Babnet

Politique

Économie

Régions

Partis & Société

Culture

Sport

Tribune

Monde

MÉdias

Journaux Sport قطر تزيح المانيا 22-20 من ثمن النهائي لمونديال كرة اليد Dimanche 22 Janvier 2017 وكالات - تاهل المنتخب القطري لكرة اليد مساء اليوم الى الدور ربع النهائي لكاس العالم لكرة اليد على حساب المنتخب الالماني بنتيجة 22-20 في اطار الدور ثمن النهائي للمونديال وتقدم المنتخب الالماني في الشوط الاول 10-9



وحسمت قطر فوزها في الثواني الأخيرة عندما كانت النتيجة تشير لتقدمها 21-20 ثم أضاف بن علي هدفاً مع صافرة النهاية مكررة عقدتها للمنتخب الألماني الذي اجتازته في النسخة السابقة لبطولة العالم التي أقيمت في قطر.

وكرست قطر وصيفة العالم في 2015 عقدتها لمنتخب ألمانيا بعدما أخرجتها من ربع النهائي في البطولة السابقة، لكن معطيات البطولة الحالية جعلت مجرد التفكير بهزيمة ألمانيا أمراً مبالغاً به، خاصةً وأنّ العنابي تأهل كرابع المجموعة الرابعة وألمانيا كمتصدرة للثالثة.

وردّت قطر على هزيمتها في ربع نهائي أولمبياد ريو دي جانيرو عندما خسرت أمام الألمان 34-22.

وكان رافاييل كابوتيه أفضل لاعبي قطر والمباراة خاصة في الدقائق الأخيرة من المباراة عندما امتلك زمام المبادرة وقاد قطر للفوز حيث سجّل تسعة أهداف وكان أفضل مسجل في اللقاء.





وفي تفاصيل مجريات اللقاء فقد كانت ألمانيا صاحبت الأفضلية بفضل هافنر وفينكر 6-2 مع أول 11 دقيقة وسط غياب كامل لفاعلية كابوتيه، وذلل العنابي الفارق مع الدقائق الـ10 التالية ونجح في كسب أول تعادل 7-7 قبل أن ينهي الشوط الأول متأخراً بفارق هدف 10-9.

في الشوط الثاني واصلت قطر حفاظها على تقارب النتيجة في أول 10 دقائق (تأخرت بفارق هدف 13-12) ووسط غياب الحلول من الأجنحة وتألق الحارس وولف غير العادي (بلغت تصدياته 48 بالمئة في اللقاء) تقدمت ألمانيا بالنتيجة 17-13 قبل 14 دقيقة من النهاية.

لكن استمرار ضياع ألمانيا الغريب الذي استمر خلال المباراة بفقدان الكرة من خلال أخطاء التمرير، أعاد قطر بالنتيجة بفضل تمريرات كمال الدين ملاش الحاسمة وتصويبات كابوتيه ومددي وبن علي المركزة لتصل للتعادل 17-17 قبل 8 دقائق.

وفي آخر الدقائق قلبت قطر تأخرها بفارق هدفين 20 -18 قبل أربع دقائق إلى تقدم أول في المباراة 21-20 قبل دقيقتين ومع خطأ ألماني جديد ارتكبه فاث في آخر 16 ثانية، سجل بن علي هدف تأكيد الفوز الذي دخلت كرته الشباك مع صافرة الحكم.

وستلعب قطر في ربع النهائي مع سلوفينيا في الوقت الذي تبقت به مباراة أخيرة من ثمن النهائي ستجمع مصر مع كرواتيا.



Publié le:2017-01-22 20:16:16

- تاهل المنتخب القطري لكرة اليد مساء اليوم الى الدور ربع النهائي لكاس العالم لكرة اليد على حساب المنتخب الالماني بنتيجة 22-20 في اطار الدور ثمن النهائي للمونديال وتقدم المنتخب الالماني في الشوط الاول 10-9وحسمت قطر فوزها في الثواني الأخيرة عندما كانت النتيجة تشير لتقدمها 21-20 ثم أضاف بن علي هدفاً مع صافرة النهاية مكررة عقدتها للمنتخب الألماني الذي اجتازته في النسخة السابقة لبطولة العالم التي أقيمت في قطر.وكرست قطر وصيفة العالم في 2015 عقدتها لمنتخب ألمانيا بعدما أخرجتها من ربع النهائي في البطولة السابقة، لكن معطيات البطولة الحالية جعلت مجرد التفكير بهزيمة ألمانيا أمراً مبالغاً به، خاصةً وأنّ العنابي تأهل كرابع المجموعة الرابعة وألمانيا كمتصدرة للثالثة.وردّت قطر على هزيمتها في ربع نهائي أولمبياد ريو دي جانيرو عندما خسرت أمام الألمان 34-22.وكان رافاييل كابوتيه أفضل لاعبي قطر والمباراة خاصة في الدقائق الأخيرة من المباراة عندما امتلك زمام المبادرة وقاد قطر للفوز حيث سجّل تسعة أهداف وكان أفضل مسجل في اللقاء.وفي تفاصيل مجريات اللقاء فقد كانت ألمانيا صاحبت الأفضلية بفضل هافنر وفينكر 6-2 مع أول 11 دقيقة وسط غياب كامل لفاعلية كابوتيه، وذلل العنابي الفارق مع الدقائق الـ10 التالية ونجح في كسب أول تعادل 7-7 قبل أن ينهي الشوط الأول متأخراً بفارق هدف 10-9.في الشوط الثاني واصلت قطر حفاظها على تقارب النتيجة في أول 10 دقائق (تأخرت بفارق هدف 13-12) ووسط غياب الحلول من الأجنحة وتألق الحارس وولف غير العادي (بلغت تصدياته 48 بالمئة في اللقاء) تقدمت ألمانيا بالنتيجة 17-13 قبل 14 دقيقة من النهاية.لكن استمرار ضياع ألمانيا الغريب الذي استمر خلال المباراة بفقدان الكرة من خلال أخطاء التمرير، أعاد قطر بالنتيجة بفضل تمريرات كمال الدين ملاش الحاسمة وتصويبات كابوتيه ومددي وبن علي المركزة لتصل للتعادل 17-17 قبل 8 دقائق.وفي آخر الدقائق قلبت قطر تأخرها بفارق هدفين 20 -18 قبل أربع دقائق إلى تقدم أول في المباراة 21-20 قبل دقيقتين ومع خطأ ألماني جديد ارتكبه فاث في آخر 16 ثانية، سجل بن علي هدف تأكيد الفوز الذي دخلت كرته الشباك مع صافرة الحكم.وستلعب قطر في ربع النهائي مع سلوفينيا في الوقت الذي تبقت به مباراة أخيرة من ثمن النهائي ستجمع مصر مع كرواتيا.

festival-4f7c2f91e20703645b8d1c2b5113e263-2017-01-22 20:16:16

Tweeter









Observateur (Canada) | Lundi 23 Janvier 2017 à 01h 17m |