرف لمّا يجعله القائمون عليه خدمة للمجتمع وحماية للدولة في اطار الحق والعدل والدفاع المشروع عن النفس، او عمل قذر اذا ارتبطت اجهزته بمد يدها وراء الحدود للغدر وإلحاق الضرر بالآمنين و"العُزُّلِ" ومصادرة حقّ المعرفة والعيش ...واغتصاب ما ليس لها فيه حق!!
فهل يصحا حكامنا للاضطلاع بدورهم و افتكاك هذا الحق، حقّ المعرفة والعيش...حقّ الكرامة والأمن؟


Publié le:2017-01-24 23:47:43

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1 de 1 commentaires pour l'article 137396

Mandhouj  (France)  |Mercredi 25 Janvier 2017 à 07h 51m |           

هل الحكومة جادة في محاربة الفساد ؟ 

على المجتمع أن يتجند في الضغط على الحكومة أن تكون جادة في محاربة الفساد ، في بناء الدولة المدنية (إستكمال المسار الدستوري بكل جوانبه: الهيئات الدستورية و المحكمة الدستورية ، تركيز نظام اللامركزية ، الانتخابات المحلية).
ثم يجب أن نقتنع أنه بدون محاربة جادة للفساد ، بدون إستكمال المسار الدستوري ، ستبقى الدولة ضعيفة ؛ و بدون إستكمال مسار العدالة الانتقالية/المصالحة الوطنية في كل جوانبها الاقتصادية المالية ، و القضائية و القيمية عامة ، لا يمكن أن نوفر ظروف إستثمار داخلي (الرأس المال الوطني) يكون فعلا جاد في حلحلة قضايا البطالة و في توفير موارد ذاتية  جديدة للدولة .. هذا هو الطريق ، لتدعيم المسار الديمقراطي ، حتى تكون الديمقراطية حالة بناء و ليس هدم و تفرقة .. تونس
الدولة المدنية القوية ، تونس دولة حقوق الانسان ، تبنى بقوانا الذاتية . هذا هو الهم التونسي الحقيقي .

محاربة الفساد .
إستكمال المسارات .
هنا يجب أن نتوحد ، هنا يجب أن نعمل .

لا ننسى القضاء على الأكواخ (موت البنت رانية ).
لا ننسى قضية سفيان و نذير.
لا ننسى تقوية أمننا و جيشنا، الارهاب يهددنا ، الإختراق يهددنا (الشهيد محمد الزواري) (حادث الصحفي بالقناة العاشرة الاسرائلية).
لا ننسى الشفافية في تمويل الأحزاب و الجمعيات (كثير من الشرور تضربنا من هذا الباب). 
لا ننسى الشفافية في صرف  المالية العمومية.
لا ننسى معالجة  مظالم المفرزين أمنيا و  المعنيين بالعفو التشريعي .
لا ننسى نظافة المدن و القرى (السائح هو أعظم سفير ).
لا ننسى محاربة الفساد ، محاربة  الارهاب، محاربة الإختراق الأمني ، محاربة التلوث : الرباعي  القاتل. 

تحيا تونس .



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h : Egypte - Ghana
  20h : Ouganda - Mali
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - * -
- * - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
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