كاس امم افريقيا 2017 - هدف قاتل لعبد الله السعيد يمنح الفوز لمصر على اوغندا

Dimanche 22 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-22 00:24:02

- سجل البديل عبد الله السعيد هدفا في اللحظات الأخيرة ليقود مصر للفوز 1-صفر على أوغندا مساء السبت في اطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن الدور الاول لكأس الأمم الافريقية لكرة القدم.وبدا أن مصر ستتعادل دون أهداف للمباراة الثانية على التوالي قبل أن يمهد محمد صلاح الكرة لزميله السعيد الذي سدد بقوة من داخل المنطقة في المرمى في الدقيقة 89.وأصبح رصيد مصر - الفائزة باللقب سبع مرات - أربع نقاط من مباراتين وبفارق نقطتين عن غانا المتصدرة التي ضمنت التأهل بعد فوزها يوم السبت 1-صفر على مالي.وبقيت أوغندا دون رصيد وودعت المسابقة بينما تملك مالي نقطة واحدة.ولحساب الجولة الاخيرة من دور المجموعات يوم الأربعاء المقبل ستلعب مصر مع غانا بينما تلتقي مالي مع أوغندا.