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Journaux Tribune مــــرزوق تـــــرامب Mardi 24 Janvier 2017 أبو مـــــازن



لأنه يقتات بالكاد خبزه السياسي عملا بالمثل "كل نهار وقسمو" فانّ تصريحاته المزروبة والتي دفعته للتصبب عرقا أمام الصحافي الألماني لم تغادر حتى الساعة مستوى العشوائية والخلط والجلط و الركوب على الأحداث و "كبوس هذا على راس لاخر" و هلمّ جرا. يجتمع ثم يفترق ثم يجتمع ثانية مع الفرقاء لينسلخ ثالثة و رابعة مادامت الأمور لا تسير حسب رؤياه أو هواه السياسي. أما المغامرون الذين يلتفون حول هذه الطريقة التي تتمسك بالبخور وزيارات المقامات و أربع كلمات تردد في "الفيراج السياسي"، فهم كثر اذ لم يعد لأغلبهم ما يخسرون سياسيا ولعل العشوائية قد تجلب لهم بعض المصالح أو تدرأ عنهم بعض شبهات الفساد.



آخر طلعات مرزوق هي مصطلح "حركة الاخوان المسلمين العالمية فرع تونس" في اشارة الى حزب النهضة المؤشر قانونيا ابان الثورة والمناضل سياسيا طيلة عقود أربع والمشارك في الحكم منذ خمس سنوات بنسب متفاوتة. لعل التجاءه لمثل هذا المصطلح في تصريحاته الأخيرة يدعو للاستغراب اذ أن النهضة كانت و لا تزال حليفا لحزبه القديم الذي كان أمينا عاما له بمباركة منه وتشجيع لقيادات حزبه للاقتداء بما اتفق عليه آنذاك. لقد تبادر لذهن مرزوق ربط حزب النهضة التونسي المشارك في الحكم وصاحب الكتلة الوافرة العدد في مجلس النواب وأحد أبرز الأحزاب المهندسة لدستور الجمهورية الثانية بتنظيم الاخوان المسلمين الذي يدعو السيسي وغيره من الانقلابين على الربيع العربي لاعلانه منظمة ارهابية لا سيما وهم يقرؤون صعود ترامب لسدة الحكم في الولايات المتحدة كبشائر نصر قريب على الاسلام السياسي كما يسمونه. هذه العشوائية ذاتها دفعته يوما ما للتعويل على هيلاري كلنتون لما لاحت في الأفق الضيق علامات انتصارها فكان ما لم يكن في الحسبان وسقطت الخطة رقم مائة ويزيد للانقلاب على الدستور و صناديق الاقتراع.



يبدو أن هذه المحاولة التضليلية لا تنطلي على المطلعين على الوضع التونسي و غيره من الأوضاع السياسية العربية والشرق اوسطية اذ تبيّن في عدد المواضع الاعلامية بعد الثورة ريادة حزب النهضة في الدفاع عن الدولة المدنية و حقوق الانسان و الحريات و السلوك الديموقراطي الملموس واقعا، وأنّ الارث الذي تركه اعلام ما قبل الثورة مجرد دسائس و أكاذيب و مغالطات بدأ ينقشع كسحابة صيف كلما وجد المواطن التوضيح الكافي لكل مسألة يطرحها الاعلام و تشارك فيها مختلف الحساسيات السياسية والمجتمع المدني المتعدد ثقافيا وايديولوجيا.



ان غياب النظرة الثاقبة للوضع الاقليمي و الواقع الداخلي تجر المتنطعين السياسيين وأبطال النسب المزورة في الاحصائيات الى مثل هذه المواقف العشوائية والتصريحات اللامسؤولة فيتمادون في التباهي بما لفظت ألسنتهم حتى يقعون في فخ ما قالوه فلا يستنكفون حينئذ من المراوغة والاعتذار المشوب بالسفسطة. حينها يتدحرجون من اليسار الى أقصى الوسط ومنه الى أدناه ولعلك تجدهم يتزعمون اليمين الوسطي أو الرديكالي يوما ما ان وجدوا آذانا صاغية أو رأيا يقتدى به. وقد يلجؤون الى سرعة التكذيب ككل مرة لما ترويه الأروقة المظلمة التي جمعتهم بدحلان و مسؤولين خليجين و أجانب بين الفينة والأخرى. فبعد حديث الدم الأسود والأحمر و بعد تأسيس حزب المشروع و اقتطاع كتلة نيابية من حركة نداء تونس، هاهو مرزوق يراود الدستور التونسي الحديث عن نفسه، فينتقد نظام الحكم ويدعو الى نظام رئاسي لا نعلم كيف سينزّله للواقع التونسي؟ بعد أن اجتهد في تواتر الحضور الاعلامي في اليوم والليلة مرات ومرات مناصفة بين موجات الأثير و القنوات التلفزية التي لا تبخل عليه بمثل هذه الفرص اذ يكاد اليقين يحملنا الى عشوائية الطالب والمطلوب وغضاضة الفكرة التي تقتات من مجرد المخالفة دون طرح بدائل حقيقية أو مجرد التلويح بها.







Publié le:2017-01-24 20:01:11

لأنه يقتات بالكاد خبزه السياسي عملا بالمثل "كل نهار وقسمو" فانّ تصريحاته المزروبة والتي دفعته للتصبب عرقا أمام الصحافي الألماني لم تغادر حتى الساعة مستوى العشوائية والخلط والجلط و الركوب على الأحداث و "كبوس هذا على راس لاخر" و هلمّ جرا. يجتمع ثم يفترق ثم يجتمع ثانية مع الفرقاء لينسلخ ثالثة و رابعة مادامت الأمور لا تسير حسب رؤياه أو هواه السياسي. أما المغامرون الذين يلتفون حول هذه الطريقة التي تتمسك بالبخور وزيارات المقامات و أربع كلمات تردد في "الفيراج السياسي"، فهم كثر اذ لم يعد لأغلبهم ما يخسرون سياسيا ولعل العشوائية قد تجلب لهم بعض المصالح أو تدرأ عنهم بعض شبهات الفساد.آخر طلعات مرزوق هي مصطلح "حركة الاخوان المسلمين العالمية فرع تونس" في اشارة الى حزب النهضة المؤشر قانونيا ابان الثورة والمناضل سياسيا طيلة عقود أربع والمشارك في الحكم منذ خمس سنوات بنسب متفاوتة. لعل التجاءه لمثل هذا المصطلح في تصريحاته الأخيرة يدعو للاستغراب اذ أن النهضة كانت و لا تزال حليفا لحزبه القديم الذي كان أمينا عاما له بمباركة منه وتشجيع لقيادات حزبه للاقتداء بما اتفق عليه آنذاك. لقد تبادر لذهن مرزوق ربط حزب النهضة التونسي المشارك في الحكم وصاحب الكتلة الوافرة العدد في مجلس النواب وأحد أبرز الأحزاب المهندسة لدستور الجمهورية الثانية بتنظيم الاخوان المسلمين الذي يدعو السيسي وغيره من الانقلابين على الربيع العربي لاعلانه منظمة ارهابية لا سيما وهم يقرؤون صعود ترامب لسدة الحكم في الولايات المتحدة كبشائر نصر قريب على الاسلام السياسي كما يسمونه. هذه العشوائية ذاتها دفعته يوما ما للتعويل على هيلاري كلنتون لما لاحت في الأفق الضيق علامات انتصارها فكان ما لم يكن في الحسبان وسقطت الخطة رقم مائة ويزيد للانقلاب على الدستور و صناديق الاقتراع.يبدو أن هذه المحاولة التضليلية لا تنطلي على المطلعين على الوضع التونسي و غيره من الأوضاع السياسية العربية والشرق اوسطية اذ تبيّن في عدد المواضع الاعلامية بعد الثورة ريادة حزب النهضة في الدفاع عن الدولة المدنية و حقوق الانسان و الحريات و السلوك الديموقراطي الملموس واقعا، وأنّ الارث الذي تركه اعلام ما قبل الثورة مجرد دسائس و أكاذيب و مغالطات بدأ ينقشع كسحابة صيف كلما وجد المواطن التوضيح الكافي لكل مسألة يطرحها الاعلام و تشارك فيها مختلف الحساسيات السياسية والمجتمع المدني المتعدد ثقافيا وايديولوجيا.ان غياب النظرة الثاقبة للوضع الاقليمي و الواقع الداخلي تجر المتنطعين السياسيين وأبطال النسب المزورة في الاحصائيات الى مثل هذه المواقف العشوائية والتصريحات اللامسؤولة فيتمادون في التباهي بما لفظت ألسنتهم حتى يقعون في فخ ما قالوه فلا يستنكفون حينئذ من المراوغة والاعتذار المشوب بالسفسطة. حينها يتدحرجون من اليسار الى أقصى الوسط ومنه الى أدناه ولعلك تجدهم يتزعمون اليمين الوسطي أو الرديكالي يوما ما ان وجدوا آذانا صاغية أو رأيا يقتدى به. وقد يلجؤون الى سرعة التكذيب ككل مرة لما ترويه الأروقة المظلمة التي جمعتهم بدحلان و مسؤولين خليجين و أجانب بين الفينة والأخرى. فبعد حديث الدم الأسود والأحمر و بعد تأسيس حزب المشروع و اقتطاع كتلة نيابية من حركة نداء تونس، هاهو مرزوق يراود الدستور التونسي الحديث عن نفسه، فينتقد نظام الحكم ويدعو الى نظام رئاسي لا نعلم كيف سينزّله للواقع التونسي؟ بعد أن اجتهد في تواتر الحضور الاعلامي في اليوم والليلة مرات ومرات مناصفة بين موجات الأثير و القنوات التلفزية التي لا تبخل عليه بمثل هذه الفرص اذ يكاد اليقين يحملنا الى عشوائية الطالب والمطلوب وغضاضة الفكرة التي تقتات من مجرد المخالفة دون طرح بدائل حقيقية أو مجرد التلويح بها.

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