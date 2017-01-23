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Sport

الجزائر تودع بطولة أمم أفريقيا بتعادلها مع السنغال

Lundi 23 Janvier 2017
وكالات - تعادل المنتخب الجزائري لكرة القدم مع نظيره السنغالي (2-2) الشوط الاول (1-1) مساء يوم الاثنين بفرانسفيل (الغابون) في اللقاء الاخيرمن الدور الاول من نهائيات كاس افريقيا للامم 2017 عن المجموعة الثانية بليبروفيل .

وسجل اهداف المباراة سليماني (10 و 50) للجزائر فيما سجل ديوب(44) و موسى سو (57) للسنغال.
و لحساب نفس المجموعة فازالمنتخب التونسي على زيمبابوي بنتيجة (4-2) الشوط الاول (2-4) ليلتحق بالسنغال في الدور ربع النهائي .
وانهت السنغال الدور الاول في المركز الاول برصيد 7 نقاط متبوعة بتونس (6 نقاط).
و احتلت الجزائر المركز الثالث بنقطتين فيما حلت زيمبابوي في المرتبة الاخيرة بنقطة واحدة.




Publié le:2017-01-23 23:30:37

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1 de 1 commentaires pour l'article 137344

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Mardi 24 Janvier 2017 à 09h 28m |           
To @ Chedly Ata- شكرا

فلنأخذ العبر من إنجازات فريـــــــــــــــــقنا الوطني الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب ولنطمح إلى العلى اقتصاديا وسياسيا خلافاتنا تحد من طموحنا فلنتحد ونتعاون ونبني طموحنا نحو الأفضل مشروع والطريق الموصل لايكون إلا بالعمل نحن أبنـــــــــــــــــــــــاء شعب واحد أمة واحدة فلننجز ونعمل ونجتهد ونتفاءل الغد المشرق هدفنا وغايتنا




Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h : Maroc - Côte d'Ivoire
  20h : Togo - RD Congo
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Senegal 7 3 2 2 0 4
Tunisie 6 3 2 0 1 1
Algerie 2 3 0 2 1 -1
Zimbabwe 1 3 0 1 2 -4
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
Quarts de Finale
Burkina Faso Burkina Faso - Tunisie Tunisie
Sénégal Sénégal - Cameroun Cameroun
- * - * -
- * - * -
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




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