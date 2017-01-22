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Monde

ترامب: الإعلاميون من بين أكثر الناس خداعا على وجه الأرض

Dimanche 22 Janvier 2017
وكالات - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموظفي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) في مقر المخابرات الخارجية الأمريكية في فيرجينيا مساء وم السبت 'نحن لم نستخدم الإمكانات الحقيقية التي نمتلكها. علينا التخلص من تنظيم الدولة الاسلامية، فلا خيار امامنا'.

وخاطب الرئيس الأمريكي بعد يوم من تنصيبه رجال المخابرات في مركزهم بلانغلي قائلا: 'أقف خلفكم بقوة'. وأضاف خلال زيارة إلى مقر الوكالة: 'لا أحد يشعر بأهمية مجتمع الاستخبارات أكثر من دونالد ترامب'.

وتابع الرئيس الاميركي غداة تنصيبه 'نحن على الموجة نفسها، وسنقوم بأشياء مذهلة'، متحدثا خصوصا عن محاربة تنظيم الدولة الاسلامية.

وانتقد ترامب وسائل الإعلام وقال 'أنا في حرب مفتوحة مع وسائل الإعلام.. الإعلاميون من بين أكثر الناس خداعا على وجه الأرض'.


ويرى مراقبون أنها محاولة للتخفيف من وقع تصريحات انتقد فيها الوكالة. واتهم ترامب حينئذ وكالات المخابرات بانتهاج أساليب تذكره بألمانيا النازية، مما دفع جون برينان مدير (سي.آي.أيه) المنتهية ولايته لإصدار انتقاد علني لاذع وهو أمر غير معتاد.

ووصف بروس ريديل وهو مسؤول سابق في (سي.آي.أيه) والبيت الأبيض هذه الزيارة بأنها 'بادرة جيدة'. وقال ريديل إن الزيارة ربما تجعل ترامب يتعرف بدرجة أكبر على عمل الوكالة المتعلق بمكافحة الإرهاب.

لكن آخرين رأوا أن الأمر ربما يستغرق وقتا لتضميد الجراح التي تسبب فيها الخلاف مع الوضع في الاعتبار المخاوف التي عبرت عنها أجهزة المخابرات وعددها 17 بشأن المؤهلات التي سيعتمد عليها ترامب لإصدار قراراته وخصوصا أنه رجل أعمال ونجم تلفزيوني لم يتول في حياته قط منصبا عاما. وقال مسؤول سابق في المخابرات 'رغم أن زيارة السبت ستكون غير معتادة يجب ألا نضيع أي فرصة لإصلاح العلاقات مع الوكالة'.

Publié le:2017-01-22 10:15:25

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3 de 3 commentaires pour l'article 137274

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 13h 44m |           
محاربة تنظيم الدولة الاسلامية....يعني كشف حساباتهم المالية من مصــــــــــــــــادر تمـــــــــويلهم ؟؟؟؟

محاربة تنظيم الدولة الاسلامية....يعني كشف حساباتهم المالية من مصــــــــــــــــادر تمـــــــــويلهم ؟؟؟؟

محاربة تنظيم الدولة الاسلامية....يعني كشف حساباتهم المالية من مصــــــــــــــــادر تمـــــــــويلهم ؟؟؟؟

Adam1900  (Poland)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 11h 40m |           

المال يأتي بالمقابل ، و الإعتماد على النفس هو الحل

MOUSALIM  (Tunisia)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 10h 50m |           
ترامب: الإعلاميون من بين أكثر الناس خداعا على وجه الأرض بصراحة يستحق أول تحية فقد أصاب هذه المرة .وطبعا فالاعلام كان مطلب إبليس الوحيد كسلاح حصري في منافسته لخصمه آدم المعرفي .المعلومة قاتلة لمن كانت معارفه متدنية لذلك فهي قادرة على توجيه الأغلبية الشعبية في أي اتجاه كما يحدث في الحملات الانتخابية فيرتقي الجهلة والبلطجية والسفاحين لسدة الحكم كما حدث مع هتلر .



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h : Cameroun - Gabon
  20h : Guinée Bissau - Burkina Fasso
Babnet Tunisie Special CAN 2017
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Cameroun 4 2 1 1 0 1
Gabon 2 2 0 2 0 0
Burkina Faso 2 2 0 2 0 0
Guinea-Bissau 1 2 0 1 1 -1
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 6 2 2 0 0 4
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
Quarts de Finale
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