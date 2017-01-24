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Journaux Monde للعام الثالث على التوالي مطار دبي يحافظ على صدارته العالمية Mardi 24 Janvier 2017 وكالات - قالت مجموعة "مطارات دبي" في بيان لها اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2017 ، إن مطار دبي الدولي حافظ على صدارته العالمية على صعيد عدد الركاب الدوليين للعام الثالث على التوالي مع ارتفاع اجمالي اعداد مستخدميه الى 83,6 مليون مسافر في العام 2016 بزيادة 7,2 بالمئة عن العام الذي سبق.

وبلغت أعداد المسافرين العام الماضي 83 مليونا و654 الفا و 25 مسافرا، مقارنة باكثر من 78 مليون مسافر عام 2015.



وسجل مطار دبي الدولي اعلى رقم في تاريخه خلال أوت 2016 بوصول عدد مستخدميه الى 7,72 ملايين مسافر، في حين سجل ديسمبر الماضي رقما مقاربا بلغ 7,70 ملايين نتيجة موسم الاعياد.



وقال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مطارات دبي" بحسب البيان "وفقا لتوقعاتنا الجديدة من المستهدف ان نتعامل مع 89 مليون مسافر في العام 2017، مما يقرب المسافة بيننا وبين مطاري اتلانتا وبكين على صعيد احتلال المركز الأول لجهة اجمالي حركة المسافرين وليس المسافرين الدوليين فقط







Publié le:2017-01-24 14:56:56

- قالت مجموعة "مطارات دبي" في بيان لها اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2017 ، إن مطار دبي الدولي حافظ على صدارته العالمية على صعيد عدد الركاب الدوليين للعام الثالث على التوالي مع ارتفاع اجمالي اعداد مستخدميه الى 83,6 مليون مسافر في العام 2016 بزيادة 7,2 بالمئة عن العام الذي سبق.وبلغت أعداد المسافرين العام الماضي 83 مليونا و654 الفا و 25 مسافرا، مقارنة باكثر من 78 مليون مسافر عام 2015.وسجل مطار دبي الدولي اعلى رقم في تاريخه خلال أوت 2016 بوصول عدد مستخدميه الى 7,72 ملايين مسافر، في حين سجل ديسمبر الماضي رقما مقاربا بلغ 7,70 ملايين نتيجة موسم الاعياد.وقال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مطارات دبي" بحسب البيان "وفقا لتوقعاتنا الجديدة من المستهدف ان نتعامل مع 89 مليون مسافر في العام 2017، مما يقرب المسافة بيننا وبين مطاري اتلانتا وبكين على صعيد احتلال المركز الأول لجهة اجمالي حركة المسافرين وليس المسافرين الدوليين فقط

festival-3f94dd41822df9a9c49ce04ff4b1e654-2017-01-24 14:56:56

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Nader Malaykos (Netherlands) | Mardi 24 Janvier 2017 à 19h 47m |