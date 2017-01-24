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Journaux Sport أبو تريكة : نعيم السليتي ''نعمة'' للكرة التونسية Mardi 24 Janvier 2017 بــاب نــات - صرح النجم السابق للاهلي و المنتخب المصري محمد ابو تريكة في تحليله لمباراة المنتخب الوطني التونسي ضد نظيره الزمبابوي على قنوات بيين سبورتس ان نعيم السليتي "نعمة لتونس" مشددا على القدرات الكبيرة للاعب ليل الفرنسي والاداء الكبير الذي قدمه في المباريات الثلاث للمنتخب الوطني التونسي في الدور الاول من الكاس الافريقية.



ويذكر ان نعيم السليتي ساهم بصفة مباشرة في الانتصارين الذين حققهما نسور قرطاج بتسجليه ضربة جزاء ضد الجزائر وتسجيله الهدف الاول ضد زمبابواي.









Publié le:2017-01-24 07:33:17

- صرح النجم السابق للاهلي و المنتخب المصري محمد ابو تريكة في تحليله لمباراة المنتخب الوطني التونسي ضد نظيره الزمبابوي على قنوات بيين سبورتس ان نعيم السليتي "نعمة لتونس" مشددا على القدرات الكبيرة للاعب ليل الفرنسي والاداء الكبير الذي قدمه في المباريات الثلاث للمنتخب الوطني التونسي في الدور الاول من الكاس الافريقية.ويذكر ان نعيم السليتي ساهم بصفة مباشرة في الانتصارين الذين حققهما نسور قرطاج بتسجليه ضربة جزاء ضد الجزائر وتسجيله الهدف الاول ضد زمبابواي.

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