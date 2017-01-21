الايفواري دينيس ديمبيلي يدير مباراة تونس و زميبابوي

Samedi 21 Janvier 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-01-21 14:03:34

- عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم الحكم الايفواري دينيس ديمبيلي ( 38 سنة) لادارة مباراة المنتخب التونسي مع نظيره الزمبابوي يوم الاثنين في العاصمة الغابونية فرانسفيل ( س20) في اطار الجولة الثالثة والاخيرة من الدور الاول لنهائيات كاس امم افريقيا 2017 ( المجوعة الثانية) وسيساعده كل من الايفواري ماريوس دوناسيان تان والكونغولي اوليفييه سافاري كاباني ...