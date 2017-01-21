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Sport

الايفواري دينيس ديمبيلي يدير مباراة تونس و زميبابوي

Samedi 21 Janvier 2017
بــاب نــات - عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم الحكم الايفواري دينيس ديمبيلي ( 38 سنة) لادارة مباراة المنتخب التونسي مع نظيره الزمبابوي يوم الاثنين في العاصمة الغابونية فرانسفيل ( س20) في اطار الجولة الثالثة والاخيرة من الدور الاول لنهائيات كاس امم افريقيا 2017 ( المجوعة الثانية) وسيساعده كل من الايفواري ماريوس دوناسيان تان والكونغولي اوليفييه سافاري كاباني ...




Publié le:2017-01-21 14:03:34

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Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Ghana - Mali
  20h : Egypte - Ouganda
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Cameroun 4 2 1 1 0 1
Gabon 2 2 0 2 0 0
Burkina Faso 2 2 0 2 0 0
Guinea-Bissau 1 2 0 1 1 -1
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 6 2 2 0 0 4
Tunisie 3 2 1 0 1 -1
Algأ©rie 1 2 0 1 1 -1
Zimbabwe 1 2 0 1 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 4 2 1 1 0 1
Maroc 3 2 1 0 1 1
Cأ´te dâ€™Ivoire 2 2 0 2 0 0
Togo 1 2 0 1 1 -2
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 6 2 2 0 0 2
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
Mali 1 2 0 1 1 -1
Quarts de Finale
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Demi Finale
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Finale
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