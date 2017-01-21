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Sport

مونديال فرنسا 2017 - المنتخب التونسي ينهزم امام بولونيا 26 - 28

Samedi 21 Janvier 2017
بــاب نــات - انهزم المنتخب التونسي لكرة اليد امام نظيره البولوني في مدينة برست (فرنسا) بنتيجة 26 - 28 في مباراة ترتيبية من اجل تحديد المركزين 17 و18 ضمن مسابقة كاس رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وكانت العناصر الوطنية تحولت امس الجمعة من "ماتز" الى "برست" على متن الطائرة لخوض المباريات الترتيبية لتحديد اصحاب المراكز من 17 الى 20 ويتبارى المنتخب التونسي بعد غد الاثنين مع المنهزم في المباراة الترتيبية التي تجمع مساء غد الارجنتين والسعودية.
وكان المنتخب التونسي خرج من الدور الاول لمونديال فرنسا 2017 لكرة اليد (المجموعة 2) حيث لم يتوفق في الترشح للدور ثمن النهائي واكتفى بخوض المقابلات الترتيبية ضمن كاس رئيس الاتحاد الدولي.



Publié le:2017-01-21 21:56:31

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1 de 1 commentaires pour l'article 137267

Rinos Fasoulia  (Germany)  |Samedi 21 Janvier 2017 à 23h 57m | Par           
مرحبا بكم في بلدكم ، الكسكسي بالعصبان ينتظركم،



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  20h : Cameroun - Gabon
  20h : Guinée Bissau - Burkina Fasso
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Cameroun 4 2 1 1 0 1
Gabon 2 2 0 2 0 0
Burkina Faso 2 2 0 2 0 0
Guinea-Bissau 1 2 0 1 1 -1
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 6 2 2 0 0 4
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 4 2 1 1 0 1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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Finale
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