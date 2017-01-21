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Journaux Tribune آخر تطورات قضية أبو تريكة : مارادونا من الاخوان المسلمين ! وممثلة تحرض علي محاكمته Samedi 21 Janvier 2017 نصرالدين السويلمي



مازال قرار ادراج اللاعب محمد ابو تريكة على قائمة الارهاب يثير العديد من ردود الافعال في الداخل المصري كما في الخارج ، اخر هذه الردود صدرت عن النجم الأرجنتين دييغو مارادونا الذي ووفق جريدة الصباح المغربية قرر عدم المشاركة في المقابلة الخيرية التي ستقام في شرم الشيخ لدعم السياحة المصرية ، وحال انتشار الخبر تتابعت التعليقات ، جلها اشاد بالنجم ابو تريكة وطالب بقية نجوم الكرة العربية والعالمية بمؤازرته ، وبعضها ادانت ابو تريكة وعبرت عن سعادتها بالقرار ، غير ان اغرب التعليقات كانت تلك التي اتهمت النجم الارجنتيني بانتسابه الى تنظيم الاخوان المسلمين من خلال علاقاته بعناصر تنشط في الخارج على غرار يوسف ندا ، و انتشرت تعليقات تؤكد الشذوذ الجنسي للنجم الارجنتيني وعلاقته المتينة بالمافيا وادمانه على المخدرات ،كما نشرت له بعض الصور مع اطفال صغار واشاروا الى ان مارادونا تلاحقه اتهامات بالتحرش والاغتصاب.



في حين كذبت يوم السبت بعض المواقع المصرية صحيفة الصباح المغربية ، واشارت الى ان الصحيفة المعنية تهدف الى التشويش على مباراة شرم الشيخ وتسعى لإفشالها حتى تترك السبق والاشعاع لمباراة السلام التي ستحتضنها مدينة طنجة المغربية قريبا .



في نفس السياق وتفاعلا مع القرار الجائر ضد نجم الكرة المصرية قال الاعلامي محمد الغيطي في برنامج صح النوم ان محمد ابو تريكة عبد حسن البنا وعبد سيد قطب من دون الله ، وانه تربى في حضن الارهاب ، ولم يطلع الى الان ليتبرأ من الاخوان ، والى هذه اللحظة ينسق معهم ومع قطر ومع الجزيرة ومع بي ان سبورت ، وشركته في الاسكندرية للسياحة تمول ظرب افراد الجيش والشرطة والمدنيين وتقوم بتخزين السلاح في الشركة ،وقدم الغيطي نصيحة الى ابو تريكة قال فيها " لوانا مثلك يا ابو تريكة اطلع واقول أني متبري من مرسي والاخوان واني أخطأت في حق المجتمع وفي حق جمهوري الذي احبني وانا ما كنتش على قد هذا الحب" ، واضاف الاعلامي صاحب برنامج صح النوم على قناة LTC " لو تعمل كيده فخير الخطائين التوابون"، ثم اكد خلال نفس البرنامج ان ابو تريكة تحول من لاعب كرة الى سياسي ارهابي ، يحرض مع الالترس ضد الدولة وشريك وظالع في عمليات عنف وارهاب ووقف ضد المجتمع المصري . الملفت ان كل الاعلاميين الذين هاجموا مرسي من عد منابر العديد من القنوات رددوا نفس الاسطوانة واكدوا كلهم على علوية القضاء وذكروا بمحاكمات النجوم مثل ميسي ونيمار ومارادونا وغيرهم .





اما احمد موسى فقد خص الاعلاميين المساندين لأبو تريكة بهجومه، واكد بدوره ان ابو تريكة ساند الارهاب . بدورها ايدت الممثلة اميرة فتحي الحكم الصادر ضد ابو تريكة ودونت على صفحتها عبارات لامت من خلالها المعترضين على الحكم ، ووصفتهم بمرضى الشيزوفرينيا "انا موش عايزة اسمع حد تاني يتكلم عن العدالة الاجتماعية ، انتوا ناس عندكوا شيزوفرينيا ولا عمركوا حتبقوا متحضرين طوال ما نتو مقضينها عواطف القانون ما بيفرقش ما بين وزير وغفير وابو تريكة موش احسن من الوزراء والرؤساء الي تحكموا انتو ناس بتموتو في الهري" ، واضافت الممثلة في تدوينة اخرى نشر تها لاحقا "أنا ست تبع ربنا مبخفش من حد" .



و عرفت الممثلة اميرة فتحي بخرجاتها المثيرة حيث سبق وظهرت في العديد من اللقطات بلباس البحر وحين تم انتقادها بشكل و اسع حتى من قبل زميلاتها في الحقل الفني قالت " ربنا موش حايحاسبني على الميوه الي لابساه عشان انا بحب الجيش" !



Publié le:2017-01-21 22:10:24

مازال قرار ادراج اللاعب محمد ابو تريكة على قائمة الارهاب يثير العديد من ردود الافعال في الداخل المصري كما في الخارج ، اخر هذه الردود صدرت عن النجم الأرجنتين دييغو مارادونا الذي ووفق جريدة الصباح المغربية قرر عدم المشاركة في المقابلة الخيرية التي ستقام في شرم الشيخ لدعم السياحة المصرية ، وحال انتشار الخبر تتابعت التعليقات ، جلها اشاد بالنجم ابو تريكة وطالب بقية نجوم الكرة العربية والعالمية بمؤازرته ، وبعضها ادانت ابو تريكة وعبرت عن سعادتها بالقرار ، غير ان اغرب التعليقات كانت تلك التي اتهمت النجم الارجنتيني بانتسابه الى تنظيم الاخوان المسلمين من خلال علاقاته بعناصر تنشط في الخارج على غرار يوسف ندا ، و انتشرت تعليقات تؤكد الشذوذ الجنسي للنجم الارجنتيني وعلاقته المتينة بالمافيا وادمانه على المخدرات ،كما نشرت له بعض الصور مع اطفال صغار واشاروا الى ان مارادونا تلاحقه اتهامات بالتحرش والاغتصاب.في حين كذبت يوم السبت بعض المواقع المصرية صحيفة الصباح المغربية ، واشارت الى ان الصحيفة المعنية تهدف الى التشويش على مباراة شرم الشيخ وتسعى لإفشالها حتى تترك السبق والاشعاع لمباراة السلام التي ستحتضنها مدينة طنجة المغربية قريبا .في نفس السياق وتفاعلا مع القرار الجائر ضد نجم الكرة المصرية قال الاعلامي محمد الغيطي في برنامج صح النوم ان محمد ابو تريكة عبد حسن البنا وعبد سيد قطب من دون الله ، وانه تربى في حضن الارهاب ، ولم يطلع الى الان ليتبرأ من الاخوان ، والى هذه اللحظة ينسق معهم ومع قطر ومع الجزيرة ومع بي ان سبورت ، وشركته في الاسكندرية للسياحة تمول ظرب افراد الجيش والشرطة والمدنيين وتقوم بتخزين السلاح في الشركة ،وقدم الغيطي نصيحة الى ابو تريكة قال فيها " لوانا مثلك يا ابو تريكة اطلع واقول أني متبري من مرسي والاخوان واني أخطأت في حق المجتمع وفي حق جمهوري الذي احبني وانا ما كنتش على قد هذا الحب" ، واضاف الاعلامي صاحب برنامج صح النوم على قناة LTC " لو تعمل كيده فخير الخطائين التوابون"، ثم اكد خلال نفس البرنامج ان ابو تريكة تحول من لاعب كرة الى سياسي ارهابي ، يحرض مع الالترس ضد الدولة وشريك وظالع في عمليات عنف وارهاب ووقف ضد المجتمع المصري . الملفت ان كل الاعلاميين الذين هاجموا مرسي من عد منابر العديد من القنوات رددوا نفس الاسطوانة واكدوا كلهم على علوية القضاء وذكروا بمحاكمات النجوم مثل ميسي ونيمار ومارادونا وغيرهم .اما احمد موسى فقد خص الاعلاميين المساندين لأبو تريكة بهجومه، واكد بدوره ان ابو تريكة ساند الارهاب . بدورها ايدت الممثلة اميرة فتحي الحكم الصادر ضد ابو تريكة ودونت على صفحتها عبارات لامت من خلالها المعترضين على الحكم ، ووصفتهم بمرضى الشيزوفرينيا "انا موش عايزة اسمع حد تاني يتكلم عن العدالة الاجتماعية ، انتوا ناس عندكوا شيزوفرينيا ولا عمركوا حتبقوا متحضرين طوال ما نتو مقضينها عواطف القانون ما بيفرقش ما بين وزير وغفير وابو تريكة موش احسن من الوزراء والرؤساء الي تحكموا انتو ناس بتموتو في الهري" ، واضافت الممثلة في تدوينة اخرى نشر تها لاحقا "أنا ست تبع ربنا مبخفش من حد" .و عرفت الممثلة اميرة فتحي بخرجاتها المثيرة حيث سبق وظهرت في العديد من اللقطات بلباس البحر وحين تم انتقادها بشكل و اسع حتى من قبل زميلاتها في الحقل الفني قالت " ربنا موش حايحاسبني على الميوه الي لابساه عشان انا بحب الجيش" !

festival-46740e6ce5065cc90e6458ca804c3c70-2017-01-21 22:10:24

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Ahmed Beyoub (France) | Dimanche 22 Janvier 2017 à 10h 40m |