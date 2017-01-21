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Sport

وهبي الخزري: سنخوض لقاء زيمبابوي بعقلية انتصارية

Samedi 21 Janvier 2017
بــاب نــات - (من مبعوث وات حسني الغربي) - اجمع لاعبو المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم على ىان" التاهل الى الدور ربع النهائي لكاس امم افريقيا التي تحتضنها الغابون الى غاية يوم 5 فيفري القادم لم يتم حسمه بعد رغم الانتصار الباهر المحقق في لقاء الاجوار ضد المنتخب الجزائري " ليبقى الهدف الأساسي هو تحقيق الفوز في مباراة الجولة الثالثة امام زيمبابوي من اجل بلوغ الدور القادم بكل ثقة في النفس.

واشار لاعب سندرلاند الانقليزي وهبي الخزري خلال الندوة الصحفية الخاصة بلقاء الاثنين القادم ضد زيمبابوي والتي وقع تقديمها الى اليوم السبت لاسباب تنظيمية ان " العناصر الوطنية ستخوض مباراة زيمبابوي بذات العقلية الانتصارية التي خاضت بها لقاء الجزائر من خلال اعتماد طريقة هجومية محضة وهز شباك المنافس من اجل ضمان المرور الى الدور ربع النهائي بمعنويات مرتفعة وهو ما يمثل رسالة هامة الى كل المنافسين القادمين"

وتابع متوسط الميدان ان "المنتخب التونسي اظهر منذ اولى مباريات النهائيات مستوى فنيا عاليا حتى في اللقاء الذي انهزمنا خلاله امام السنيغال بفضل مردود جماعي مقنع للغاية وعروض فنية استحسنها كل المتابعين ونحن عازمون على مواصلة المشوار بكل جدية من اجل إسعاد جماهيرنا التونسية".

واكد صيام بن يوسف في تصريح لمبعوث "وات" الى ليبروفيل ان " قوة المنتخب التونسي تكمن في تجانس عناصره وتقارب مستواها الفني وتحدونا إرادة قوية لتحقيق الفوز على زيمبابوي لمواصلة ما قدمناه في لقاء الجزائر من خلال تدعيم النقاط الايجابية كالنجاعة الهجومية والانتظام الدفاعي اذ ظهر الخط الخلفي اكثر تماسكا وانسجاما و يتعين المضي في هذا الامر الى ابعد الحدود" ومن جهته افاد المدافع محمد علي اليعقوبي ان " الفوز على الجزائر اسعد الجماهير التونسية و لابد من البناء على ذلك التالق والنجاح من خلال تحقيق نسق تصاعدي وبالتالي فان الفوز على زيمبابوي يعد شرطا اساسيا لملامسة هذا الهدف والتاهل عن جدارة شريطة التحلي بمزيد من التركيز باعتبار ان المباراة المرتقبة يوم الاثنين القادم ستكون صعبة للغاية كما ان مباريات ربع النهائي ستكون بدورها حساسة ومصيرية امام منتخبات قوية جدا" وشدد حارس المرمى رامي الجريدي ان الترشح الى الدور القادم "لايزال بحاجة الى التاكيد النهائي في لقاء زمبابوي ويتعين علينا قراءة الف حساب لهذا المنافس العنيد مع تجنب كل المفاجات غير السارة .. اعتقد ان ما قدمه المنتخب التونسي من عروض لا يمكن ان يرضى بعده الا بالانتصار الذي سيكفل لنا المرور الى الدور القادم بكل ثقة وفي اطار من المناخ الايجابي المفيد جدا للمجموعة.."



Publié le:2017-01-21 21:52:36

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Togo 1 2 0 1 1 -2
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Mali 1 2 0 1 1 -1
Ouganda 0 2 0 0 2 -2
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