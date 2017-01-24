كان 2017(منتخب غانا) - نهاية الموسم للمدافع بابا رحمان بورجونتيل

Mardi 24 Janvier 2017

بــاب نــات - أعلن مسؤولون في الاتحاد الغاني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن مدافع منتخبها الوطني "بابا رحمان" سيغيب حتى نهاية الموسم الحالي بسبب اصابة خطيرة.



وأفادت الجامعة الغانية أن رحمان " أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى وقطع في الغضروف الداخلي والخارجي".

وسافر ظهير نادي تشيلسي الانقليزي (المعار إلى شالكه الالماني هذا الموسم) إلى لندن للخضوع لفحوص مبدئية ثم سيتنقل الى ألمانيا بعد إصابته خلال مباراة منتخب بلاده الاولى امام اوغندا (فوز 1-0) ضمن الجولة الاولى لنهائيات كاس افريقيا للامم 2017 بالغابون.

وألقى الطاقم الفني ل"البلاك ستارز" باللوم على أرضية "الملعب السيئة" بملعب "بورجونتي" في الإصابة التي تعرض لها لاعبه في الشوط الأول ضد أوغندا الأسبوع الماضي.

وحسبما افاد به المصدر سيبدأ رحمان إعادة التأهيل مع تشيلسي في الأيام القليلة المقبلة.

وانضم رحمان (22 عاما) إلى النادي اللندني مقابل 21.



7 مليون جنيه أسترليني في أوت 2015 وشارك في 23 مباراة قبل أن يوافق المدرب "أنطونيو كونتي" على إعارته إلى "شالكه" في بداية الموسم.



Publié le:2017-01-24 19:27:18

