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Journaux Monde في ثالث هجوم مسلح خلال الـ24 ساعة: مسلح يهاجم مركبة للشرطة في اسطنبول Samedi 21 Janvier 2017 وكالات - هاجم مسلح مجهول، اليوم السبت، مركبة شرطة في اسطنبول، في ثالث هجوم مسلح خلال الـ24 ساعة الماضية في المدينة التركية، بعد هجومين على مقر الشرطة وأحد مكاتب حزب العدالة والتنمية الحاكم بقاذفات صواريخ.



وذكرت وكالة "دوغان" التركية الخاصة أنه لم ترد تقارير بسقوط ضحايا في هجوم اليوم، حيث فتح مهاجم النار على مركبة تابعة للشرطة في حي إسن يورت باسطنبول، ثم فر بعد أن ردت الشرطة بإطلاق النار، تاركا سلاحه وحقيبة تحتوي على قذائف، وتلاحق الشرطة حالياً المهاجم.

ويعتقد أن المسلح الذي قتل 39 شخصا في مطعم "رينا" في اسطنبول في رأس السنة في هجوم أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه، محتجز في مركز الشرطة الذي هوجم أمس الجمعة، وألقي القبض على ذلك المهاجم في إسن يورت.







Publié le:2017-01-21 13:50:13

- هاجم مسلح مجهول، اليوم السبت، مركبة شرطة في اسطنبول، في ثالث هجوم مسلح خلال الـ24 ساعة الماضية في المدينة التركية، بعد هجومين على مقر الشرطة وأحد مكاتب حزب العدالة والتنمية الحاكم بقاذفات صواريخ.وذكرت وكالة "دوغان" التركية الخاصة أنه لم ترد تقارير بسقوط ضحايا في هجوم اليوم، حيث فتح مهاجم النار على مركبة تابعة للشرطة في حي إسن يورت باسطنبول، ثم فر بعد أن ردت الشرطة بإطلاق النار، تاركا سلاحه وحقيبة تحتوي على قذائف، وتلاحق الشرطة حالياً المهاجم.ويعتقد أن المسلح الذي قتل 39 شخصا في مطعم "رينا" في اسطنبول في رأس السنة في هجوم أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنه، محتجز في مركز الشرطة الذي هوجم أمس الجمعة، وألقي القبض على ذلك المهاجم في إسن يورت.

festival-6bbbc79acb3638e5bb0928cd9aa890b0-2017-01-21 13:50:13

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