امم افريقيا 2017- ليكانس يستقيل من تدريب الجزائر

Mardi 24 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-24 11:22:38

- قرر مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم جورج ليكانس اليوم الثلاثاء الإستقالة من منصبه غداة إقصاء الخضر في الدور الأول من نهائيات كأس إفريقيا للأمم المتواصلة بالغابون حسب ما علمته وكالة الانباء الجزائرية لدى وليد صادي مسؤول المنتخبات في الإتحاد الجزائري للعبة.وحسب ذات المصدر فإن ليكانس سيعلن عن استقالته لوسائل الإعلام قبل عودة البعثة الجزائرية إلى الجزائر خلال الساعات القليلة القادمة مضيفا بأن أعضاء الطاقم الفني الوطني سيغادرون مناصبهم هم أيضا.ولم يتمكن المنتخب الجزائري الذي لم يكن يملك مصيره بين يديه من الخروج من النهائيات القارية ولو بفوز يحفظ ماء الوجه بعدما اكتفى بالتعادل مع منتخب السنغال (2-2) مساء أمس بفرانسفيل في الجولة الأخيرة من الدور الأول.وأنهى الخضر الذين كانوا مرشحين بقوة للتنافس على اللقب الإفريقي مغامرتهم الغابونية في المرتبة الثالثة للمجموعة الثانية برصيد نقطتين من تعادلين ضد السنغال وزيمبابوي وهزيمة أمام تونس فيما افتك أسود التيرانغا ونسور قرطاج التأشيرتين المؤهلتين إلى ربع النهائي عن هذه المجموعة بعدما حصدوا سبع وست نقاط على التوالي.وكان ليكانس قد عوض الصربي ميلوفان رايفاتس على رأس العارضة الفنية للمنتخب الجزائري في أواخر شهر أكتوبر المنصرم وذلك في ثاني تجربة له مع الخضر الذين كان قد قادهم لفترة ستة أشهر عام 2003.وأشرف الفني البلجيكي على المنتخب الجزائري في أربع مباريات رسمية لم يتذوق خلالها طعم الفوز حيث انهزم مرتين وتعادل مرتين أخريين.