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Journaux Sport الجزائر تودع بطولة أمم أفريقيا بتعادلها مع السنغال Lundi 23 Janvier 2017 وكالات - تعادل المنتخب الجزائري لكرة القدم مع نظيره السنغالي (2-2) الشوط الاول (1-1) مساء يوم الاثنين بفرانسفيل (الغابون) في اللقاء الاخيرمن الدور الاول من نهائيات كاس افريقيا للامم 2017 عن المجموعة الثانية بليبروفيل .



وسجل اهداف المباراة سليماني (10 و 50) للجزائر فيما سجل ديوب(44) و موسى سو (57) للسنغال.

و لحساب نفس المجموعة فازالمنتخب التونسي على زيمبابوي بنتيجة (4-2) الشوط الاول (2-4) ليلتحق بالسنغال في الدور ربع النهائي .

وانهت السنغال الدور الاول في المركز الاول برصيد 7 نقاط متبوعة بتونس (6 نقاط).

و احتلت الجزائر المركز الثالث بنقطتين فيما حلت زيمبابوي في المرتبة الاخيرة بنقطة واحدة.









Publié le:2017-01-23 23:30:37

- تعادل المنتخب الجزائري لكرة القدم مع نظيره السنغالي (2-2) الشوط الاول (1-1) مساء يوم الاثنين بفرانسفيل (الغابون) في اللقاء الاخيرمن الدور الاول من نهائيات كاس افريقيا للامم 2017 عن المجموعة الثانية بليبروفيل .وسجل اهداف المباراة سليماني (10 و 50) للجزائر فيما سجل ديوب(44) و موسى سو (57) للسنغال.و لحساب نفس المجموعة فازالمنتخب التونسي على زيمبابوي بنتيجة (4-2) الشوط الاول (2-4) ليلتحق بالسنغال في الدور ربع النهائي .وانهت السنغال الدور الاول في المركز الاول برصيد 7 نقاط متبوعة بتونس (6 نقاط).و احتلت الجزائر المركز الثالث بنقطتين فيما حلت زيمبابوي في المرتبة الاخيرة بنقطة واحدة.

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