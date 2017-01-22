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Sport

الرابطة المحترفة الثانية: الاتحاد المنستيري ''في الاولى'' وجمعية جربة'' في الثانية '' يتصدران

Dimanche 22 Janvier 2017
بــاب نــات - حقق الاتحاد المنسيتري اليوم امام جمهوره فوزا ثمينا على حساب النادي القربي 1/صفر في اطار الجولة 12 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم .
ويتصدر فريق الاتحاد الترتيب في المجموعة الاولى برصيد 24 متقدما بنقطتين عن ملاحقه ملعب منزل بورقيبة( 22 نقطة ) بعد تعادل هذا الاخير في بن عروس مع نادي السبورتنغ بنتيجة صفر/صفر في غياب الجمهور .

ويتبارى الاتحاد المنستيري في الجولة المقبلة يوم الاحد مع جاره امل حمام سوسة في سعي لتثبيت موقعه في الصدارة بينما ستكون مهمة ملب منزل بورقية صعبة في الابقاء على نسق الملاحقة عندما يتحول الى قربة لملاقاة النادي القربي في اطار نفس الجولة.
واكتفى امل حمام سوسة اليوم بالتعادل صفر/صفر امام فريق قوافل قفصة .

ويفصل المضيف السادس في الترتيب 15 نقطة الضيف الثامن ب 14 نقطة ويبدو نسق الفريقين في ملاحقة اصحاب الصدارة بطيئا نسبيا وقد يجدا نفسيهما خارج الثلاثي الذي سيمثل المجموعة في مرحلة اتتويج.

وحقق اولمبيك الكاف من ناحيته فوزا ثمينا على ميدانه على حساب مستقبل القصرين بهدف لصفر ليحتل المركز التاسع ب14 نقطة بينما خسر المستقبل نقاطا في رهانه من اجل الملاحقة وبقي في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن المركز الثالث الذي يحتله سبورتنغ بن عروس وهي المرتبة المؤهلة لبطولة التتويج .
وكان اتحاد سليانة صاحب المركز الاخير حقق يوم امس السبت فوزا ثمينا على حساب نادي كرة القدم بالحامات بهدف لصفر ورفع رصيده من النقاط الى 9 وهو على بعد 5 نقاط من ثلاثي المركز السابع النادي القربي وقوافل قفصة واولمبيك الكاف ( 14 نقطة) وفي المجموعة الثانية انفردت جمعية جربة بصدارة الترتيب بعد فوزها اليوم في ملعب 2 مارس بصفاقس على حساب سكك الحديد الصفاقسي 1/2 مستغلة هزيمة الملعب التونسي المتصدر امس في مساكن بنفس النتيجة 2/1 وتتقدم الجمعية ( 22 نقطة) فريق البقلاوة ( 20 نقطة) بنقطتين بينما خسر الملاحق الملعب الصفاقسي 3 نقاط عندما انهزم خارج ملعبه امام قرمبالية الرياضية صفر/1 وتستضيف جمعية جربة في اطار الجولة الرابعة ايابا الاحد المقبل جمعية اريانة في رهان يبدو في المتناول من اجل الحفاظ على المرتبة الاولى كما يسعى الملعب التونسي عندما يستضيف سكك الحديد الصفاقسي الى تعزير رصيده من النقاط وهو يامل في عثرة للجمعية حتى يستعيد موقعه في الصدارة .
وفوتت جمعية اريانة امس السبت في فرصة وجودها على ملعبها لتكتفي بنقطة واحدة من تعادلها مع اولمبيك مدنين دون اهداف وبقيت تتذيل الترتيب ب12 نقطة بمعية سكك الحديد الصفاقسي المنهزم على ميدانه امام جمعية جربة.
ومن جهتها رفعت جندوبة الرياضية رصيدها الى 14 نقطة بعد فوزها على الملعب النابلي بنتيجة 2-1 لتلحق به في المركز السادس بمعية اولمبيك مدنين


Publié le:2017-01-22 19:43:07

festival-740e03b90924d346f9ef38024b124404-2017-01-22 19:43:07
    
    
    
    
    





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Groupe A
  Pts J G N P Diff
Burkina Faso 5 3 1 2 0 2
Cameroun 5 3 1 2 0 1
Gabon 3 3 0 3 0 0
Guinea-Bissau 1 3 0 1 2 -3
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 6 2 2 0 0 4
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
Quarts de Finale
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