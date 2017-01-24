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Monde

للعام الثالث على التوالي مطار دبي يحافظ على صدارته العالمية

Mardi 24 Janvier 2017
وكالات - قالت مجموعة "مطارات دبي" في بيان لها اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2017 ، إن مطار دبي الدولي حافظ على صدارته العالمية على صعيد عدد الركاب الدوليين للعام الثالث على التوالي مع ارتفاع اجمالي اعداد مستخدميه الى 83,6 مليون مسافر في العام 2016 بزيادة 7,2 بالمئة عن العام الذي سبق.
وبلغت أعداد المسافرين العام الماضي 83 مليونا و654 الفا و 25 مسافرا، مقارنة باكثر من 78 مليون مسافر عام 2015.

وسجل مطار دبي الدولي اعلى رقم في تاريخه خلال أوت 2016 بوصول عدد مستخدميه الى 7,72 ملايين مسافر، في حين سجل ديسمبر الماضي رقما مقاربا بلغ 7,70 ملايين نتيجة موسم الاعياد.

وقال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مطارات دبي" بحسب البيان "وفقا لتوقعاتنا الجديدة من المستهدف ان نتعامل مع 89 مليون مسافر في العام 2017، مما يقرب المسافة بيننا وبين مطاري اتلانتا وبكين على صعيد احتلال المركز الأول لجهة اجمالي حركة المسافرين وليس المسافرين الدوليين فقط



Publié le:2017-01-24 14:56:56

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1 de 1 commentaires pour l'article 137370

Nader Malaykos  (Netherlands)  |Mardi 24 Janvier 2017 à 19h 47m |           
ويحتفظ مطار طونس على مرتبة التعاسة حيث:
يدخن الموظفون تحت لافتات كتب عليها " التدخين ممنوع"
تستقبلك منظفة دورة المياه بدون خجل لتعطيك لفافة من ورق التواليت الذي استولت عليه لتبيعه لك " بالتفصيل" وإلا ستبقى ممسكا " بخرطومك" مبتلا ..
ترى الشرطي المكلف بالحراسة خارج المطار يدخن مع زميله وآخر همهما حراسة المطار..
تصيبك نوبة عصبية عندما ترى أسعار القهوة أو قارورة الماء في مقهى قاعة الانتظار...





Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h : Egypte - Ghana
  20h : Ouganda - Mali
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 7 3 2 1 0 3
Maroc 6 3 2 0 1 2
Cote d Ivoire 2 3 0 2 1 -1
Togo 1 3 0 1 2 -4
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
RD Congo RD Congo - * -
- * - Maroc Maroc
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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