مونديال فرنسا 2017 - المنتخب التونسي ينهزم امام بولونيا 26 - 28

وكانت العناصر الوطنية تحولت امس الجمعة من "ماتز" الى "برست" على متن الطائرة لخوض المباريات الترتيبية لتحديد اصحاب المراكز من 17 الى 20 ويتبارى المنتخب التونسي بعد غد الاثنين مع المنهزم في المباراة الترتيبية التي تجمع مساء غد الارجنتين والسعودية.
وكان المنتخب التونسي خرج من الدور الاول لمونديال فرنسا 2017 لكرة اليد (المجموعة 2) حيث لم يتوفق في الترشح للدور ثمن النهائي واكتفى بخوض المقابلات الترتيبية ضمن كاس رئيس الاتحاد الدولي.
Publié le:2017-01-21 21:56:31
Par:langdevip (France )
Sur: انطلاق أشغال المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد العام التونسي للشغل