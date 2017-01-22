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Journaux Tribune اطار امني: من المفروض ان يكون ماهر زيد هدفا في ساحة الرماية ندربوا عليه اولادنا ، وشهرزاد تؤيد بشدة Dimanche 22 Janvier 2017 نصرالدين السويلمي

في تدوينة نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، تمنى الاطار الامني منير دلالي ان يوضع المدون والناشط ماهر زيد في ساحة للرماية ليتدرب عليه ابناء المؤسسة الامنية " يكون هدف متحرك ندربوا عليه وليداتنا المستجدين"، في حين تفاعلت الصحفية شهرزاد عكاشة مع التدوينة بالتأييد وبشدة "أساند هذا الراي وبشدة" ، والاكيد ان ما اقترفه المدعو منير والمثيرة عكاشة يخرج عن سياق حرية التعبير ويتجاوز العربدة ليتحول الى جريمة ليس في حق ماهر فحسب وانما في حق وزارة الداخلية .



في الحقيقة لم يكتب منير ما كتب ولم تشرعن شهرزاد ما شرعنت من دعوة مباشرة للقتل باستعمال ميادين الدولة واذرع المؤسسة الامنية في الاجهاز على شاب كل جريمته حرية التعبير واقتناعه بممارسة ما اتاحته الثورة وعدم الاستسلام الى قوى الردة ، لم يكتب هذا وتلك ما كتبا الا بعد ان تيقنا ان العاقبة غير وخيمة وان نتيجة ما اقترفاه تساوي صفر متابعة قانونية ، لذل فعل الاطار الامني فعلته المشينة واشادت الصحفية بالجريمة وبشدة .



عمليات جس النبض هذه تندرج ضمن سياسة تخريبية كاملة ومقصودة، و اذا لم يقف القانون وقفته ويتدخل لفرملة الدعوات الى الدم ، فان التحريض سيتورم ليتحول الى فعل على الارض ، واذا ما تحركت آلة القتل تحت لافتات الدولة فان المصاب سيكون اكثر من جلل ، لذلك وحتى يهجع عن هؤلاء الجوع للقتل والعطش للدم ، ليس امام الدولة مسنودة بالمجتمع والقوى المشفقة على بلادنا وثورتنا وانتقالنا الديمقراطي غير ترشيد هذه الاشياء الشرهة للانتقام وتلقينها الفروق بين النقد وحرية الراي وبين الدعوات المباشرة السافرة للقتل باستعمال ساحات الدولة واطاراتها .









Publié le:2017-01-22 00:18:08

في تدوينة نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، تمنى الاطار الامني منير دلالي ان يوضع المدون والناشط ماهر زيد في ساحة للرماية ليتدرب عليه ابناء المؤسسة الامنية " يكون هدف متحرك ندربوا عليه وليداتنا المستجدين"، في حين تفاعلت الصحفية شهرزاد عكاشة مع التدوينة بالتأييد وبشدة "أساند هذا الراي وبشدة" ، والاكيد ان ما اقترفه المدعو منير والمثيرة عكاشة يخرج عن سياق حرية التعبير ويتجاوز العربدة ليتحول الى جريمة ليس في حق ماهر فحسب وانما في حق وزارة الداخلية .في الحقيقة لم يكتب منير ما كتب ولم تشرعن شهرزاد ما شرعنت من دعوة مباشرة للقتل باستعمال ميادين الدولة واذرع المؤسسة الامنية في الاجهاز على شاب كل جريمته حرية التعبير واقتناعه بممارسة ما اتاحته الثورة وعدم الاستسلام الى قوى الردة ، لم يكتب هذا وتلك ما كتبا الا بعد ان تيقنا ان العاقبة غير وخيمة وان نتيجة ما اقترفاه تساوي صفر متابعة قانونية ، لذل فعل الاطار الامني فعلته المشينة واشادت الصحفية بالجريمة وبشدة .عمليات جس النبض هذه تندرج ضمن سياسة تخريبية كاملة ومقصودة، و اذا لم يقف القانون وقفته ويتدخل لفرملة الدعوات الى الدم ، فان التحريض سيتورم ليتحول الى فعل على الارض ، واذا ما تحركت آلة القتل تحت لافتات الدولة فان المصاب سيكون اكثر من جلل ، لذلك وحتى يهجع عن هؤلاء الجوع للقتل والعطش للدم ، ليس امام الدولة مسنودة بالمجتمع والقوى المشفقة على بلادنا وثورتنا وانتقالنا الديمقراطي غير ترشيد هذه الاشياء الشرهة للانتقام وتلقينها الفروق بين النقد وحرية الراي وبين الدعوات المباشرة السافرة للقتل باستعمال ساحات الدولة واطاراتها .

festival-1d6d7694c003753e175d4f9baa1f5fd1-2017-01-22 00:18:08

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