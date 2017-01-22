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Tribune

اطار امني: من المفروض ان يكون ماهر زيد هدفا في ساحة الرماية ندربوا عليه اولادنا ، وشهرزاد تؤيد بشدة

Dimanche 22 Janvier 2017
نصرالدين السويلمي
في تدوينة نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، تمنى الاطار الامني منير دلالي ان يوضع المدون والناشط ماهر زيد في ساحة للرماية ليتدرب عليه ابناء المؤسسة الامنية " يكون هدف متحرك ندربوا عليه وليداتنا المستجدين"، في حين تفاعلت الصحفية شهرزاد عكاشة مع التدوينة بالتأييد وبشدة "أساند هذا الراي وبشدة" ، والاكيد ان ما اقترفه المدعو منير والمثيرة عكاشة يخرج عن سياق حرية التعبير ويتجاوز العربدة ليتحول الى جريمة ليس في حق ماهر فحسب وانما في حق وزارة الداخلية .

في الحقيقة لم يكتب منير ما كتب ولم تشرعن شهرزاد ما شرعنت من دعوة مباشرة للقتل باستعمال ميادين الدولة واذرع المؤسسة الامنية في الاجهاز على شاب كل جريمته حرية التعبير واقتناعه بممارسة ما اتاحته الثورة وعدم الاستسلام الى قوى الردة ، لم يكتب هذا وتلك ما كتبا الا بعد ان تيقنا ان العاقبة غير وخيمة وان نتيجة ما اقترفاه تساوي صفر متابعة قانونية ، لذل فعل الاطار الامني فعلته المشينة واشادت الصحفية بالجريمة وبشدة .

عمليات جس النبض هذه تندرج ضمن سياسة تخريبية كاملة ومقصودة، و اذا لم يقف القانون وقفته ويتدخل لفرملة الدعوات الى الدم ، فان التحريض سيتورم ليتحول الى فعل على الارض ، واذا ما تحركت آلة القتل تحت لافتات الدولة فان المصاب سيكون اكثر من جلل ، لذلك وحتى يهجع عن هؤلاء الجوع للقتل والعطش للدم ، ليس امام الدولة مسنودة بالمجتمع والقوى المشفقة على بلادنا وثورتنا وانتقالنا الديمقراطي غير ترشيد هذه الاشياء الشرهة للانتقام وتلقينها الفروق بين النقد وحرية الراي وبين الدعوات المباشرة السافرة للقتل باستعمال ساحات الدولة واطاراتها .




Publié le:2017-01-22 00:18:08

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17 de 17 commentaires pour l'article 137271

Raisonnable  (Saudi Arabia)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 11h 44m |           
هذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن كل موضفي المخلوع في الداخلية و في الصحافة و إجمالا في السلطات الأربعة-قضاء، تنفيذ، تشريع و إعلام ليسو إلا ميليشيات لا تنتمي للدولة بقدر ما تنتمي للمافيا و الفساد من الطرابلسية و التجمعيين. و لن نتحدث عن دولة إلا باجتثاث هذا السوس أو الغصن المتسوس كاملا

Fethi Mnasri  (Tunisia)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 11h 24m |           
ان كلام هذا الامني هو تحريض على القتل و بمباركة من تافهة تكنى بالصحافية ....لماذا لا يطبق على هذا الامني و هاته التافهة قانون مكافحة الارهاب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Aminetounsi  (United States)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 10h 52m |           
Bbvv

Sinbad  (Qatar)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 10h 29m |           
المضيبة الكبرى أن هؤلاء المرتزقة في وزارة الداخلية يظنون أنفسهم رجالا وقادرين على الوقوف في وجه أحرار متناسين كيفوا يكوا كالنساء في أيام الثورة وكيفوا قبلوا أقدام الشعب ليعفوا عنه
حين يحركون أسلحتهم القذرة تجاه أبناء الشعب الأحرار سوف يسحقهم الشعب هذه المرة ودون رحمة وسيعلمون حينها أنهم مجرد أفاقين وكذبة وأن نساء تونس أرجل منهم
أما عاهرة بن علي التي أدخلت كل ذكور مسؤولي التجمع بين فخذيها لتصبح ما أصبحت فمصيرها مثل مصير كل كلبة سائبة

Salahchayeb  (Tunisia)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 10h 16m | Par           
هذا اكيد عون بسيط يريد تشوية صورة الامن الحمهورى .انه ساذج مغفل يزج بنفسه فى قضية امن دولة تونس تقاوم الارهاب .يجب ان يتم التحقيق معه لانه لا يخترم القوانين التى يطالب بتنفيذها.اما اعلام العار و الرذيلة فانه ليس بجديد ما يرتكبه من ارهاب معنوى على الذات البشرية المكرمة عند الله

Mohamed Hedi Yousfi  (Tunisia)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 09h 54m |           
هذا الاطار الامني تربي في جهاز قمعي واحد ايتام بن علي من انت حتى تدعو انت والصحفية الماجوره الى القتل

Libre  (France)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 09h 47m |           
Policiershors la loi et des journalistes criminels qui doivent etre jugés et vite.ou est le procureur de la republique

Nouri  (Switzerland)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 09h 38m |           
الغريب ليس ما كتبه الامني فقط بل كذلك تعاليق الناس، ما كتبه هذا الامني وكل من ايده هو تحريض للقتل ولا بد ان وزير الداخلية ان يتدخل ويفتح تحقيق، كيف وزارة تحارب الارهاب وفيها ارهابيون بأتم معنى الكلمة .

لو سكت وزير الداخلية على هذه الممارسات فهو بنفسه متهم بالمساهمة في غرق تونس في أمواج من الدماء والعنف عليه ان يأخذ موقفا صارما وان يقم بتمشيط الوزارة

MOUSALIM  (Tunisia)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 07h 41m |           
تحية صباحية إلى الجميع ونبدأ بهذه التدوينة الدموية الصادمة من إطار أمني الذي يؤشر على كل متهم بالابهام نحو الأسفل في حين تؤشر إعلامية برفع الإبهام إعجابا وتأييدا .وهو أمر يتطلب من الجميع تكثيف الجهد عبر دورات تدريبية على جميع المستويات لانقاذ العالقين في العهد النيادرتالي والمشغلين لجينات قابيل عبر جذبهم نحو الحداثة وما بعد الحداثة بعد تخليهم عن تلك الجينات في قمقم محكم الاغلاق .واستبدالها بجينات هابيل فالدربي بين قابيل وهابيل لا ينتهي والتفوق
لقابيل في عدة مناطق من العالم يدفعنا لنتعلم من تلك التجارب ونحول تونس لمدينة ينتصر فيها هابيل وإلى الأبد .

MedTunisie  ()  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 07h 19m | Par           
شيئا فشيئا ينكشف امرهم و من الذين خلقتهم امهاتهم احرارا ومن هم حطب للنار ووجبة للأكلين و بلا ضمير و من هم بيدق من بيادق منضومة الفساد ومن يؤتمن ومن هو خطر على المجتمع

Expatjaloux  (United Arab Emirates)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 06h 25m | Par           
هذا الامني يريد ارهاب المواطنين ويجب ان يحاكم هو ومن تؤيده بشدة في اطار القانون

ObservateurTN  (France)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 04h 47m |           
Un cible mouvant... !?
Une cible mouvante (cible est du féminin)
إذا كان هذا الإطار ، ما هي الفكرة التي يريد إعطاءها عن العون أو ضابط الصّف ؟؟ يبدو أنّ الدّاخلية تحتاج أكثر ما تحتاج إلى حملة رفع أمّيّة عن أمثال هذا الإطار أكثر من حاجتها إلى التمرين على الرّماية ...

Gueddour  (Tunisia)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 01h 11m |           
أن يتمنى اطار أمني فاسد الموت لنا قنصا بالرصاص فذلك الاصل في الامور .
و لكن أن تتمناه جارية كمال اللطيف شهرزاد عكاشة إبنة سليانة الفقيرة المفقرة المهمشة فذلك ما عجز علماء الاجتماع عن تفسيره الى حد الٱن .

BenMoussa  (Tunisia)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 00h 03m |           
ليس هذا صوت منفرد شاذ بل صوت يعبر عن الامن الجمهوري
والامن الجمهوري هو امن المخلوع بكل فكره وعقليته لكن قصرت يده وطال لسانه
والدليل على ما أقول هو موقف الادارة والنقابات الامنية من هذا الكلام فلن يجرؤوا على المؤازرة والتأييد علنا ولكن سيشدون ازره فلن يتعرض للمساءلة الفعلية ولن يمسه سوء

.

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 00h 02m |           
القضاء أصدر الحكم ولا داعي بعده لمثل هذا الكلام
الذي يشعل الفتنة ويحرّض على العنف ويفسّره ضعاف العقول كالدعوة إلى القتْل

Nourammar  (United States)  |Dimanche 22 Janvier 2017 à 00h 00m | Par           
مزالوا كنيش بن علي ينبحوا...

Mandhouj  (France)  |Samedi 21 Janvier 2017 à 23h 34m |           
غريب ما يحدث ! ما هذه التصريحات يا أبناء الداخلية ؟ أمثال هذا المدون هم الذين وقفوا معكم ضد الارهاب لما استهدافكم و استهدف تونس بأكملها .. هل أنتم سكارى أم الزطلة أكلت أمخاخكم ؟ غريب تصريح كهذا ..



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  20h : Cameroun - Gabon
  20h : Guinée Bissau - Burkina Fasso
Babnet Tunisie Special CAN 2017
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  Pts J G N P Diff
Cameroun 4 2 1 1 0 1
Gabon 2 2 0 2 0 0
Burkina Faso 2 2 0 2 0 0
Guinea-Bissau 1 2 0 1 1 -1
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 6 2 2 0 0 4
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
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