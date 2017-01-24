ترامب يوقع مرسوما بالخروج من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ

Mardi 24 Janvier 2017

وكالات - وقع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، مرسوما ينص على انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ.



ويأتي هذا المرسوم انسجاما مع موقف ترامب الرامي إلى تخلي الولايات المتحدة عن اتفاقيات التجارة الحرة الدولية، وكذلك فرض الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع المستوردة، لحماية السوق الأمريكية من المنافسة غير المشروعة، حسبما ذكرته وكالة "رويترز".

الشراكة عبر المحيط الهادئ — هي تحالف تجاري يتألف من 12 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويضم بالإضافة إلى الولايات المتحدة، دول أستراليا وبروناي وفيتنام وكندا وماليزيا.



يذكر أن اتفاق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ، أو الشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP) هو اتفاق متعدد الأطراف حول التجارة الحرة، يهدف إلى زيادة تحرر اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وإلغاء 90% من التعريفة الجمركية بين البلدان الأعضاء بدءا من 1 يناير/ كانون الثاني 2006، ومن ثم تخفيض جميع التعريفات التجارية إلى الصفر قبل عام 2015.







Publié le:2017-01-24 08:05:06

