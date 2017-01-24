للعام الثالث على التوالي مطار دبي يحافظ على صدارته العالمية

وبلغت أعداد المسافرين العام الماضي 83 مليونا و654 الفا و 25 مسافرا، مقارنة باكثر من 78 مليون مسافر عام 2015.
وسجل مطار دبي الدولي اعلى رقم في تاريخه خلال أوت 2016 بوصول عدد مستخدميه الى 7,72 ملايين مسافر، في حين سجل ديسمبر الماضي رقما مقاربا بلغ 7,70 ملايين نتيجة موسم الاعياد.
وقال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مطارات دبي" بحسب البيان "وفقا لتوقعاتنا الجديدة من المستهدف ان نتعامل مع 89 مليون مسافر في العام 2017، مما يقرب المسافة بيننا وبين مطاري اتلانتا وبكين على صعيد احتلال المركز الأول لجهة اجمالي حركة المسافرين وليس المسافرين الدوليين فقط
Publié le:2017-01-24 14:56:56
Par:Mostapha Sg (Tunisia )
Sur:ما لم يقله بوجمعة الرميلي عن جبهة الانقاذ والصراع داخل النداء ..