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Insolite

سعودي يهنئ ترامب بإعلان بـ15 ألف دولار

Lundi 23 Janvier 2017
وكالات - سادت حالة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، بسبب الإعلان الذي نشره رجل الأعمال السعودي "مسلط أبو ثنين السبيعي" لتهنئة الرئيس الأمريكي الجديد.

ونشر السبيعي إعلانا في الصفحة الأخيرة لصحيفة "الجزيرة" السعودية اليومية ليهنئ ترامب بالرئاسة وبالألوان.

وما أثار استياء الكثير من المغردين عبر موقع التدوين المصغر "تويتر" هو ما كشفته مصادر عديدة من أن سعر الإعلان يصل إلى 67 ألف ريال سعودي أي ما يعادل 15 ألف دولار أمريكي.

ونشر السبيعي في إعلانه، الذي نشر يوم 22 يناير/كانون الثاني، باللغتين العربية والإنجليزية: "أهنئ فخامتكم بمناسبة تقلدكم الولايات المتحدة الأمريكية، متمنياً لكم فترة رئاسية حافلة بالنجاح وللشعب الأمريكي الصديق دوام الازدهار".


ودشن المغردون السعوديون هاشتاجا تحت اسم #مسلط_يهني_ترامب، منتقدين إياه، ومطالبينه بالاستفادة من تلك النقود المهدرة في أي شيء يفيد المجتمع.

واعترض المستخدمون على أن هذا المبلغ كفيل بإطعام عائلات بأكملها، وآخرون اعتبروا أن العريف جبران العواجي الذي قبض على إرهابيي حي الياسمين في الرياض أولى بعبارة التهنئة هذه.


Publié le:2017-01-23 12:27:25

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3 de 3 commentaires pour l'article 137309

Fawz Zia  (Tunisia)  |Lundi 23 Janvier 2017 à 19h 30m |           
اللي تربئ علئ الذل يعيش حياتو ذليل حتئ كان يملك المليارات

Langdevip  (France)  |Lundi 23 Janvier 2017 à 16h 51m |           
لخوانجية والواهبية والسلفية المنكورين قتلهم الخوف من رئيس امريكة الجديد

خوفي كبير على تجار الدين , الشيخ ترامت حطهم فالردار وربي يسطر العاقبة

ترامت غني مهوش مستحق بترودولار , و يخدم في بلادو بللوشي

خلت


MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 23 Janvier 2017 à 12h 42m |           
الانسان كرمه الخالق على بقية الكائنات بالحرية فمن شاء أن يلتحق بفريق آدم فله ذلك ومن شاء أن يلتحق بفريق إبليس فله ذلك .يعني فريقي هابيل وقابيل .وهناك من هو في منطقة التردد ولم يحسم أمره بعد .



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  20h : Sénégal - Algérie
  20h : Zimbabwe - Tunisie
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 6 2 2 0 0 4
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
Quarts de Finale
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