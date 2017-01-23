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Médias

الاعلامي أحمد موسى: الإخوان يقودون المظاهرات ضد «ترامب» في أمريكا

Lundi 23 Janvier 2017
وكالات - سخر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من المذيع المصري المقرب من الأجهزة الأمنية، أحمد موسى، بعد آخر فقراته في برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد" الفضائية، حيث زعم أن "المتظاهرين الأميركان ضد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من الإخوان (جماعة الإخوان المسلمين)، والإخوان سيغتالونه قبل فترته الأولى".

وقال موسى معلقاً على حفل تنصيب ترامب والتظاهرات المناهضة له في الوقت نفسه، إنّ "فيه ناس عاوزة ديمقراطية على مزاجها، يا تنجح هيلاري (المرشحة الديمقراطية الخاسرة هيلاري كلينتون) يا بلاش، مظاهرات وتكسير وحرق عربيات".
وأضاف "معظم المتظاهرين كانوا من دول شرق أوسطية، والجماعة الإرهابية الإخوان هم اللي بينزّلوا الناس".
وربط موسى بين ناشطي مصر والإخوان ومظاهرات الأميركيين، زاعماً علمه باتصالات بين الناشطين لدعم المظاهرات ضد ترامب، وأن ترامب لن يكمل مدته الرئاسية "اللعبة كبيرة، والملعب كبير جدًا، ولن يكمل مدته الأولى، ولو كملها يبقى ربنا اللي حامي".
وعلّل ذلك بالقول "الراجل جاي بصراحة وخطته يقضي على الإرهاب ومش هيسيبوه، لأنه لو أعلن جماعة الإخوان جماعة إرهابية، يبقى مش هتبقى أميركا ظهر للإخوان زي ما هي دلوقتي، وما فيش بلد هتقدر تأوي حد إخوان علشان كدة مش هيسكتوا".




Publié le:2017-01-23 19:15:10

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1 de 1 commentaires pour l'article 137330

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Lundi 23 Janvier 2017 à 21h 27m |           
قال الطبّال ، بوق اﻹنقلاب أحمد موسى على "ترامب" : حيقتلوه ولو كمّلها يبقى ربّنا اللي حامي
وقال قبْله ربُّه فِرْعون : اللي يقْدر على ربِِّنا ، حْيِقدر علينا

وهذا يلخّص فِكْر "طبيب الفلاسفة" وفكْر البِغال التي سوّغت له ظهرها ليركبها



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Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 6 2 2 0 0 4
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
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