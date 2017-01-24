Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Fakkarouni  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Sport

أبو تريكة : نعيم السليتي ''نعمة'' للكرة التونسية

Mardi 24 Janvier 2017
بــاب نــات - صرح النجم السابق للاهلي و المنتخب المصري محمد ابو تريكة في تحليله لمباراة المنتخب الوطني التونسي ضد نظيره الزمبابوي على قنوات بيين سبورتس ان نعيم السليتي "نعمة لتونس" مشددا على القدرات الكبيرة للاعب ليل الفرنسي والاداء الكبير الذي قدمه في المباريات الثلاث للمنتخب الوطني التونسي في الدور الاول من الكاس الافريقية.

ويذكر ان نعيم السليتي ساهم بصفة مباشرة في الانتصارين الذين حققهما نسور قرطاج بتسجليه ضربة جزاء ضد الجزائر وتسجيله الهدف الاول ضد زمبابواي.




Publié le:2017-01-24 07:33:17

festival-dd5ee2a1e6d531421738982117a7fd76-2017-01-24 07:33:17
    
    
    
    
    





2 de 2 commentaires pour l'article 137346

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Mardi 24 Janvier 2017 à 09h 17m |           
شهادة امبراطور الكورة

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 24 Janvier 2017 à 07h 58m |           
تحية صباحية إلى الجميع وتحية خاصة لأبو تريكة لكلماته الجميلة على المنتخب الوطني وللتأييد الواسع الذي خص به من الجمهور الواسع بعد ادراج اسمه من النظام المستبد في مصر على لائحة الارهاب وأخلاقه الرفيعة هي التي جلبت له الاحترام عبر العالم ويستحق أن يكون قدوة للرياضيين وغير الرياضيين في رفعة الأخلاق التي تعد كنزا يحاول البعض لأسباب اديولوجية التشكيك في نجاعتها عبر تمجيد مثال قابيل والحط من مثال هابيل .



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h : Maroc - Côte d'Ivoire
  20h : Togo - RD Congo
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
- * - * -
- * - * -
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12398,3

  • (20/01)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 2,47147 DT        1$ =2,31770 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20/01)   393,2 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137346 8522|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires