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Monde

رئيس غاميبا السابق يترك الخزينة فارغة ويغادر للمنفى

Lundi 23 Janvier 2017
وكالات - أعلن مستشار لرئيس غامبيا الجديد، أداما بارو، أن أكثر من 11 مليون دولار قد اختفت من خزائن الدولة عقب رحيل الرئيس السابق يحيى جامع عن البلاد.
وقال ماي أحمد فاتي إن خبراء ماليين يعملون على تقييم حجم المفقودات بالضبط.

ورأى شهود عيان سيارات فارهة وأشياء أخرى، يجري تحميلها على متن طائرة شحن تشادية خلال الليلة التي غادر فيها جامع البلاد.
وغادر جامع إلى المنفى السبت، بعد حكمه للبلاد طيلة 22 عاما.
وكان جامع قد رفض الاعتراف بخسارته الانتخابات الرئاسية، لكنه غادر البلاد في نهاية الأمر، بعد وساطة إقليمية وتدخل عسكري من جانب دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".
ولا يزال الرئيس الجديد أداما بارو في دولة السنغال المجاورة، ولم يتضح بعد متى سيعود لبلده.

لكن قوات من دول غرب إفريقيا دخلت العاصمة الغامبية بانجو الأحد لتأمين وصوله.
واحتشدت جماهير خارج المجمع الرئاسي لمشاهدة الجنود وهم يؤمنون المبنى، وأطلقوا هتافات للترحيب بهم.
وقال جنرال سنغالي يقود القوات المشتركة لخمس دول أفريقية إن قواته تسيطر على "النقاط الاستراتيجية، لضمان سلامة السكان والمنشآت وتولي الرئيس بارو لمهام منصبه".

Publié le:2017-01-23 10:51:33

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2 de 2 commentaires pour l'article 137300

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 23 Janvier 2017 à 12h 12m |           
سيناريو تونس أفضل لغامبيا من المثال الليبي والسوري والمصري واليمني .

Devil  ()  |Lundi 23 Janvier 2017 à 12h 09m |           
Les caisses de l'état contiennent généralement beaucoup plus que 11 millions de dollars...je pense qu'on parle en Milliards et non Millions. Autrement ça ne fera que 20 milliards flous twensa ; Tahar ben hassine serait plus riche que cet ancien ancien président??? ça m'étonne...



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Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 6 2 2 0 0 4
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
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