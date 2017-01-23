الجزائر تودع بطولة أمم أفريقيا بتعادلها مع السنغال

وسجل اهداف المباراة سليماني (10 و 50) للجزائر فيما سجل ديوب(44) و موسى سو (57) للسنغال.
و لحساب نفس المجموعة فازالمنتخب التونسي على زيمبابوي بنتيجة (4-2) الشوط الاول (2-4) ليلتحق بالسنغال في الدور ربع النهائي .
وانهت السنغال الدور الاول في المركز الاول برصيد 7 نقاط متبوعة بتونس (6 نقاط).
و احتلت الجزائر المركز الثالث بنقطتين فيما حلت زيمبابوي في المرتبة الاخيرة بنقطة واحدة.
Publié le:2017-01-23 23:30:37
Par:MedTunisie (Tunisia )
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