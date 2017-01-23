شبيبة القيروان: 26 لاعبا في تربص العاصمة تحت قيادة المدرب خميس العبيدي

Lundi 23 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-23 15:16:25

- اعلنت شبيبة القيروان على موقعها الرسمي على شبكة الانترنات ان فريق الاكابر لكرة القدم تحول صباح اليوم الى الضاحية الجنوبية للعاصمة الزهراء لاجراء تربص مغلق باسبوع (23 الى 29 جانفي).واوضحت ان المدرب الجديد خميس العبيدي الذي يشرع في مهامه اليوم الاثنين قد وجه الدعوة ل26 لاعبا للمشاركة في هذا التربص هم : علي القلعي - علي الفريوي - سليمان بادجي - حمزة زكار - فراس الهلالي - وائل مثناني - حسام بنينة - سليم باشا - حلمي بلاغة - خليل هنيد - علاء دحنوس - بوبكر سيلا - صبري العماري - سليم المهذبي - الخالي تراوري - برهان غنام - علاء الدين عباس - ايمن الحرزي - عبد الرحيم الجليطي - وائل الشهايبي - منصور بن عثمان - علي القربي - مندوغا كريستوفر - صبري الزايدي - محمد امين النابلي - حسام بوقرة.ويتضمن برنامج التربص مقابلتين وديتين مع كل من مستقبل المرسي يوم الخميس في المرسى والنادي البنزرتي يوم الاحد القادم ببنزرت فيما ستقام الحصص التدريبية اليومية بملعب رادس.ويذكر ان شبيبة القيروان تحتل بعد مرور 12 جولة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى المركز السادس رفقة اتحاد تطاوين واولمبيك سيدي بوزيد برصيد 8 نقاط لكل فريق.